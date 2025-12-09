Фриланс - нужна помощь

Всем, привет. Разъясните мне пожалуйста, вот такую ситуацию. Я первый раз в жизни поучаствовал в фрилансе. Код и скрин сбросил заказчику. На страничке заказа висит надпись "Отладка робота/индикатора", уже две недели. Подскажите, какие мои дольнейшие  действия?
Возможно, Вы не перешли на следующий этап работы. Например, не подтвердили этап "Демонстрация". С другой стороны, в любом случае заказчик должен был увидеть, что ему передан код и скрин. Он как-то отреагировал на это? 

Еще можно посмотреть, когда заказчик был последний раз на сайте. В обсуждении в верхней части есть такие сведения. Бывает, что заказчик вообще забыл про заказ и не появляется. Тогда можно обратиться в арбитраж с просьбой о закрытии работы.

Покажите хотя бы скрины того, что наблюдаете. Пока же только догадываться приходится.

 
Если, я Вам ссылку сброшу, она у Вас откроется? В прицепе, могу свой экран  скриншотами сбросить.
 
Ссылка не откроется, нужен скрин экрана с работой

 
странно что не висит "СПАСИБО"

код же вы передали ?  :-) 

если код передан, сроки вышли и задача по вашему мнению сделана - смело жмите "арбитраж".

 
Спасибо, за помощь. Подскажи, а где эта кнопка находится?


 
Вот скрин
 
нажмите "Информация о проекте"
 
Вот, что там у меня. Срок 9 дней, нр я скинул, чуть раньше.


 

Судя по скриншоту, вы не завершили даже первый шаг из описанных в правилах в разделе III, а уже начали писать код и даже отправили его заказчику (шаги 3, 4, 5). То есть заказчик не согласился с тем, что заказ будете выполнять именно вы, а пока что выбирает исполнителя среди вас и других откликнувшихся. Поэтому заказчик сейчас ничего не должен вам. То, что вы ему отправили что-то, может рассматриваться только как жест доброй воли или подарок с вашей стороны.

Пока у вас в чате заказа не появится такого рода сообщение:

на счёте заказчика не будет зарезервирована сумма для оплаты вашей работы. Так что до этого момента получить что-то через сервис за выполненную работу вы не сможете. Если вы уверены, что заказчик вас выберет, то можно, конечно, приступать к написанию кода и до этого состояния, но отправлять результаты уж точно не стоит. Максимум что можно - это прислать скрин или видео с демонстрацией того, что вы уже фактически выполнили работу. Это может побудить заказчика выбрать именно вас как исполнителя и получить сразу готовый код. Но гарантий, что будет именно так, никто, конечно, не даст.

 
Логика такая:

-- заказчик вас переводит в Выбранные -- справа в "Информация о проекте" появляется меню "Прогресс"

-- затем заказчик подтверждает шаг Согласование ТЗ

-- как только вы подтвердите шаг Согласование ТЗ -- в этот момент заблокируются деньги заказчика

пока не будут выполнены эти три шага -- начинать что-то делать по заданию -- это сохраняется риск остаться без оплаты

