Форекс сигналы
Кто нибудь пользуется сигналами форекс, если да, то какими?
Vladimir Samotokhin:
Кто нибудь пользуется сигналами форекс, если да, то какими?
Кто нибудь пользуется сигналами форекс, если да, то какими?
На форуме обсуждение запрещено. Но Вы можете изучит такие статьи:
Как правильно выбрать торговый сигнал для подписки. Пошаговое руководство
- www.mql5.com
В данном пошаговом руководстве рассматривается сервис Cигналы, изучение торговых сигналов, системный подход к поиску нужного сигнала, который удовлетворял бы критериям доходности, риска, активности торговли, работы на различных типах счетов и финансовых инструментах.
Vladimir Samotokhin:
Кто нибудь пользуется сигналами форекс, если да, то какими?
Кто нибудь пользуется сигналами форекс, если да, то какими?
Откройте страницу любого сигнала и найдете на ней информацию вроде:
Надежность время действия подписчиков и доход
Подскажите пожалуйста, для начала работы сигнала, необходимо закрыть открытые сделки? Или это не связано? Подключил сигнал, второй день ничего не происходит
Тимур Тимербулатов #:
Подскажите пожалуйста, для начала работы сигнала, необходимо закрыть открытые сделки? Или это не связано? Подключил сигнал, второй день ничего не происходит
Подскажите пожалуйста, для начала работы сигнала, необходимо закрыть открытые сделки? Или это не связано? Подключил сигнал, второй день ничего не происходит
Необязательно, но желательно. Если у провайдера есть открытые ордера, а у вас нет, то проверьте настройки в самом терминале вкладка "сервис-настройка-сигналы"Другой вопрос как оплачиваете сигналы?
Пробовал миром, не получилось. Завёл юнион пэй, оплата прошла.
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