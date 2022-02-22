Как защитить крестик закрытия сделки Alt`ом? - страница 2

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Haruto Rat #:.... Рано или поздно случится что-нибудь еще такое.
Вот оно и случилось и, причём, из-за обычной халатности, и мышь в тот момент была подсоединена. К сожалению человек не может находиться в состоянии предельной внимательности все 24 часа, для этого и существует "защита от дурака", например, предохранитель на пистолете помимо стенда на стене "правило обращенения с оружием".
Maxim Kuznetsov #:...я себе сделал и без подобной панельки уже не могу, даже и не представляю как раньше обходился

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все инструменты чтобы сделать лучше+удобнее есть

Полезная таблица, и график с линиями (правда мне пока не понятно что это изображено).

Maxim, если тебе не сложно может напишешь сабжевый скрипт. Я в последний раз делал это в 2010 году и, если честно, с большим трудом сейчас придётся вспоминать как написать этот код, хотя понимаю, что там всего нужно несколько единиц строк.

 

Включите в терминале отображение комментариев ордеров и позиций и крестик закрытия уползет подальше от прокрутки и вероятность случайного закрытия уменьшится.


 
Volodymyr Zubov #:

Включите в терминале отображение комментариев ордеров и позиций и крестик закрытия уползет подальше от прокрутки и вероятность случайного закрытия уменьшится.


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Как защитить крестик закрытия сделки Alt`ом?

bon48, 2022.02.19 15:37

На заметку возьму, конечно, но позволю себе повториться, что неумышленное нажатие произошло потому что курсор мыши нужно было подвести к полосе прокрутки списка ордеров, а она находится вплотную к крестикам, тачпадом это сделать не очень удобно и ... бац - произошло нажатие не по полосе прокрутки, а в аккурат по крестику. Также случайное нажатие может происходить по ряду других причин: пьяный, сонный, отвлёк кто-то, напугал, ребёнок подошел нажал все крестики. В любом случае крестики нужно защитить.

На настоящий момент отделил крестики от полосы прокрутки столбцом "комментарии", хоть теперь тачпадом можно поувереннее водить, но всё равно мандраж присутствует, приближаясь курсором к этим злополучным крестикам.

Тем кто не столкнулся с такой проблемой трудно понять и ощутить ту скорбь того кто столкнулся. Но это может произойти с каждым. Раз в год, как известно, и палка стреляет. Поэтому предлагаю всем сплотиться и присоединиться к решению

и в прикреплённом файле снимок…
 
bon48 #:мышку купи

мышку купи

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