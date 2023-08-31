Форекс сигналы

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Кто нибудь пользуется сигналами форекс, если да, то какими?
 
Vladimir Samotokhin:
Кто нибудь пользуется сигналами форекс, если да, то какими?

На форуме обсуждение запрещено. Но Вы можете изучит такие статьи:

Как правильно выбрать торговый сигнал для подписки. Пошаговое руководство
Как правильно выбрать торговый сигнал для подписки. Пошаговое руководство
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В данном пошаговом руководстве рассматривается сервис Cигналы, изучение торговых сигналов, системный подход к поиску нужного сигнала, который удовлетворял бы критериям доходности, риска, активности торговли, работы на различных типах счетов и финансовых инструментах.
 
Vladimir Samotokhin:
Кто нибудь пользуется сигналами форекс, если да, то какими?

Откройте страницу любого сигнала и найдете на ней информацию вроде:

Надежность           время действия         подписчиков и доход

 
Подскажите пожалуйста, для начала работы сигнала, необходимо закрыть открытые сделки? Или это не связано? Подключил сигнал, второй день ничего не происходит
 
Тимур Тимербулатов #:
Подскажите пожалуйста, для начала работы сигнала, необходимо закрыть открытые сделки? Или это не связано? Подключил сигнал, второй день ничего не происходит

Необязательно, но желательно. Если у провайдера есть открытые ордера, а у вас нет, то проверьте настройки в самом терминале вкладка "сервис-настройка-сигналы"

Другой вопрос как оплачиваете сигналы?
 
Пробовал миром, не получилось. Завёл юнион пэй, оплата прошла.
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