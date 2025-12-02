После присоединения демо проп счета некорректно отображаются графики
Попробуйте закрыть графики и открыть их снова.
И еще - можете попробовать загрузить данные: Market Watch - Symbols (по правой кнопке мыши) - и так далее.
Если вы их открывали уже после подключения к счету и ничего не помогает - тогда обращайтесь к брокеру (так как графики и данные - относятся к брокерам).
babaeva67:
После присоединения демо проп счета некорректно отображаются графики (огромные гэпы, последнее отображение данных с августа, нечитаемая област графика)
или не отображаются вообще.
логин, пароль, брокер - корректны.
скажите, пожалуйста, что можно сделать?
просто ждать. Терминал накачивает историю от брокера
