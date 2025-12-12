6739404 failed to get statistics, cannot read data (read failed [2148074264]) Virtual Hosting: 6739404 failed to send migration data (receive response failed [12152]) (receive response failed [12152]
Поддержка не сразу отвечает, тем более - вы, наверное, не описали им подробно - что вы делали (чтобы получить такой "результат", то есть - что мигрировали, откуда, и так далее. То есть - они к вам в комп не залезут и не разузнают сами что и как ... тут надо самому им все рассказать ...
Потому что обычно - все нормально.
---------------------
Просто попробуйте -
- перезагрузить компьютер (вы же с домашнего компьютера мигрировали, а не с другого/стороннего VPS, так?)
- потом проверьте состояние вашего VPS тут www.mql5.com/ru/vps/subscriptions (на какой торговый счет вы приобрели VPS)
- проверьте - залогинились ли вы на VPS-с ный торговый счет и во вкладке Сообщество Метатрейдера,
- потом подготовьте Метатрейдер к миграции - откройте графики и приаттачбте к ним ваш советник с настройками (или если вы мигрируете подписку на сигнал - то установите эту подписку в Метатрейдер)
- и посмотрите на результат - обычно все нормально в случае, если советник у вас не использует dll и если графиков у вас не слишком много.
- www.mql5.com
Поддержка не сразу отвечает, тем более - вы, наверное, не описали им подробно - что вы делали (чтобы получить такой "результат", то есть - что мигрировали, откуда, и так далее. То есть - они к вам в комп не залезут и не разузнают сами что и как ... тут надо самому им все рассказать ...
Потому что обычно - все нормально.
---------------------
Просто попробуйте -
- перезагрузить компьютер (вы же с домашнего компьютера мигрировали, а не с другого/стороннего VPS, так?)
- потом проверьте состояние вашего VPS тут www.mql5.com/ru/vps/subscriptions (на какой торговый счет вы приобрели VPS)
- проверьте - залогинились ли вы на VPS-с ный торговый счет и во вкладке Сообщество Метатрейдера,
- потом подготовьте Метатрейдер к миграции - откройте графики и приаттачбте к ним ваш советник с настройками (или если вы мигрируете подписку на сигнал - то установите эту подписку в Метатрейдер)
- и посмотрите на результат - обычно все нормально в случае, если советник у вас не использует dll и если графиков у вас не слишком много.
мое письмо в поддержку было написано вчера (2025.12.11 16:04 ) и выглядело так. дополнительно был прикреплен файл с логами.
мигрировал с ноутбука. vps неоднократно с интервалами по времени выключал и через время включал. при открытии VPS и просмотра процессора, данных и диска сначала идет долгое ожидание обновления после выскакивает ошибка.
dll не используется, графиков 3.
Здравствуйте!
Прошу помощи в разборе проблемы с виртуальным хостингом MQL5 для терминала MetaTrader 4.
В журнале терминала регулярно появляются следующие сообщения:
Virtual Hosting: 6739404 failed to get statistics, cannot read data (read failed [2148074264]) Virtual Hosting: 6739404 failed to get statistics, cannot read data (read failed [2148074264]) Virtual Hosting: 6739404 failed to get statistics, cannot read data (read failed [2148074264]) Virtual Hosting: 6739404 failed to send migration data (receive response failed [12152]) (receive response failed [12152])
ID виртуального хостинга: *******.
Проблема проявляется в том, что терминал не может получить статистику по виртуальному серверу и не может корректно выполнить миграцию (перенос советников/настроек). Интернет-подключение стабильно, торговля с брокером работает нормально, проблема наблюдается именно при работе с виртуальным хостингом.
Пожалуйста, подскажите:
-
О чём конкретно свидетельствуют ошибки read failed [2148074264] и receive response failed [12152] с вашей стороны?Связана ли эта проблема с работой моего виртуального сервера (ID 6739404) и требуется ли его перезапуск/переназначение?
-
Что вы рекомендуете сделать, чтобы ошибки исчезли и статистика/миграция с виртуальным хостингом снова работали корректно?
Дополнительная информация:
-
Терминал: MetaTrader 4 build 1441.
-
Брокер: ***********.
-
Тип подключения к интернету: wifi (без частых обрывов).
-
Ошибки появляются в журнале с (примерно) 11.12.2025, но проблемы с миграцией не первый раз, не первый день.
Буду признателен за проверку моего виртуального сервера и подробные рекомендации по устранению проблемы.
Тогда ждите ответа сервис-деска.
Потому что я не встречал на форумах такую ошибку как у вас ... может - они перекинут вам подписку VPS с одного VPS-сного сервера на другой ...
Или - если не получается или долго ждать - то вот -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Внимание!!! VPS сервер работает некорректно!! возможны убытки!
Slava, 2019.02.20 07:45Если вы отменяете платную подписку, то оставшееся время возвращается на ваш счёт MQL5.com в виде "бесплатных" минут. Которые позже можно потратить на новую подписку "за минуты".
Тогда ждите ответа сервис-деска.
Потому что я не встречал на форумах такую ошибку как у вас ... может - они перекинут вам подписку VPS с одного VPS-сного сервера на другой ...
Или - если не получается или долго ждать - то вот -
какое обычно время ожидания ответа от сервис-деска?
у меня нет необходимости обмена подписки VPS, но подскажите пожалуйста если сервер не работает 2й день, а подписка заканчивается 2025.12.28 тогда сколько минут мне могли б предоставить?
какое обычно время ожидания ответа от сервис-деска?
у меня нет необходимости обмена подписки VPS, но подскажите пожалуйста если сервер не работает 2й день, а подписка заканчивается 2025.12.28 тогда сколько минут мне могли б предоставить?
Время ответа - по разному ...
-------------------
А пробовали сделать миграцию с компьютера с Windows? Потому что может ... в Mac дело?
То, что вы представили скриншотами - это VPS-сные логи или из журнала Метатрейдера?
Потому что я никогда на форумах не встречал такую ошибку ... поэтому думаю - может в других логах что-то "знакомое" написано ...
Потому что про миграцию (получилось или не получилось) - в журнале Метатрейдера написано, а не в логах VPS. И там еще смотря что мигрируется (если графики с советниками - то сколько штук, и так далее) ...
-------------------
Бесплатные минуты предоставляет робот-автомат, и предоставляет на оставшиеся минуты в случае, если вы отменили подписку.
Например, подписка заканчивается 28 декабря, а отменили 20 декабря, то будет 8 дней минутами (то есть - оставшиеся минуты).
Многие этим активно пользуются - чтобы бесплатно что-то проверить (мигрировать итак далее).
По крайней мере - так было раньше (недавно) ... может - сейчас что-то изменили ... например, на англоязычном форуме некоторые сообщали, что у них нет бесплатных минут, но они брали такой VPS - у брокера (а не отсюда) ...
--------------------
У меня бесплатные минуты уже закончились ... наверное - придется подписываться на какой-то срок ...
Время ответа - по разному ...
-------------------
А пробовали сделать миграцию с компьютера с Windows? Потому что может ... в Mac дело?
То, что вы представили скриншотами - это VPS-сные логи или из журнала Метатрейдера?
Потому что я никогда на форумах не встречал такую ошибку ... поэтому думаю - может в других логах что-то "знакомое" написано ...
Потому что про миграцию (получилось или не получилось) - в журнале Метатрейдера написано, а не в логах VPS. И там еще смотря что мигрируется (если графики с советниками - то сколько штук, и так далее) ...
-------------------
Бесплатные минуты предоставляет робот-автомат, и предоставляет на оставшиеся минуты в случае, если вы отменили подписку.
Например, подписка заканчивается 28 декабря, а отменили 20 декабря, то будет 8 дней минутами (то есть - оставшиеся минуты).
Многие этим активно пользуются - чтобы бесплатно что-то проверить (мигрировать итак далее).
По крайней мере - так было раньше (недавно) ... может - сейчас что-то изменили ... например, на англоязычном форуме некоторые сообщали, что у них нет бесплатных минут, но они брали такой VPS - у брокера (а не отсюда) ...
--------------------
У меня бесплатные минуты уже закончились ... наверное - придется подписываться на какой-то срок ...
То, что вы представили скриншотами - это VPS-сные логи или из журнала Метатрейдера? - это из журнала MT4, логи vps отправил в сервис-деск.
В случае отмены подписки никаких минут не предлагает, просто сумма аренды сгорит.
в выходные дни сервис-деск работает?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
07:49:47.914 Virtual Hosting: 6739404 failed to get statistics, cannot read data (read failed [2148074264])