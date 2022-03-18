Как расположить автоматически 12 окон графиков в 2 ряда по горизонтали?
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, если кто в курсе, где что подкрутить, чтобы можно было расположить автоматически 12 окон графиков в 2 ряда по горизонтали, к примеру, как расположение окон "Мозаикой" 4-8 окон - работает, как нужно, но, свыше 8 окон, работает уже совсем не так.
Пример прикрепил.
Заранее Благодарю.
Давайте СПОКОЙНО проанализируем эту ситуацию...
1 Почему 12 окон, а не 24 или 48?...
2. Что дает Вам именно такой формат окон - ЦЕЛЬ Ваших действий?...
3. Если будет 10 окон вместо 12?... На что это повлияет?...
4. Ваши 12 окон завязаны на Вашу стратегию?...
5. Если Ваши окна завязать на советник, то на выходе Вы получите СИГНАЛ на какие-то ДЕЙСТВИЯ... Вас такой вариант не устраивает?...
Давайте СПОКОЙНО проанализируем эту ситуацию...
1 Почему 12 окон, а не 24 или 48?...
2. Что дает Вам именно такой формат окон - ЦЕЛЬ Ваших действий?...
3. Если будет 10 окон вместо 12?... На что это повлияет?...
4. Ваши 12 окон завязаны на Вашу стратегию?...
5. Если Ваши окна завязать на советник, то на выходе Вы получите СИГНАЛ на какие-то ДЕЙСТВИЯ... Вас такой вариант не устраивает?...
СЕНСЕЙ ! :-)
***
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, если кто в курсе, где что подкрутить, чтобы можно было расположить автоматически 12 окон графиков в 2 ряда по горизонтали, к примеру, как расположение окон "Мозаикой" 4-8 окон - работает, как нужно, но, свыше 8 окон, работает уже совсем не так.
Пример прикрепил.
Заранее Благодарю.
программными средствами Api MT никак. Но если нельзя но очень хочется, то можно :-) покуда DLL разрешены, можно обратиться к WinAPi
описывается кратко, то в реальности выльется в много-кода, сложности отладки и проблемы с обновлениями :
1. пробежать по списку окон, выяснить которые из них "чарты" (тут может помочь API терминала - получить хендлы окон)
2. посмотреть сколько мониторов и их геометрию
3. "отцепить" окна из нутра MDI и разложить как задумывается (или если моник один, то растянуть основное окно и раскладывать внутри)
три пункта, но там гора гемороя :-)
Давайте СПОКОЙНО проанализируем эту ситуацию...
1 Почему 12 окон, а не 24 или 48?...
2. Что дает Вам именно такой формат окон - ЦЕЛЬ Ваших действий?...
3. Если будет 10 окон вместо 12?... На что это повлияет?...
4. Ваши 12 окон завязаны на Вашу стратегию?...
5. Если Ваши окна завязать на советник, то на выходе Вы получите СИГНАЛ на какие-то ДЕЙСТВИЯ... Вас такой вариант не устраивает?...
Просто для себя выявил определенные ТМ для работы, по верхним окнам (1-й ряд) произвожу ручную разметку, а по нижним окнам (2-ой ряд) накладываю различные индикаторы.
В итоге на 1 мониторе все перед глазами: 6 тм размеченных в ручную и под ними те же 6 тм с наложенными индикаторами - и все видно, красота.
Расположение мозаикой отлично работает как мне надо только с 4-8 окнами, а мне нужно 12, ручками располагать окна хлопотно, хотелось бы, как-нибудь это делать по быстрому.
программными средствами Api MT никак. Но если нельзя но очень хочется, то можно :-) покуда DLL разрешены, можно обратиться к WinAPi
описывается кратко, то в реальности выльется в много-кода, сложности отладки и проблемы с обновлениями :
1. пробежать по списку окон, выяснить которые из них "чарты" (тут может помочь API терминала - получить хендлы окон)
2. посмотреть сколько мониторов и их геометрию
3. "отцепить" окна из нутра MDI и разложить как задумывается (или если моник один, то растянуть основное окно и раскладывать внутри)
три пункта, но там гора гемороя :-)
Понятно, благодарю, значит ручками все делать, как обычно ;-)
Чтобы не на глаз, а чуть поровнее и поудобнее, поставьте программу-линейку, например в FastStone Capture вот такая.
Измерьте рабочую область терминала, посчитайте нужные размеры и растяните до них по линейке одно окно, затем сохраните его шаблон как Default, так новые окна будут открываться в нужном размере. Останется открыть и аккуратно растаскать по местам все окна, делов на 5 минут.
А для экономии места на рамках окон графиков в таких многооконных конструкциях есть вот такой замечательный индикатор.
Понятно, благодарю, значит ручками все делать, как обычно ;-)
("линейкой" навеяно)
кстати - во вкладках можно понавыключать свойство "docked" (закреплено) и уже системными средствами Windows расположить окошки.
"системными средствами" - имеется в виду что можно на просторах интернет найти расширения оконного менеджера Win для организации желаемой мозаики. Что-то точно должно быть :-)
потому-что искомый "тайлинг" он вообще говоря стандарт в организации окошек по терминалам (см. Блумберг), кто-то наверняка сделал такое расширение для Win
Просто для себя выявил определенные ТМ для работы, по верхним окнам (1-й ряд) произвожу ручную разметку, а по нижним окнам (2-ой ряд) накладываю различные индикаторы.
В итоге на 1 мониторе все перед глазами: 6 тм размеченных в ручную и под ними те же 6 тм с наложенными индикаторами - и все видно, красота.
Расположение мозаикой отлично работает как мне надо только с 4-8 окнами, а мне нужно 12, ручками располагать окна хлопотно, хотелось бы, как-нибудь это делать по быстрому.
Да, это Ваше видение ТЕКУЩЕЙ ситуации...
Но если по существу, то из 6 верхних достаточно 2 наибольших графика...
А из 6 нижних достаточно 2 на Ваш выбор, которым Вы больше всего доверяете...
Получается: 4 графика Вам вполне достаточно для принятия правильного решения...
Поймите... Человек может обработать не более 5 графиков одновременно... Все что выше 5... будут давать погрешности в Вашем восприятии...
УСПЕХОВ!
Да, это Ваше видение ТЕКУЩЕЙ ситуации...
Но если по существу, то из 6 верхних достаточно 2 наибольших графика...
А из 6 нижних достаточно 2 на Ваш выбор, которым Вы больше всего доверяете...
Получается: 4 графика Вам вполне достаточно для принятия правильного решения...
Поймите... Человек может обработать не более 5 графиков одновременно... Все что выше 5... будут давать погрешности в Вашем восприятии...
УСПЕХОВ!
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Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, если кто в курсе, где что подкрутить, чтобы можно было расположить автоматически 12 окон графиков в 2 ряда по горизонтали, к примеру, как расположение окон "Мозаикой" 4-8 окон - работает, как нужно, но, свыше 8 окон, работает уже совсем не так.
Пример прикрепил.
Заранее Благодарю.