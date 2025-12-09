Фриланс - нужна помощь
- 2025.11.06
- www.mql5.com
- Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
- время действия ордера
- Не работает в тестере OBJPROP_ANCHOR для OBJ_BITMAP
Всем, привет. Разъясните мне пожалуйста, вот такую ситуацию. Я первый раз в жизни поучаствовал в фрилансе. Код и скрин сбросил заказчику. На страничке заказа висит надпись "Отладка робота/индикатора", уже две недели. Подскажите, какие мои дольнейшие действия?
Возможно, Вы не перешли на следующий этап работы. Например, не подтвердили этап "Демонстрация". С другой стороны, в любом случае заказчик должен был увидеть, что ему передан код и скрин. Он как-то отреагировал на это?
Еще можно посмотреть, когда заказчик был последний раз на сайте. В обсуждении в верхней части есть такие сведения. Бывает, что заказчик вообще забыл про заказ и не появляется. Тогда можно обратиться в арбитраж с просьбой о закрытии работы.
Покажите хотя бы скрины того, что наблюдаете. Пока же только догадываться приходится.
Возможно, Вы не перешли на следующий этап работы. Например, не подтвердили этап "Демонстрация". С другой стороны, в любом случае заказчик должен был увидеть, что ему передан код и скрин. Он как-то отреагировал на это?
Еще можно посмотреть, когда заказчик был последний раз на сайте. В обсуждении в верхней части есть такие сведения. Бывает, что заказчик вообще забыл про заказ и не появляется. Тогда можно обратиться в арбитраж с просьбой о закрытии работы.
Покажите хотя бы скрины того, что наблюдаете. Пока же только догадываться приходится.
Код и скрин сбросил заказчику. На страничке заказа висит надпись "Отладка робота/индикатора", уже две недели
странно что не висит "СПАСИБО"
код же вы передали ? :-)
если код передан, сроки вышли и задача по вашему мнению сделана - смело жмите "арбитраж".
Судя по скриншоту, вы не завершили даже первый шаг из описанных в правилах в разделе III, а уже начали писать код и даже отправили его заказчику (шаги 3, 4, 5). То есть заказчик не согласился с тем, что заказ будете выполнять именно вы, а пока что выбирает исполнителя среди вас и других откликнувшихся. Поэтому заказчик сейчас ничего не должен вам. То, что вы ему отправили что-то, может рассматриваться только как жест доброй воли или подарок с вашей стороны.
Пока у вас в чате заказа не появится такого рода сообщение:
на счёте заказчика не будет зарезервирована сумма для оплаты вашей работы. Так что до этого момента получить что-то через сервис за выполненную работу вы не сможете. Если вы уверены, что заказчик вас выберет, то можно, конечно, приступать к написанию кода и до этого состояния, но отправлять результаты уж точно не стоит. Максимум что можно - это прислать скрин или видео с демонстрацией того, что вы уже фактически выполнили работу. Это может побудить заказчика выбрать именно вас как исполнителя и получить сразу готовый код. Но гарантий, что будет именно так, никто, конечно, не даст.
Вот, что там у меня. Срок 9 дней, нр я скинул, чуть раньше.
Логика такая:
-- заказчик вас переводит в Выбранные -- справа в "Информация о проекте" появляется меню "Прогресс"
-- затем заказчик подтверждает шаг Согласование ТЗ
-- как только вы подтвердите шаг Согласование ТЗ -- в этот момент заблокируются деньги заказчика
пока не будут выполнены эти три шага -- начинать что-то делать по заданию -- это сохраняется риск остаться без оплаты
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования