При привязке номера телефона в настройках, не приходит смс с кодом подтверждения на телефон.
 

Есть англоязычная ветка, где просто общие советы - что делать (можете читать со встроенным в каждом посте авто-переводчике):
What to do if I am not receiving the verification SMS from MQL5.com to my phone?

У меня в свое время - тоже смс не приходило на телефон, но потом я понял, что надо было роуминг включить в настройке симки ... но в то время - мне код пришел в телеграм (приходит в бот "MQL5 Verification Bot" - там есть небольшое меню: "Получить код верификации".

То есть, если вы когда-нибудь получали код на телеграм, что, наверное, можно это посторить прямо из бота.
Бот у вас будет - когда код получите.

А это совет от одного пользователя: 

Попробуйте установить телеграм на компьютер. Потому что некоторые пользователи отмечают, что - 

проблема с Телеграмм решилась путем установки его на ПК. На мобильное устройство код не приходил, а на ПК пришел.
