RoboForex MetaTrader 4 - проблема со входом в аккаунт - страница 2

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Vitaly Murlenko #:
Зайдите на metatrader4.com и скачайте чистый терминал от метаквотесов. Откройте в нем демосчёт. После этого попробуйте авторизоваться. Это чистый терминал без вкрапления настроек всяких ДЦ. Похоже Инста накуралесила с настройками в своём инсталляторе. 
Его там нет, в смысле дистрибутива 4ки. Там 5ка, уже несколько лет.
 
Valeriy Yastremskiy #:
Его там нет, в смысле дистрибутива 4ки. Там 5ка, уже несколько лет.

Нет, не правильно. Раньше мы качали инсталлятор с сайта metaquotes.net. Сейчас там уже действительно несколько лет только пятёрка. Я же говорю о другом сайте метаквотесов - https://www.metatrader4.com/ru

Вот смотрите:


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Vitaly Murlenko #:

Нет, не правильно. Раньше мы качали инсталлятор с сайта metaquotes.net. Сейчас там уже действительно несколько лет только пятёрка. Я же говорю о другом сайте метаквотесов - https://www.metatrader4.com/ru

Вот смотрите:


Про эту ссылку надо знать))) На сайте где мы сейчас ссылок на 4шный нет))) Там кстати справочник по 4ке зачетный)))

ЗЫ, да ссылку на заметил)))

 
Vitaly Murlenko #:

Нет, не правильно. Раньше мы качали инсталлятор с сайта metaquotes.net. Сейчас там уже действительно несколько лет только пятёрка. Я же говорю о другом сайте метаквотесов - https://www.metatrader4.com/ru

Вот смотрите:


Виталий, всё это уже не действительно.

и после скачивания будто-бы mt4setup при попытке установить видим 

Это когда вдруг мт4 стал 64х битным? Дальше я не стал продолжать, я уже много лет не пользуюсь такими установщиками.

только так

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Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090

Alexey Viktorov, 2017.07.17 08:51

Отправь ему два файла от своего мт4

1. terminal.exe

2. metaeditor.exe

Дальнейшие действия

1. Создаём каталог в желаемом месте желаемого диска.

2. Помещаем туда эти 2 файла.

3. Создаём ярлык на файл terminal.exe При желании с ключом  /portable

4. Запускаем терминал по созданному ярлыку и в дамках. Все необходимые файлы и папки создаются и загружаются все советники, индикаторы и скрипты.

5. Подключаемся к счёту или регистрируем новый демо счёт.

ВСЁ...

И МТ5 тоже только так. В одной из тем Ренат сказал, что достаточно одного файла.

 
Vitaly Murlenko #:

Нет, не правильно. Раньше мы качали инсталлятор с сайта metaquotes.net. Сейчас там уже действительно несколько лет только пятёрка. Я же говорю о другом сайте метаквотесов - https://www.metatrader4.com/ru

Вот смотрите:


Да, 5ка встала со скачанного файла.

 
5ка встала на 32 разрядную ось. НО МТ4Ордер сабера последний выдал ошибки, а 2018 года версия прошла. Телеграмм библа компилится, и работает тоже. Но не тестил пока.
 
Valeriy Yastremskiy #:
5ка встала на 32 разрядную ось. НО МТ4Ордер сабера последний выдал ошибки, а 2018 года версия прошла. Телеграмм библа компилится, и работает тоже. Но не тестил пока.

Да действительно, проверил лично. Скачался файл mt4setup.exe. Запустил установку - встал терминал МТ5. Ну, это уже не ко мне - это к разработчикам.

Со своей стороны могу ещё порекомендовать такой алгоритм действий. Если Вам важен ваш счёт в инстафорексе, то сохраняете логин/пароль/имя сервера от счёта в инсте, удаляете её терминал, вычищаете досконально остатки файлов, вычищаете досконально реестр, чтоб даже упоминания ни где от неё не было. Далее идёте на сайт робофорекса и качаете терминал МТ4. Устанавливаете. У Вас там счёт, но всё равно устанавливаете по-новой в ту же папку - пусть по системе перепропишется. Если нужно коннектиться к счёту инсты - делаете это течез терминал, скачанный с робофорекса.

Я бы перед инсталляцией грохнул бы старую версию МТ4 и от робофорекса тоже. Ну, чтоб установка шла чистая.

Я логинился через терминал, скачанный с их сервера и у этого терминала глюков с авторизацией нет.

В качестве деинсталлятора рекомендую RevoUninstaller - он сначала запускает деинсталлятор от самого разработчика, затем сканирует систему на предмет оставшегося после деинсталляции хлама. После этого предлагает грохнуть остатки файлов (если они есть) и оставшийся от программы хлам в реестре (он как правило есть и его много). Попробуйте.

 
Vitaly Murlenko #:

Да действительно, проверил лично. Скачался файл mt4setup.exe. Запустил установку - встал терминал МТ5. Ну, это уже не ко мне - это к разработчикам.

Со своей стороны могу ещё порекомендовать такой алгоритм действий. Если Вам важен ваш счёт в инстафорексе, то сохраняете логин/пароль/имя сервера от счёта в инсте, удаляете её терминал, вычищаете досконально остатки файлов, вычищаете досконально реестр, чтоб даже упоминания ни где от неё не было. Далее идёте на сайт робофорекса и качаете терминал МТ4. Устанавливаете. У Вас там счёт, но всё равно устанавливаете по-новой в ту же папку - пусть по системе перепропишется. Если нужно коннектиться к счёту инсты - делаете это течез терминал, скачанный с робофорекса.

Я бы перед инсталляцией грохнул бы старую версию МТ4 и от робофорекса тоже. Ну, чтоб установка шла чистая.

Я логинился через терминал, скачанный с их сервера и у этого терминала глюков с авторизацией нет.

В качестве деинсталлятора рекомендую RevoUninstaller - он сначала запускает деинсталлятор от самого разработчика, затем сканирует систему на предмет оставшегося после деинсталляции хлама. После этого предлагает грохнуть остатки файлов (если они есть) и оставшийся от программы хлам в реестре (он как правило есть и его много). Попробуйте.

Да у меня все норм. Думаю что он либо не туда вводит. Скрины б не помешали его. И может с путями к песочнице траблы. Ловил разок терминал после установки имел песочницу уже установленного терминала. Это тоже надо проверять всегда.

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