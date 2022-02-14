Текст на полупрозрачном фоне - страница 3
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вполне себе полупрозрачный фон. и по нему немного белым. и черным. и любым другим. а фон надо готовить. Николай дал ссылку.
вполне себе полупрозрачный фон. и по нему немного белым. и черным. и любым другим. а фон надо готовить. Николай дал ссылку.
Вот пример, сможете на этом фоне нарисовать черный текст?
https://www.mql5.com/ru/forum/388602/page2#comment_27634567
Пока решения 2
1) Использовать два слоя, один полупрозрачный, другой по верх него прозрачный с текстом
2) Под текстом на полупрозрачном фоне, место где находится текст, эту область заливать таким же цветом но не прозрачным и на нем уже выводить текст
Для TextOut() не хватает еще одно параметра, цвет фона для сглаживания шрифта :)
Вот пример, сможете на этом фоне нарисовать черный текст?
https://www.mql5.com/ru/forum/388602/page2#comment_27634567
Пока решения 2
1) Использовать два слоя, один полупрозрачный, другой по верх него прозрачный с текстом
2) Под текстом на полупрозрачном фоне, место где находится текст, эту область заливать таким же цветом но не прозрачным и на нем уже выводить текст
Для TextOut() не хватает еще одно параметра, цвет фона для сглаживания шрифта :)
Реально не понимаю что не удается?
Реально не понимаю что не удается?
Ну дак понятно, что вы не понимаете, фон оставьте тот что в примере был
m_canvas5.Erase(ColorToARGB(Red, 30));
Ну дак понятно, что вы не понимаете, фон оставьте тот что в примере был
m_canvas5.Erase(ColorToARGB(Red, 30));
я все равно не понимаю художника)
я все равно не понимаю художника)
Это печально
Вот готовый пример
https://www.mql5.com/ru/forum/388602/page2#comment_27634567
Это печально
Вот готовый пример
https://www.mql5.com/ru/forum/388602/page2#comment_27634567
Я вам прикрепил скриншот и код.Вы попросили изменить прозрачность и цвет.
Я изменил и опять прикрепил картинки. )
Что в них не так? Объясните дальтонику...
Это печально
Вот готовый пример
https://www.mql5.com/ru/forum/388602/page2#comment_27634567
Я читаю и не могу понять.
Вы через прозрачность текста хотите увидеть внутренности монитора?
Иногда почти не заметра, иногда режет глаз.
Александр прав, проблема существует, но только наблюдается она заметнее на белом фоне чарта с небольшой прозначностью фона канваса.
Иногда почти не заметра, иногда режет глаз.
Так еще Windows и графическая карта могут влиять. Выше я по заказу топикстартера запустил скрипт с альфа 30 и фоном Red.
Не вижу( даже при увеличении) каких либо огрехов и причин верлочить кучу канвасов.