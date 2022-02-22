Как защитить крестик закрытия сделки Alt`ом? - страница 2
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Полезная таблица, и график с линиями (правда мне пока не понятно что это изображено).
Maxim, если тебе не сложно может напишешь сабжевый скрипт. Я в последний раз делал это в 2010 году и, если честно, с большим трудом сейчас придётся вспоминать как написать этот код, хотя понимаю, что там всего нужно несколько единиц строк.
Включите в терминале отображение комментариев ордеров и позиций и крестик закрытия уползет подальше от прокрутки и вероятность случайного закрытия уменьшится.
Включите в терминале отображение комментариев ордеров и позиций и крестик закрытия уползет подальше от прокрутки и вероятность случайного закрытия уменьшится.
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Как защитить крестик закрытия сделки Alt`ом?
bon48, 2022.02.19 15:37
На заметку возьму, конечно, но позволю себе повториться, что неумышленное нажатие произошло потому что курсор мыши нужно было подвести к полосе прокрутки списка ордеров, а она находится вплотную к крестикам, тачпадом это сделать не очень удобно и ... бац - произошло нажатие не по полосе прокрутки, а в аккурат по крестику. Также случайное нажатие может происходить по ряду других причин: пьяный, сонный, отвлёк кто-то, напугал, ребёнок подошел нажал все крестики. В любом случае крестики нужно защитить.
На настоящий момент отделил крестики от полосы прокрутки столбцом "комментарии", хоть теперь тачпадом можно поувереннее водить, но всё равно мандраж присутствует, приближаясь курсором к этим злополучным крестикам.
Тем кто не столкнулся с такой проблемой трудно понять и ощутить ту скорбь того кто столкнулся. Но это может произойти с каждым. Раз в год, как известно, и палка стреляет. Поэтому предлагаю всем сплотиться и присоединиться к решению
мышку купи