RoboForex MetaTrader 4 - проблема со входом в аккаунт

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Добрый день. Ноут Toshiba Satellite, Windows 10, версия 21H2. Проблема следующая - после того, как батарея разряжается и перезапускается ноут, невозможно войти в свой аккаунт. Проблема решается переустановкой программы, но каждый раз сносить программу не хочется.

Пробовал устанавливать на диск Д, не помогло. До установки программы, через гайды выключил Виндовс Дефендер.

Буду благодарен любой помощи!

 

Причин может быть много, в вашем случае одна и находится в логах

Смотрите логи через Файл/Окрыть каталог данных/logs

 
Ну, судя по тому, что терминал выключается некорректно - села батарея происходит разрыв электропитания, терминал не может выключиться нормально, с сохранение нужных Вам данных. Попробуйте подключить болк питания, запустить терминал, авторизоваться, не забыв при этом в окне авторизации поставить галку сохранения паролей. Затем закройте терминал и, не выключая компьютера, запустите заново. Если авторизация пройдёт нормально, на автопилоте, то причина Ваших проблем обрыв электропитания. Если авторизация автоматическая не прокатит и терминал снова попросит номер счёта, сервер и пароль, то нужно смотреть логи, или икать вирус.
 
Здравтвуйте не получается войти авторизоваться на сайте MQL5 через терминал МТ4 Робофорекс ввожу в ручном режиме логин и пароль не проходит Даже пароль поменял всервно не могу авторизоваться на сайте раньше получалось
 
andreywww #:
Здравтвуйте не получается войти авторизоваться на сайте MQL5 через терминал МТ4 Робофорекс ввожу в ручном режиме логин и пароль не проходит Даже пароль поменял всервно не могу авторизоваться на сайте раньше получалось

У меня счёт у этого брокера. И терминал MT4 и тоже от него. Ранее ни когда не авторизовывался на сайте MQL5 через терминал. Решил попробовать. Ввёл логин и пароль. Авторизовало с пол-пинка. Смотрите:


 
Виталий до этого я зарегистрировался на сайте MQL5 через брокера Инстафорекс Теперь при попытке скачать индикатор или советник с  MQL5 относит к Инстафорекс а не Робофорекс как мне нужно Я даже пароль поменял все равно не получается Хотя раньше проходило 
 
Через браузер попадаю без проблем на  MQL5 а через терминал MT4 у Робофорекса не получается
 
andreywww #:
Через браузер попадаю без проблем на  MQL5 а через терминал MT4 у Робофорекса не получается

Нужно войти в настройки браузера в раздел сохранённых паролей. Скопировать оттуда в текстовый документ свои логин и пароль. Копировать нужно через буфер обмена. Затем нужно открыть терминал и так же само через буфер обмена вставить из текстового документа свою пару логин-пароль. Следите за тем, чтоб ни перед курсором, ни после него не было пробелов. Не было ни при копировании, ни в момент вставки.

Логика тут такая: Если браузер авторизовывает, значит и терминал авторизует. Нужна лишь полная идентичность, ведь при ручном наборе символов, например, довольно легко попутать ноль с буквой о. Ну и глюки клавиатуры исключать нельзя
 
Виталий сделал как ты и говорил с помощью CtrlC и CtrlV все скопировал сначала в блокнот а потом в МТ4 через буфер обмена но все равно не пропускает пишет Incorrect login or password Я им в теподдержку тоже написал в MQl5 рассмотрение заявки в течении 3 рабочих дней написали
 
andreywww #:
Виталий сделал как ты и говорил с помощью CtrlC и CtrlV все скопировал сначала в блокнот а потом в МТ4 через буфер обмена но все равно не пропускает пишет Incorrect login or password Я им в теподдержку тоже написал в MQl5 рассмотрение заявки в течении 3 рабочих дней написали
Зайдите на metatrader4.com и скачайте чистый терминал от метаквотесов. Откройте в нем демосчёт. После этого попробуйте авторизоваться. Это чистый терминал без вкрапления настроек всяких ДЦ. Похоже Инста накуралесила с настройками в своём инсталляторе. 
 
В чистом МТ4 можно залогиниться счётом любого брокера, если ввести корректные номер счёта, пароль, имя сервера. То есть, открытие демосчёта не обязательно. 
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