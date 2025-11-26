Обсуждение статьи "Обучаем нейросети на осцилляторах без подглядывания в будущее"
А рекламная картинка для статьи не вводит ли в заблуждение? На ней разметка явно не по правилам из текста/кода.
Зачем close_data передается в функцию calculate_labels_rsi? Не правильнее ли написать в ней цикл так:
for i in range(len(rsi_data)):
?
А рекламная картинка для статьи не вводит ли в заблуждение? На ней разметка явно не по правилам из текста/кода.
Зачем close_data передается в функцию calculate_labels_rsi? Не правильнее ли написать в ней цикл так:
?
"ИИ" всегда так рисует, видимо.
В разметку можно добавить другие условия, где цены понадобятся. Изначально это была ф-я расчета дивергенций между ценами и осцилляторами.
У меня нет претензий к автору. Но сути проблемы это не меняет. Вы, как выпускающий редактор, не находите здесь введение в заблуждение (с помощью некорректной картинки)?
Как раз в тему, смотри анонс
Как раз в тему, смотри анонс
Тут слова расходятся с логикой. На картинке приведены ошибочные, а не идеализированные метки.
Про случайные метки надо бы поподробнее. Никакой ML не будет работать со случайными метками. Тут видимо имелось в виду что-то другое, а не то, что метки ставятся куда попало.
Тут слова расходятся с логикой. На картинке приведены ошибочные, а не идеализированные метки.
Про случайные метки надо бы поподробнее. Никакой ML не будет работать со случайными метками. Тут видимо имелось в виду что-то другое, а не то, что метки ставятся куда попало.
На новых данных идеализированные превратятся в ошибочные :) обсуждать можно бесконечно.
Случайные метки зависят от случайных ценовых изменений, которые были в будущем. Там в статье об этом написано.Аналогичный вопрос к вам: что значит "никакой МЛ не будет работать со случайными метками"? Может быть вы хотели сказать что-то другое? :)
На новых данных идеализированные превратятся в ошибочные :) обсуждать можно бесконечно.
Случайные метки зависят от случайных ценовых изменений, которые были в будущем. Там в статье об этом написано.Аналогичный вопрос к вам: что значит "никакой МЛ не будет работать со случайными метками"? Может быть вы хотели сказать что-то другое? :)
В этом фрагменте формулировки слегка неоднозначные, но суть подхода ясна и из статьи. К статье у меня не было претензий.
Можно и не обсуждать, по мне так метки всегда из истории, а не в будущем, а если речь про их вклад в эффективность модели в будущем, то огульно записывать их все в ошибочные - некорректно. Пусть каждый останется при своем мнении.
Моя фраза про случайные метки - вроде бы и не моя, а общеизвестный факт из МЛ.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Обучаем нейросети на осцилляторах без подглядывания в будущее:
В статье описывается подход к разметке сделок с помощью осцилляторов для моделей машинного обучения. Это позволяет избавиться от look ahead bias. Показано, что такая разметка не приводит к переобучению моделей, а стратегии продолжают работать продолжительное время.
Среди трейдеров, которые занимаются машинным обучением, важной частью экспериментов по созданию торговых систем является подготовка данных. На вход модели обычно подаются индикаторы или приращения цен. В качестве меток часто используются будущие ценовые приращения —то, как график цены вел себя в будущем.
В данном методе разметки сделок кроется самая неприятная особенность, которая приводит к неудовлетворительной производительности моделей на новых нестационарных данных, после обучения на истории. Неэффективность такого метода разметки кроется в "look ahead bias", который определяется как смещение или предвзятость модели относительно истинных закономерностей. Предвзятость "заглядывания вперед" в анализе финансовых временных рядов возникает, когда модель или стратегия использует информацию, которая не была доступна на момент принятия решения.
Следствием этого являются:
Исследователи часто недооценивают эту проблему, занимаясь перебором признаков, которые не только наилучшим образом соответствовали бы меткам, но и предсказывали их. Но такого соответствия никогда невозможно достичь ввиду случайной и идеализированной природы самих лейблов.
Автор: Maxim Dmitrievsky