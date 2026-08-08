Неверно рассчитывается прирост сигнала. Куда обратиться?
По-моему - все правильно.
Прирост 426.03 процентов - был проигнорирован (о таких приростах даже анонсы были).
31.79 за начало августа ... не знаю ... если будет опять в августе много - то тоже будет игнор.
Еще следить за просадкой - если будет больше 30% - то сигнал снимется с подписки.
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Про прирост - тут Как рассчитывается Прирост в сигналах?
И еще есть две ветки (первая страница постов - на каждой):
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Sergey Golubev, 2025.08.17 09:34Эти две ветки читайте, так как это всё - не новшество, а давно и много лет известные всем моменты, то есть: по просадке - это новость от 2015 года, по месячному приросту - от 2017 года:
- англоязычную ветку Signals - Reliability
- и по-русски (как машинный перевод часть постов)": Сигналы прирост
- 2013.02.11
- www.mql5.com
По-моему - все правильно.
Прирост 426.03 процентов - был проигнорирован (о таких приростах даже анонсы были).
31.79 за начало августа ... не знаю ... если будет опять в августе много - то тоже будет игнор.
Еще следить за просадкой - если будет больше 30% - то сигнал снимется с подписки.
----------------------
Про прирост - тут Как рассчитывается Прирост в сигналах?
И еще есть две ветки (первая страница постов - на каждой):
Еще следить за просадкой - если будет больше 30% - то сигнал снимется с подписки.
1) Хотелось бы понять по правилам сигналов - какие сигналы с просадкой больше 30% допускаются, а какие снимаются с подписки
Навскидку вижу в топе 1 с просадкой выше 30% - <...>
2) И правильно ли я понял ваш ответ топикстартеру, что из доходности вырезается период торговли, который предшествует публикации счета в сигналах
1) Хотелось бы понять по правилам сигналов - какие сигналы с просадкой больше 30% допускаются, а какие снимаются с подписки
Навскидку вижу в топе 1 с просадкой выше 30% - <...>
2) И правильно ли я понял ваш ответ топикстартеру, что из доходности вырезается период торговли, который предшествует публикации счета в сигналах
1) Тут, наверное, дело в том, что если просадка уже не больше 30% какое-то продолжительное время, то подписка может восстанавливаться, но ниже банера "Копировать за ..." будет висеть уведомление, что "На счете может повториться большая просадка".
Точные цифры (когда может восстанавливаться) - не известны.
2). Про предшествующую просадку - не знаю (не могу подтвердить). Но если просадка в месяц более 60% (или более 70% или более 80% - точные цифры неизвестны) - то такая просадка выпадает из доходности.
Например, в приведенном вами сигнале - там есть доходность и за 2024 год, хотя сигнал мониторится с апреля 2025 года. Но все месячные просадки - в пределах нормы.
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Вот две ветки, на первых страницых которых собраны разные нюансы:
- 2018.12.07
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Здравствуйте!
У меня есть сигнал и по нему прирост рассчитывается в разы меньше, чем на самом деле. Куда обратиться, чтобы это исправили? Заранее благодарю за ответы.