Как защитить крестик закрытия сделки Alt`ом?
Была включена "Торговля в один клик". Случайно дрогнул палец на тачпаде, нажал на крестик и ордер закрылся. Вот ф-ия перетаскивания торговых уровней снабжена кнопкой Alt для случайного перетаскивания (такое у меня тоже случалось, но это не привело к фатальным последствиям).
Так можно ли защититься от случайного нажатия Крестика закрытия ордера?
не открывать список ордеров...он всё равно не ахти как удобный
и дополнительно отключить отображение торговых уровней/истории и использовать для этого иные средства (из Кодобейз и Маркета)
Право не понял как это не открывать список ордеров если этот список всегда отображен ? Я только с ним и работаю - гляжу в колонку "прибыль"
И зачем отключать отображение торговых уровней если при этом крестики никуда не исчезают и также могут быть случайно нажаты?
Одним из решений я предлагаю разработчику сопровождать нажатие Крестика вместе с нажатой клавишей Alt и тогда случайных нажатий не будет. По такому принципу в терминале реализовано перетаскивание мышкой торговых уровней.
Как предложить такое предложение разработчику на рассмотрение?
Право не понял как это не открывать список ордеров если этот список всегда отображен ? Я только с ним и работаю - гляжу в колонку "прибыль"
И зачем отключать отображение торговых уровней если при этом крестики никуда не исчезают и также могут быть случайно нажаты?
Одним из решений я предлагаю разработчику сопровождать нажатие Крестика вместе с нажатой клавишей Alt и тогда случайных нажатий не будет. По такому принципу в терминале реализовано перетаскивание мышкой торговых уровней.
Как предложить такое предложение разработчику на рассмотрение?
сделайте СВОЁ решение. Ну вот ведь всё для этого есть. Зачем ждать милостей от природы ?
ваш вид на текущую торговую ситуацию, если от порожден практикой, за милую душу воспримут все остальные.
весь API доступен.
Право не понял как это не открывать список ордеров если этот список всегда отображен ? Я только с ним и работаю - гляжу в колонку "прибыль"
И зачем отключать отображение торговых уровней если при этом крестики никуда не исчезают и также могут быть случайно нажаты?
Одним из решений я предлагаю разработчику сопровождать нажатие Крестика вместе с нажатой клавишей Alt и тогда случайных нажатий не будет. По такому принципу в терминале реализовано перетаскивание мышкой торговых уровней.
Как предложить такое предложение разработчику на рассмотрение?
Для такого случая решение простое - выключить торговлю в один клик. Тогда нажатие на крестик будет сопровождаться появлением диалогового окна. На то она и торговля в один клик, чтобы никаких подтверждений не было.
На то она и торговля в один клик, чтобы никаких подтверждений не было.
Если перед нажатием на крестик удерживать Alt, то, я думаю, суть торговли в один клик от этого не утратится. Тем более, что разработчик снабдил Alt`ом перетаскивание торговых уровней. Осталось разработчику сделать то же самое с крестиком.
Для такого случая решение простое - выключить торговлю в один клик. Тогда нажатие на крестик будет сопровождаться появлением диалогового окна.
Это не совсем решение, ибо это уже не есть торговля в один клик.
И при отключении торговлю в один клик перестают на графике отображаться стрелочки открытия и закрытия ордеров. С этим ли связано, я пока не понял.
сделайте СВОЁ решение.
Если перед нажатием на крестик удерживать Alt, то, я думаю, суть торговли в один клик от этого не утратится. Тем более, что разработчик снабдил Alt`ом перетаскивание торговых уровней. Осталось разработчику сделать то же самое с крестиком.
Это не совсем решение, ибо это уже не есть торговля в один клик.
И при отключении торговлю в один клик перестают на графике отображаться стрелочки открытия и закрытия ордеров. С этим ли связано, я пока не понял.Своё решение - это скрипт написать ?
ну да, сделать для себя любимого со всеми лично желаемыми фичами
я себе сделал и без подобной панельки уже не могу, даже и не представляю как раньше обходился
считайте что терминал - это такой большой конструктор.
А стандартные средства и панели - просто заводские примеры возможностей.
все инструменты чтобы сделать лучше+удобнее есть
Была включена "Торговля в один клик". Случайно дрогнул палец на тачпаде, нажал на крестик и ордер закрылся. Вот ф-ия перетаскивания торговых уровней снабжена кнопкой Alt для случайного перетаскивания (такое у меня тоже случалось, но это не привело к фатальным последствиям).
Так можно ли защититься от случайного нажатия Крестика закрытия ордера?
Когда собираюсь закрыть ордер, то нажимаю кнопку мыши на крестике. Если желание закрыть ордер подтвердится, то отпускаю кнопку мыши и ордер закрывается. Если желание закрыть ордер исчезнет, то отвожу указатель мыши от крестика и отпускаю кнопку. То же самое с панелью открытия ордера.
Если желание закрыть ордер исчезнет, то отвожу указатель мыши от крестика и отпускаю кнопку.
На заметку возьму, конечно, но позволю себе повториться, что неумышленное нажатие произошло потому что курсор мыши нужно было подвести к полосе прокрутки списка ордеров, а она находится вплотную к крестикам, тачпадом это сделать не очень удобно и ... бац - произошло нажатие не по полосе прокрутки, а в аккурат по крестику. Также случайное нажатие может происходить по ряду других причин: пьяный, сонный, отвлёк кто-то, напугал, ребёнок подошел нажал все крестики. В любом случае крестики нужно защитить.
На настоящий момент отделил крестики от полосы прокрутки столбцом "комментарии", хоть теперь тачпадом можно поувереннее водить, но всё равно мандраж присутствует, приближаясь курсором к этим злополучным крестикам.
Тем кто не столкнулся с такой проблемой трудно понять и ощутить ту скорбь того кто столкнулся. Но это может произойти с каждым. Раз в год, как известно, и палка стреляет. Поэтому предлагаю всем сплотиться и присоединиться к решению
Случайно дрогнул палец на тачпаде
Почему бы благородным донам не завести мышку? грызунов нужно любить )
Тачпад вообще приемлем только там, где имеется undo. Рано или поздно случится что-нибудь еще такое.
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Была включена "Торговля в один клик". Случайно дрогнул палец на тачпаде, нажал на крестик и ордер закрылся. Вот ф-ия перетаскивания торговых уровней снабжена кнопкой Alt для случайного перетаскивания (такое у меня тоже случалось, но это не привело к фатальным последствиям).
Так можно ли защититься от случайного нажатия Крестика закрытия ордера?