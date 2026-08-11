Новая версия платформы MetaTrader 5 build 6090: общие улучшения
Когда вы уже этот баг для портативной версии МТ5 почините... Ваша ИИ фишка не работает в портативном мт5 даже на виндовс. Про вайн я вообще молчу и те костыли что вы реализовали под него
Когда вы уже этот баг для портативной версии МТ5 почините... Ваша ИИ фишка не работает в портативном мт5 даже на виндовс. Про вайн я вообще молчу и те костыли что вы реализовали под него
А зачем вы запускаете портативный режим внутри Program Files?
Или вы думаете, что ключом /portable перебьете жесткие ограничения операционки на защиту записи в этот каталог?
@Renat Fatkhullin , такой у меня вопрос лог-файл терминала имеет буквенные обозначения в начале каждой строки - что они значат?
NG 0 18:11:18.830 Experts expert Bingo_MT5 (EURUSDrfd,M15) loaded successfully KL 0 18:11:20.433 Experts expert Bingo_MT5 (GBPUSDrfd,M15) loaded successfully
Это защита целостности лог-файла или что-то иное?
Если защита, то как провести верификацию?
@Renat Fatkhullin , такой у меня вопрос лог-файл терминала имеет буквенные обозначения в начале каждой строки - что они значат?
Это защита целостности лог-файла или что-то иное?
Если защита, то как провести верификацию?
- 2026.07.30
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В пятницу 31 июля 2026 года будет выпущена обновленная версия MetaTrader 5.
Мы провели масштабный анализ и аудит кода платформы, устранили выявленные проблемы и внесли множество внутренних улучшений, направленных на повышение стабильности, надежности и качества работы MetaTrader 5.
Кроме этого, мы внесли несколько улучшений в компоненты платформы:
MetaTrader 5 Client Terminal
MetaTrader 5 Web Terminal
Обновление будет доступно через систему Live Update.