Неверно рассчитывается прирост сигнала. Куда обратиться?

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Здравствуйте!

У меня есть сигнал и по нему прирост рассчитывается в разы меньше, чем на самом деле. Куда обратиться, чтобы это исправили? Заранее благодарю за ответы.

Торговые сигналы для MetaTrader 5: Alex2026
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Alex2026
  • www.mql5.com
Счёт умеренно-агрессивный, но не разгонный. Минус был меньше 10 % от первоначального депозита до тех пор, пока не утроил. Сейчас слежу за тем, чтобы "бумажный убыток" не превышал 20-25 %. Подписываться на сигнал можно в любое время. Хотите снизить
 

По-моему - все правильно.
Прирост 426.03 процентов - был проигнорирован (о таких приростах даже анонсы были).
31.79 за начало августа ... не знаю ... если будет опять в августе много - то тоже будет игнор.
Еще следить за просадкой - если будет больше 30% - то сигнал снимется с подписки.

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Про прирост - тут Как рассчитывается Прирост в сигналах?

И еще есть две ветки (первая страница постов - на каждой):

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Рейтинг сигналов!

Sergey Golubev, 2025.08.17 09:34

Эти две ветки читайте, так как это всё - не новшество, а давно и много лет известные всем моменты, то есть: по просадке - это новость от 2015 года, по месячному приросту - от 2017 года:

FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
  • 2013.02.11
  • www.mql5.com
Сервис Сигналы MetaTrader позволяет пользователям создавать и подписываться на торговые сигналы, обеспечивая автоматическое копирование сделок. Пользователи могут задавать вопросы по работе сервиса, включая настройки копирования, правила подписки, проблемы с подключением и другие технические аспекты. Ответы на часто задаваемые вопросы помогают пользователям лучше понять, как эффективно использовать функции копирования сигналов.
 
Sergey Golubev #:

По-моему - все правильно.
Прирост 426.03 процентов - был проигнорирован (о таких приростах даже анонсы были).
31.79 за начало августа ... не знаю ... если будет опять в августе много - то тоже будет игнор.
Еще следить за просадкой - если будет больше 30% - то сигнал снимется с подписки.

----------------------

Про прирост - тут Как рассчитывается Прирост в сигналах?

И еще есть две ветки (первая страница постов - на каждой):


Понял Вас. Не знал про такие нововведения. Давно не был на платформе. Благодарю. Информацию по ссылкам почитаю. 🤝
 
Sergey Golubev #:
Еще следить за просадкой - если будет больше 30% - то сигнал снимется с подписки.

1) Хотелось бы понять по правилам сигналов - какие сигналы с просадкой больше 30% допускаются, а какие снимаются с подписки

Навскидку вижу в топе 1 с просадкой выше 30% - <...>


2) И правильно ли я понял ваш ответ топикстартеру, что из доходности вырезается период торговли, который предшествует публикации счета в сигналах

 
Ilya Malev #:

1) Хотелось бы понять по правилам сигналов - какие сигналы с просадкой больше 30% допускаются, а какие снимаются с подписки

Навскидку вижу в топе 1 с просадкой выше 30% - <...>


2) И правильно ли я понял ваш ответ топикстартеру, что из доходности вырезается период торговли, который предшествует публикации счета в сигналах

1) Тут, наверное, дело в том, что если просадка уже не больше 30% какое-то продолжительное время, то подписка может восстанавливаться, но ниже банера "Копировать за ..." будет висеть уведомление, что "На счете может повториться большая просадка".
Точные цифры (когда может восстанавливаться) - не известны. 

2). Про предшествующую просадку - не знаю (не могу подтвердить). Но если просадка в месяц более 60% (или более 70% или более 80% - точные цифры неизвестны) - то такая просадка выпадает из доходности.

Например, в приведенном вами сигнале - там есть доходность и за 2024 год, хотя сигнал мониторится с апреля 2025 года. Но все месячные просадки - в пределах нормы.

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Вот две ветки, на первых страницых которых собраны разные нюансы:

  • англоязычная ветка Signals - Reliability 
  • и по-русски (как машинный перевод часть постов)": Сигналы прирост 
    • Signals - Reliability
    Signals - Reliability
    • 2018.12.07
    • www.mql5.com
    The user is confused about the Reliability Index for Signal providers, noting that a higher-performing provider with lower reliability has more followers. They question the calculation method and mention limitations like abnormal monthly growth and drawdown thresholds. The forum discussions suggest that high growth or drawdowns can affect reliability ratings, and the system aims to protect subscribers from unreliable signals.
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