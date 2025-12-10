Индикаторы: 2 MA Extrapolations

Новый комментарий
 

2 MA Extrapolations:

Попытка опережения цены за счет предыдущего бара метод экстраполяции

2 MA Extrapolations

Автор: Yaroslav Varankin

 
Возможно, я что-то в настройках не уловил, оставил всё по умолчанию, только МА указал свои для сравнения. В результате, показания этого индикатора в большинстве случаев опаздывали на одну свечу от обычного.
 
Станислав Лин #:
Возможно, я что-то в настройках не уловил, оставил всё по умолчанию, только МА указал свои для сравнения. В результате, показания этого индикатора в большинстве случаев опаздывали на одну свечу от обычного.
Здравствуйте вам нужно еще процент изменять что бы было опережение но это работает не так как ожидается к сожалению
Новый комментарий