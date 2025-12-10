Индикаторы: 2 MA Extrapolations
Возможно, я что-то в настройках не уловил, оставил всё по умолчанию, только МА указал свои для сравнения. В результате, показания этого индикатора в большинстве случаев опаздывали на одну свечу от обычного.
Станислав Лин #:Здравствуйте вам нужно еще процент изменять что бы было опережение но это работает не так как ожидается к сожалению
2 MA Extrapolations:
Попытка опережения цены за счет предыдущего бара метод экстраполяции
Автор: Yaroslav Varankin