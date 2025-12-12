У некоторых пользователей не работает кнопка сервис-деска

В эту тему были перенесены комментарии, не относящиеся к "Blogs ?".
 
Если ссылаетесь на сервисдеск, 

потрудитесь объяснить, как с ним связаться. 

Ведь он НЕ РАБОТАЕТ уже пару недель. 


Нажимаешь на кнопку, она тупо виснет. 
Не представляю, как продавцы теперь решают финансовые проблемы. 
Видимо уже никак. 

 
Ничего не виснет - у меня Windows 10 64-bit компьютер, браузер firefox:

Затратил меньше минуты (дольше скриншоты сюда делал).

 
Сейчас проверил, не работает, та же винда, тот же браузер.

 
У некоторых (по неизвестной причине) - не работало (были об этом посты на форуме ... наверное - недели две или месяц назад). 
Но не у большинства ... если бы у большинства не работало - то было бы не 10 постов (вкл англ форум), а более 200 и больше ...

Причина, по которой не работает - я не знаю. У меня - работает, и специально я ничего не делал (только периодически удаляю все временные файлы с браузеров и обновляю браузеры).

PS.
Анти-вирусник - китайский (360 Total Security).

 
Я тоже периодически удаляю все временные файлы с браузеров и обновляю браузеры.  

Но как не работало так и не работает.   

 
У меня на 3-х компьютерах работает: этот как Windows 10 64-bit, потом ноутбук с Windows 11 и маленький нетбук с Windows 11 тоже. 

PS. Может - от интернета (качество интернета и провайдер) зависит?

 
Ну так проблема у многих людей (вкл англ форум, с ваших слов) , что у всех качество интернета с провайдером плохое что-ли.

 
Не у многих ... помню - штук 10 постов/пользователей вкл англ форум ...
 
Перед нажатием на кнопку, откройте лог в панели веб-разработчика в браузере. Может там что-то конкретное написано.
 
Благодарю за отклик

Сделал скриншот



После нажатия кнопки ещё одна надпись появилась




Может быть такое, что сервис избавляется от "проблемных", чтобы не обращались в Сервисдеск?
