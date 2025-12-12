6739404 failed to get statistics, cannot read data (read failed [2148074264]) Virtual Hosting: 6739404 failed to send migration data (receive response failed [12152]) (receive response failed [12152]

Новый комментарий
 
vps не работает, миграция не возможна. поддержка не отвечает. что делать?

07:52:48.181 Virtual Hosting: 6739404 failed to get statistics, cannot read data (read failed [2148074264])
1 07:55:57.560 Virtual Hosting: 6739404 failed to get statistics, cannot read data (read failed [2148074264])
1 07:58:57.987 Virtual Hosting: 6739404 failed to get statistics, cannot read data (read failed [2148074264])
07:49:47.914 Virtual Hosting: 6739404 failed to get statistics, cannot read data (read failed [2148074264])
 

Поддержка не сразу отвечает, тем более - вы, наверное, не описали им подробно - что вы делали (чтобы получить такой "результат", то есть - что мигрировали, откуда, и так далее. То есть - они к вам в комп не залезут и не разузнают сами что и как ... тут надо самому им все рассказать ...
Потому что обычно - все нормально.

---------------------

Просто попробуйте -

  • перезагрузить компьютер (вы же с домашнего компьютера мигрировали, а не с другого/стороннего VPS, так?)
  • потом проверьте состояние вашего VPS тут www.mql5.com/ru/vps/subscriptions (на какой торговый счет вы приобрели VPS)
  • проверьте - залогинились ли вы на VPS-с ный торговый счет и во вкладке Сообщество Метатрейдера,
  • потом подготовьте Метатрейдер к миграции - откройте графики и приаттачбте к ним ваш советник с настройками (или если вы мигрируете подписку на сигнал - то установите эту подписку в Метатрейдер)
  • и посмотрите на результат - обычно все нормально в случае, если советник у вас не использует dll и если графиков у вас не слишком много.
 
Sergey Golubev #:

Поддержка не сразу отвечает, тем более - вы, наверное, не описали им подробно - что вы делали (чтобы получить такой "результат", то есть - что мигрировали, откуда, и так далее. То есть - они к вам в комп не залезут и не разузнают сами что и как ... тут надо самому им все рассказать ...
Потому что обычно - все нормально.

---------------------

Просто попробуйте -

  • перезагрузить компьютер (вы же с домашнего компьютера мигрировали, а не с другого/стороннего VPS, так?)
  • потом проверьте состояние вашего VPS тут www.mql5.com/ru/vps/subscriptions (на какой торговый счет вы приобрели VPS)
  • проверьте - залогинились ли вы на VPS-с ный торговый счет и во вкладке Сообщество Метатрейдера,
  • потом подготовьте Метатрейдер к миграции - откройте графики и приаттачбте к ним ваш советник с настройками (или если вы мигрируете подписку на сигнал - то установите эту подписку в Метатрейдер)
  • и посмотрите на результат - обычно все нормально в случае, если советник у вас не использует dll и если графиков у вас не слишком много.

мое письмо в поддержку было написано вчера (2025.12.11 16:04  ) и выглядело так. дополнительно был прикреплен файл с логами. 
мигрировал с ноутбука. vps неоднократно с интервалами по времени выключал и через время включал. при открытии VPS и просмотра процессора, данных и диска сначала идет долгое ожидание обновления после выскакивает ошибка. 
dll не используется, графиков 3. 

Здравствуйте!

Прошу помощи в разборе проблемы с виртуальным хостингом MQL5 для терминала MetaTrader 4.

В журнале терминала регулярно появляются следующие сообщения:

Virtual Hosting: 6739404 failed to get statistics, cannot read data (read failed [2148074264]) Virtual Hosting: 6739404 failed to get statistics, cannot read data (read failed [2148074264]) Virtual Hosting: 6739404 failed to get statistics, cannot read data (read failed [2148074264]) Virtual Hosting: 6739404 failed to send migration data (receive response failed [12152]) (receive response failed [12152])

ID виртуального хостинга: *******.

Проблема проявляется в том, что терминал не может получить статистику по виртуальному серверу и не может корректно выполнить миграцию (перенос советников/настроек). Интернет-подключение стабильно, торговля с брокером работает нормально, проблема наблюдается именно при работе с виртуальным хостингом.

Пожалуйста, подскажите:

  1. О чём конкретно свидетельствуют ошибки read failed [2148074264] и receive response failed [12152] с вашей стороны?Связана ли эта проблема с работой моего виртуального сервера (ID 6739404) и требуется ли его перезапуск/переназначение?

  2. Что вы рекомендуете сделать, чтобы ошибки исчезли и статистика/миграция с виртуальным хостингом снова работали корректно?

Дополнительная информация:

  • Терминал: MetaTrader 4  build 1441.

  • Брокер: ***********.

  • Тип подключения к интернету: wifi (без частых обрывов).

  • Ошибки появляются в журнале с (примерно) 11.12.2025, но проблемы с миграцией не первый раз, не первый день.

Буду признателен за проверку моего виртуального сервера и подробные рекомендации по устранению проблемы.

 
tihomiroff #:
мигрировал с ноутбука
ноутбук - не Windows? 
Mac?
 
Sergey Golubev #:
ноутбук - не Windows? 
Mac?
да верно, но у меня через Parallels Desktop установлена Windows с MT4, где также пытался оживить vps. 
 

Тогда ждите ответа сервис-деска. 
Потому что я не встречал на форумах такую ошибку как у вас ... может - они перекинут вам подписку VPS с одного VPS-сного сервера на другой ...

Или - если не получается или долго ждать - то вот - 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Внимание!!! VPS сервер работает некорректно!! возможны убытки!

Slava, 2019.02.20 07:45

Если вы отменяете платную подписку, то оставшееся время возвращается на ваш счёт MQL5.com в виде "бесплатных" минут. Которые позже можно потратить на новую подписку "за минуты".

Я, кстати, активно пользовался (бесплатными минутами) - чтобы что-то бесплатно проверить (мигрирует или не мигрирует, работает или не работает, и так далее), но потом они кончились ...
 
Sergey Golubev #:

Тогда ждите ответа сервис-деска. 
Потому что я не встречал на форумах такую ошибку как у вас ... может - они перекинут вам подписку VPS с одного VPS-сного сервера на другой ...

Или - если не получается или долго ждать - то вот - 


Я, кстати, активно пользовался (бесплатными минутами) - чтобы что-то бесплатно проверить (мигрирует или не мигрирует, работает или не работает, и так далее), но потом они кончились ...

какое обычно время ожидания  ответа от сервис-деска?
у меня нет необходимости обмена  подписки VPS, но подскажите пожалуйста если сервер не работает 2й день, а подписка заканчивается 2025.12.28 тогда сколько минут мне могли б предоставить?

у Вас как у Модератора связи с  сервис-деском нет?
 
tihomiroff #:

какое обычно время ожидания  ответа от сервис-деска?
у меня нет необходимости обмена  подписки VPS, но подскажите пожалуйста если сервер не работает 2й день, а подписка заканчивается 2025.12.28 тогда сколько минут мне могли б предоставить?

Время ответа - по разному ...

-------------------

А пробовали сделать миграцию с компьютера с Windows? Потому что может ... в Mac дело?
То, что вы представили скриншотами - это VPS-сные логи или из журнала Метатрейдера? 
Потому что я никогда на форумах не встречал такую ошибку ... поэтому думаю - может в других логах что-то "знакомое" написано ...

Потому что про миграцию (получилось или не получилось) - в журнале Метатрейдера написано, а не в логах VPS. И там еще смотря что мигрируется (если графики с советниками - то сколько штук, и так далее) ...

-------------------

Бесплатные минуты предоставляет робот-автомат, и предоставляет на оставшиеся минуты в случае, если вы отменили подписку.
Например, подписка заканчивается 28 декабря, а отменили 20 декабря, то будет 8 дней минутами (то есть - оставшиеся минуты).

Многие этим активно пользуются - чтобы бесплатно что-то проверить (мигрировать итак далее).

По крайней мере - так было раньше (недавно) ... может - сейчас что-то изменили ... например, на англоязычном форуме некоторые сообщали, что у них нет бесплатных минут, но они брали такой VPS - у брокера (а не отсюда) ...

--------------------

У меня бесплатные минуты уже закончились ... наверное - придется подписываться на какой-то срок ...

 
Sergey Golubev #:

Время ответа - по разному ...

-------------------

А пробовали сделать миграцию с компьютера с Windows? Потому что может ... в Mac дело?
То, что вы представили скриншотами - это VPS-сные логи или из журнала Метатрейдера? 
Потому что я никогда на форумах не встречал такую ошибку ... поэтому думаю - может в других логах что-то "знакомое" написано ...

Потому что про миграцию (получилось или не получилось) - в журнале Метатрейдера написано, а не в логах VPS. И там еще смотря что мигрируется (если графики с советниками - то сколько штук, и так далее) ...

-------------------

Бесплатные минуты предоставляет робот-автомат, и предоставляет на оставшиеся минуты в случае, если вы отменили подписку.
Например, подписка заканчивается 28 декабря, а отменили 20 декабря, то будет 8 дней минутами (то есть - оставшиеся минуты).

Многие этим активно пользуются - чтобы бесплатно что-то проверить (мигрировать итак далее).

По крайней мере - так было раньше (недавно) ... может - сейчас что-то изменили ... например, на англоязычном форуме некоторые сообщали, что у них нет бесплатных минут, но они брали такой VPS - у брокера (а не отсюда) ...

--------------------

У меня бесплатные минуты уже закончились ... наверное - придется подписываться на какой-то срок ...

А пробовали сделать миграцию с компьютера с Windows? Потому что может ... в Mac дело? - пробовал, VPS не отвечает. 
 То, что вы представили скриншотами - это VPS-сные логи или из журнала Метатрейдера?  - это из журнала MT4, логи vps отправил в сервис-деск. 
В случае отмены подписки никаких минут не предлагает, просто сумма аренды сгорит. 

в выходные дни  сервис-деск работает?
 
tihomiroff #:
В случае отмены подписки никаких минут не предлагает, просто сумма аренды сгорит. 

Минуты автоматически проставляются. Правда, может что-то сейчас и изменилось, но вряд ли ... на англ форуме минуты были.

в выходные дни  сервис-деск работает?

не знаю ... кто-то работает ...

 
Sergey Golubev #:

Минуты автоматически проставляются. Правда, может что-то сейчас и изменилось, но вряд ли ... на англ форуме минуты были.

не знаю ... кто-то работает ...

нажал отменить подписку, никаких минут не дали.
12
Новый комментарий