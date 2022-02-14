Текст на полупрозрачном фоне - страница 4
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Так еще Windows и графическая карта могут влиять. Выше я по заказу топикстартера запустил скрипт с альфа 30 и фоном Red.
Не вижу( даже при увеличении) каких либо огрехов и причин верлочить кучу канвасов.
да при таких параметрах проблема видна, но не режет глаз.
Красный ореол виден же. Ну не должна черная буква делать слегка красный фон еще краснее.
да при таких параметрах проблема видна, но не режет глаз.
Красный ореол виден же. Ну не должна черная буква делать слегка красный фон еще краснее.
Я не специалист по теням и плавности цветопереходов. но мне показалось это нормальным. а как бы надо было - осветлить?
Я не специалист по теням и плавности цветопереходов. но мне показалось это нормальным. а как бы надо было - осветлить?
Александр же хороший пример привел
справа - то что должно быть.
а слева - красный аномальный ареол.
вот то, о чем я раньше писал:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2886#comment_18894394
Повторюсь. Если не использовать полупрозначного фона в канвасе, а только полностью прозначный (или не прозрачный), то проблема решается тем что фон должен быть залить не Canvas.Erase(0) (0x00000000), а Canvas.Erase(0x00FFFFFF)
Александр же хороший пример привел
справа - то что должно быть.
а слева - красный аномальный ареол.
вот то, о чем я раньше писал:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2886#comment_18894394
Повторюсь. Если не использовать полупрозначного фона в канвасе, а только полностью прозначный (или не прозрачный), то проблема решается тем что фон должен быть залить не Canvas.Erase(0) (0x00000000), а Canvas.Erase(0x00FFFFFF)
Мне не удалось воспризвести этот "хороший" пример.
Как он был получен не ясно. Поэтому и грешу на винду - многие старые решения поплыли в 10ке, настройки тоже влияют. плюс карта и всякие эквалайзеры... )
Не уверен, что МетаКвоты будут что-то менять. Имхо.
Мне не удалось воспризвести этот "хороший" пример.
Как он был получен не ясно. Поэтому и грешу на винду - многие старые решения поплыли в 10ке, настройки тоже влияют. плюс карта и всякие эквалайзеры... )
Не уверен, что МетаКвоты будут что-то менять. Имхо.
Конечно не будут.
У меня воспроизводится.
У вас тоже должно воспроизводится. Видео карта здесь ни при чем. Это программный косяк.
Конечно не будут.
У меня воспроизводится.
У вас тоже должно воспроизводится. Видео карта здесь ни при чем. Это программный косяк.
подсмотрите как в AGG это делается (http://agg.sourceforge.net/antigrain.com/index.html)
они там крайне аккуратно отрисовывают всякое в 2D и там описаны принципы и находки. Подозреваю что они на сём собаку съели потолще чем мы :-)
есть правда подозрение, что без внешних библиотек рендерящих шрифты сие невозможно.
подсмотрите как в AGG это делается (http://agg.sourceforge.net/antigrain.com/index.html)
они там крайне аккуратно отрисовывают всякое в 2D и там описаны принципы и находки. Подозреваю что они на сём собаку съели потолще чем мы :-)
есть правда подозрение, что без внешних библиотек рендерящих шрифты сие невозможно.
Да, я изучал этих ребят. Перфоманс там далеко не лучший конечно, но вполне достойно. Но нужно помнить, что этой библиотеке более 15 лет.
MQ конечно же получает битмап шрифта через библиотеки, но они неправильно его замешивают с собственных фоном канваса. Это факт беспорный.
Но проблема не существенная, тем более она имеет различные варианты решений. Поэтому я к Ильясу даже по этому поводу обращаться не буду. У него и так есть, чем заняться. :))
Так что в итоге? Рисовать на белом прозрачном фоне и накладывать?
Насколько я понял, МК не считают это поведение багом, если так исправлений не будет.