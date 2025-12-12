У некоторых пользователей не работает кнопка сервис-деска
Если ссылаетесь на сервисдеск,
Ничего не виснет - у меня Windows 10 64-bit компьютер, браузер firefox:
s
Затратил меньше минуты (дольше скриншоты сюда делал).
Сейчас проверил, не работает, та же винда, тот же браузер.
У некоторых (по неизвестной причине) - не работало (были об этом посты на форуме ... наверное - недели две или месяц назад).
Но не у большинства ... если бы у большинства не работало - то было бы не 10 постов (вкл англ форум), а более 200 и больше ...
Причина, по которой не работает - я не знаю. У меня - работает, и специально я ничего не делал (только периодически удаляю все временные файлы с браузеров и обновляю браузеры).
Анти-вирусник - китайский (360 Total Security).
Я тоже периодически удаляю все временные файлы с браузеров и обновляю браузеры.
Но как не работало так и не работает.
У меня на 3-х компьютерах работает: этот как Windows 10 64-bit, потом ноутбук с Windows 11 и маленький нетбук с Windows 11 тоже.
PS. Может - от интернета (качество интернета и провайдер) зависит?
Перед нажатием на кнопку, откройте лог в панели веб-разработчика в браузере. Может там что-то конкретное написано.
Сделал скриншот
После нажатия кнопки ещё одна надпись появилась
Может быть такое, что сервис избавляется от "проблемных", чтобы не обращались в Сервисдеск?
