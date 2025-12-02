После присоединения демо проп счета некорректно отображаются графики

После присоединения демо проп счета некорректно отображаются графики (огромные гэпы, последнее отображение данных с августа, нечитаемая област графика)
 или не отображаются вообще.
логин, пароль, брокер - корректны. 
скажите, пожалуйста, что можно сделать? 
Файлы:
1.png  53 kb
2.png  53 kb
3.png  55 kb
 
Попробуйте закрыть графики и открыть их снова.
И еще - можете попробовать загрузить данные: Market Watch - Symbols (по правой кнопке мыши) - и так далее.

Если вы их открывали уже после подключения к счету и ничего не помогает - тогда обращайтесь к брокеру (так как графики и данные - относятся к брокерам).
 
просто ждать. Терминал накачивает историю от брокера

