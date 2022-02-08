Какой сет лучше?

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 Какой сет нуно брать (где просадка в баксах) меньше или где просадка в процентах от депо ??? 

лучший для торговли ? ФЛУДЕРОВ БУДУ БАНИТЬ  писать ток по делу


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в вашем случае лучше такой суши-сет :

просадка больше 40% - точно в топку

 
Если не понимаешь то не флуди !!! 
 
Salavat Yulamanov #:
Если не понимаешь то не флуди !!! 

Все он прекрасно понимает...

 

Коллеги, занимаюсь написание роботов и их тестирование более 7 лет.

Хотел поделиться своим опытом, рассказать, какой подход я использую.

Если тестировать робота с переменным лотом (то есть лот меняется пропорционально размеру депозита), то важно анализировать просадку в %.

Далее, я выбираю тот сет (вариант настроек), при которых достигается оптимальное значение по соотношению прибыль / просадка.

Дополнительно необходимо анализироват кол-во сделок и период тестирования. Статистически значимым является кол-во сделок более 200 штук. Период, хотя бы несколько лет.

Обычно сет работает в лучшем случае полгода. Затем надо пере оптимизировать советник.

 

Благодарим Сергея !!! Просветил !!!  Просто всегда выбирал  просадку в баксах)))))))))  всегда использовал постоянный лот вот и завис ))) а для того чтоб показать в маркете бешаную прибыль нуно автолот !!! 

ВСЕ ясно для постоянного лота выбирать меньшую в баксах для автолота в % !!!

 
Salavat Yulamanov #:

Благодарим Сергея !!! Просветил !!!  Просто всегда выбирал  просадку в баксах)))))))))  всегда использовал постоянный лот вот и завис ))) а для того чтоб показать в маркете бешаную прибыль нуно автолот !!! 

ВСЕ ясно для постоянного лота выбирать меньшую в баксах для автолота в % !!!

на самом деле есть много нюансов. Важный показатель, например, профит фактор. И на практике заметил, что сеты, у которых профит фактор выше, намного стабильней на реале отрабатывают. А те, у которых профит фактор низкий, но низкая просадка и более высокая прибыль, бывает хуже отрабатывают. 

Короче, это как музыкальный инструмент настроить - нужен очень тонкий баланс набора показателей 

 

1. С такой просадкой ни один сет не подходит лично для меня. 
2. Судя по именам переменных у вас какй-то гридер или усреднитель. При оптимизации подбираются такие сеты, чтоб пройти неудачный участок рынка. Задача оптимизатора подойти к этому участку на минимальных лотах. В реальности в лучшем случае к такому участку советник подойдет уже на средних лотах и сольет вам депозит. Вообще подобные стратегии плохо оптимизируются.ввиду озвученных условий выше. Поэтому сет из роллов - лучшее во что можно вложить ваш депозит. 

 
Где вот найти еще грань между подгоном под историю и граалем )))? 
 
Salavat Yulamanov #:
Где вот найти еще грань между подгоном под историю и граалем )))? 

Полагаю, ответ здесь


 
Salavat Yulamanov #:
Где вот найти еще грань между подгоном под историю и граалем )))? 

Угнали аккаунт походу у мужика...

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