RoboForex MetaTrader 4 - проблема со входом в аккаунт
Причин может быть много, в вашем случае одна и находится в логах
Смотрите логи через Файл/Окрыть каталог данных/logs
Здравтвуйте не получается войти авторизоваться на сайте MQL5 через терминал МТ4 Робофорекс ввожу в ручном режиме логин и пароль не проходит Даже пароль поменял всервно не могу авторизоваться на сайте раньше получалось
У меня счёт у этого брокера. И терминал MT4 и тоже от него. Ранее ни когда не авторизовывался на сайте MQL5 через терминал. Решил попробовать. Ввёл логин и пароль. Авторизовало с пол-пинка. Смотрите:
Через браузер попадаю без проблем на MQL5 а через терминал MT4 у Робофорекса не получается
Нужно войти в настройки браузера в раздел сохранённых паролей. Скопировать оттуда в текстовый документ свои логин и пароль. Копировать нужно через буфер обмена. Затем нужно открыть терминал и так же само через буфер обмена вставить из текстового документа свою пару логин-пароль. Следите за тем, чтоб ни перед курсором, ни после него не было пробелов. Не было ни при копировании, ни в момент вставки.Логика тут такая: Если браузер авторизовывает, значит и терминал авторизует. Нужна лишь полная идентичность, ведь при ручном наборе символов, например, довольно легко попутать ноль с буквой о. Ну и глюки клавиатуры исключать нельзя
Виталий сделал как ты и говорил с помощью CtrlC и CtrlV все скопировал сначала в блокнот а потом в МТ4 через буфер обмена но все равно не пропускает пишет Incorrect login or password Я им в теподдержку тоже написал в MQl5 рассмотрение заявки в течении 3 рабочих дней написали
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день. Ноут Toshiba Satellite, Windows 10, версия 21H2. Проблема следующая - после того, как батарея разряжается и перезапускается ноут, невозможно войти в свой аккаунт. Проблема решается переустановкой программы, но каждый раз сносить программу не хочется.
Пробовал устанавливать на диск Д, не помогло. До установки программы, через гайды выключил Виндовс Дефендер.
Буду благодарен любой помощи!