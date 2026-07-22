Обсуждение статьи "Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 77): Использование индикаторов Gator и AD (Accumulation/Distribution)"
Привет, @Stephen Njuki
Спасибо за статью! Какие параметры вы использовали для пары GBPJPY на таймфрейме M30? У меня не получается повторить этот результат. Заранее спасибо!
Спасибо за статью! Какие параметры вы использовали для пары GBPJPY на таймфрейме M30? У меня не получается повторить этот результат. Заранее спасибо!
Dominic Michael Frehner #:
Привет, @Stephen Njuki
Спасибо за статью! Какие параметры вы использовали для пары GBPJPY на таймфрейме M30? У меня не получается воспроизвести эти результаты. Заранее спасибо!
Привет, @Stephen Njuki
Спасибо за статью! Какие параметры вы использовали для пары GBPJPY на таймфрейме M30? У меня не получается воспроизвести эти результаты. Заранее спасибо!
В статье есть следующее утверждение, касающееся пары GBPJPY:
«Мы будем проводить обучение на паре GBP/JPY на 30-минутном таймфрейме за 2023 год, а 2024 год станет годом тестирования на форвардных данных».
- Поскольку валютный рынок является внебиржевым (OTC), каждый брокер-дилер предоставляет свой собственный уникальный поток данных. Вероятность того, что у вас тот же брокер-дилер, что и у автора, очень мала.
- Вы проводили обучение на данных за 2023 год, а затем тестировали стратегию на данных за 2024 год? Это будет вашим лучшим шансом приблизительно воспроизвести результаты автора.
- Главное здесь заключается в том, что, вероятно, именно вам предстоит провести обучение и тестирование советника в соответствии с вашей собственной средой, особенно с учётом приведённого выше заявления автора. Как правило, так обстоит дело с любыми готовыми советниками.
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Опубликована статья Возможности Мастера MQL5, которые вам нужно знать (Часть 77): Использование индикаторов Gator и AD (Accumulation/Distribution):
"Линии Аллигатора" – буферы "челюсти", "зубов" и "губ" – используют SMMA с опережающим сдвигом. Благодаря этому индикатор как бы "заглядывает вперед" и работает скорее как детектор рыночной фазы, а не как обычное пересечение скользящих средних. Гистограмма Gator_Up представляет собой абсолютную разность между "челюстью" и "зубами". Рост этого значения указывает на открытие "пасти" Gator и возможное начало тренда. Гистограмма Gator_Down, напротив, представляет собой отрицательную абсолютную разность между "зубами" и "губами". Увеличение ее модуля, то есть переход к более отрицательным значениям, подтверждает фазу тренда или его истощение. Зеленый цвет столбца обычно обозначает увеличение его длины. Красный цвет обозначает уменьшение, а при отсутствии изменений сохраняется цвет предыдущего столбца.
Осциллятор Gator помогает выбирать момент входа и избегать вялых рынков с низкой волатильностью. Вход следует рассматривать, только когда столбцы обеих гистограмм увеличиваются и окрашены в зеленый цвет, то есть находятся в фазе кормления. Этот индикатор лучше подходит для следования за трендом, а не для торговли в диапазоне или стратегий возврата к среднему. Использование сдвигов для этих буферов MA принципиально важно: замена их нулевыми значениями приводит к совершенно другому и малополезному индикатору. Наконец, необходимо сочетать индикатор с анализом ценового движения: выявлять пробои, более высокие максимумы и более низкие минимумы. Это необходимо, поскольку индикатор не определяет направление тренда.
Автор: Stephen Njuki