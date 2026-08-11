Новая версия платформы MetaTrader 5 build 6090: общие улучшения

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В пятницу 31 июля 2026 года будет выпущена обновленная версия MetaTrader 5.

Мы провели масштабный анализ и аудит кода платформы, устранили выявленные проблемы и внесли множество внутренних улучшений, направленных на повышение стабильности, надежности и качества работы MetaTrader 5.

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 6090: общие улучшения

Кроме этого, мы внесли несколько улучшений в компоненты платформы:


MetaTrader 5 Client Terminal

  1. Terminal: Расширен набор методов MCP, которые может использовать AI Assistant. В частности, теперь он может добавлять индикаторы на график, а также получать список доступных индикаторов с их параметрами.
  2. Terminal: Исправлены ошибки и улучшена работа встроенного AI Assistant.
  3. Terminal: Отключена работа AI Assistant под Windows 7, эта версия операционной системы устарела и не поддерживает все необходимые функции.
  4. Terminal: Исправлена поддержка Windows 7. Если у вас не запускается предыдущая версия платформы, не удаляйте ее, а просто переустановите новую версию поверх. Все настройки при этом сохранятся.
  5. Terminal: Исправлено отображение витрины сигналов.
  6. Обновлен пакет интеграции с Python. Для установки обновления выполните команду: 
     pip install --upgrade MetaTrader5
  7. Обновлены переводы интерфейса.

MetaTrader 5 Web Terminal

  • Исправлено отображение стакана цен.


Обновление будет доступно через систему Live Update.

 
Возможно ли в следующей версии добавить в тестере плечо 1:30? пожалуйста
 
VVT #:
Возможно ли в следующей версии добавить в тестере плечо 1:30? пожалуйста

Сюда?


 


Когда вы уже этот баг для портативной версии МТ5 почините... Ваша ИИ фишка не работает в портативном мт5 даже на виндовс. Про вайн я вообще молчу и те костыли что вы реализовали под него 

 
Alex FXPIP #:


Когда вы уже этот баг для портативной версии МТ5 почините... Ваша ИИ фишка не работает в портативном мт5 даже на виндовс. Про вайн я вообще молчу и те костыли что вы реализовали под него 

А зачем вы запускаете портативный режим внутри Program Files?

Или вы думаете, что ключом /portable перебьете жесткие ограничения операционки на защиту записи в этот каталог?

 
Vitaly Muzichenko #:

Сюда?

Да

a

Заранее спасибо

 
VVT # :

Заранее спасибо

Напишите это.
 

VVT #:
Да

Заранее спасибо

Вбейте руками нужное плечо, хоть "2"

 
Alain Verleyen #:
Напишите это.
Vitaly Muzichenko #:

Вбейте руками нужное плечо, хоть "2"

Спасибо, не знал
 

@Renat Fatkhullin , такой у меня вопрос лог-файл терминала имеет буквенные обозначения в начале каждой строки - что они значат?

NG      0       18:11:18.830    Experts expert Bingo_MT5 (EURUSDrfd,M15) loaded successfully
KL      0       18:11:20.433    Experts expert Bingo_MT5 (GBPUSDrfd,M15) loaded successfully

Это защита целостности лог-файла или что-то иное?

Если защита, то как провести верификацию?

 
Aleksey Vyazmikin #:

@Renat Fatkhullin , такой у меня вопрос лог-файл терминала имеет буквенные обозначения в начале каждой строки - что они значат?

Это защита целостности лог-файла или что-то иное?

Если защита, то как провести верификацию?

Я привел объяснения Рената в соседнем топике, где и возник вопрос. Верификацию могут сделать только в MQ.
MT5 стал доступен в Финам
MT5 стал доступен в Финам
  • 2026.07.30
  • www.mql5.com
Прошло всего три года с момента анонса MQ и вот наконец-то MT5 стал доступен в Финам...
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