RoboForex MetaTrader 4 - проблема со входом в аккаунт - страница 2
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Зайдите на metatrader4.com и скачайте чистый терминал от метаквотесов. Откройте в нем демосчёт. После этого попробуйте авторизоваться. Это чистый терминал без вкрапления настроек всяких ДЦ. Похоже Инста накуралесила с настройками в своём инсталляторе.
Его там нет, в смысле дистрибутива 4ки. Там 5ка, уже несколько лет.
Нет, не правильно. Раньше мы качали инсталлятор с сайта metaquotes.net. Сейчас там уже действительно несколько лет только пятёрка. Я же говорю о другом сайте метаквотесов - https://www.metatrader4.com/ru
Вот смотрите:
Нет, не правильно. Раньше мы качали инсталлятор с сайта metaquotes.net. Сейчас там уже действительно несколько лет только пятёрка. Я же говорю о другом сайте метаквотесов - https://www.metatrader4.com/ru
Вот смотрите:
Про эту ссылку надо знать))) На сайте где мы сейчас ссылок на 4шный нет))) Там кстати справочник по 4ке зачетный)))
ЗЫ, да ссылку на заметил)))
Нет, не правильно. Раньше мы качали инсталлятор с сайта metaquotes.net. Сейчас там уже действительно несколько лет только пятёрка. Я же говорю о другом сайте метаквотесов - https://www.metatrader4.com/ru
Вот смотрите:
Виталий, всё это уже не действительно.
и после скачивания будто-бы mt4setup при попытке установить видим
Это когда вдруг мт4 стал 64х битным? Дальше я не стал продолжать, я уже много лет не пользуюсь такими установщиками.
только так
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Alexey Viktorov, 2017.07.17 08:51
Отправь ему два файла от своего мт4
1. terminal.exe
2. metaeditor.exe
Дальнейшие действия
1. Создаём каталог в желаемом месте желаемого диска.
2. Помещаем туда эти 2 файла.
3. Создаём ярлык на файл terminal.exe При желании с ключом /portable
4. Запускаем терминал по созданному ярлыку и в дамках. Все необходимые файлы и папки создаются и загружаются все советники, индикаторы и скрипты.
5. Подключаемся к счёту или регистрируем новый демо счёт.
ВСЁ...
И МТ5 тоже только так. В одной из тем Ренат сказал, что достаточно одного файла.
Нет, не правильно. Раньше мы качали инсталлятор с сайта metaquotes.net. Сейчас там уже действительно несколько лет только пятёрка. Я же говорю о другом сайте метаквотесов - https://www.metatrader4.com/ru
Вот смотрите:
Да, 5ка встала со скачанного файла.
5ка встала на 32 разрядную ось. НО МТ4Ордер сабера последний выдал ошибки, а 2018 года версия прошла. Телеграмм библа компилится, и работает тоже. Но не тестил пока.
Да действительно, проверил лично. Скачался файл mt4setup.exe. Запустил установку - встал терминал МТ5. Ну, это уже не ко мне - это к разработчикам.
Со своей стороны могу ещё порекомендовать такой алгоритм действий. Если Вам важен ваш счёт в инстафорексе, то сохраняете логин/пароль/имя сервера от счёта в инсте, удаляете её терминал, вычищаете досконально остатки файлов, вычищаете досконально реестр, чтоб даже упоминания ни где от неё не было. Далее идёте на сайт робофорекса и качаете терминал МТ4. Устанавливаете. У Вас там счёт, но всё равно устанавливаете по-новой в ту же папку - пусть по системе перепропишется. Если нужно коннектиться к счёту инсты - делаете это течез терминал, скачанный с робофорекса.
Я бы перед инсталляцией грохнул бы старую версию МТ4 и от робофорекса тоже. Ну, чтоб установка шла чистая.
Я логинился через терминал, скачанный с их сервера и у этого терминала глюков с авторизацией нет.
В качестве деинсталлятора рекомендую RevoUninstaller - он сначала запускает деинсталлятор от самого разработчика, затем сканирует систему на предмет оставшегося после деинсталляции хлама. После этого предлагает грохнуть остатки файлов (если они есть) и оставшийся от программы хлам в реестре (он как правило есть и его много). Попробуйте.
Да действительно, проверил лично. Скачался файл mt4setup.exe. Запустил установку - встал терминал МТ5. Ну, это уже не ко мне - это к разработчикам.
Со своей стороны могу ещё порекомендовать такой алгоритм действий. Если Вам важен ваш счёт в инстафорексе, то сохраняете логин/пароль/имя сервера от счёта в инсте, удаляете её терминал, вычищаете досконально остатки файлов, вычищаете досконально реестр, чтоб даже упоминания ни где от неё не было. Далее идёте на сайт робофорекса и качаете терминал МТ4. Устанавливаете. У Вас там счёт, но всё равно устанавливаете по-новой в ту же папку - пусть по системе перепропишется. Если нужно коннектиться к счёту инсты - делаете это течез терминал, скачанный с робофорекса.
Я бы перед инсталляцией грохнул бы старую версию МТ4 и от робофорекса тоже. Ну, чтоб установка шла чистая.
Я логинился через терминал, скачанный с их сервера и у этого терминала глюков с авторизацией нет.
В качестве деинсталлятора рекомендую RevoUninstaller - он сначала запускает деинсталлятор от самого разработчика, затем сканирует систему на предмет оставшегося после деинсталляции хлама. После этого предлагает грохнуть остатки файлов (если они есть) и оставшийся от программы хлам в реестре (он как правило есть и его много). Попробуйте.
Да у меня все норм. Думаю что он либо не туда вводит. Скрины б не помешали его. И может с путями к песочнице траблы. Ловил разок терминал после установки имел песочницу уже установленного терминала. Это тоже надо проверять всегда.