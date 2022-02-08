Какой сет лучше?
в вашем случае лучше такой суши-сет :
просадка больше 40% - точно в топку
Коллеги, занимаюсь написание роботов и их тестирование более 7 лет.
Хотел поделиться своим опытом, рассказать, какой подход я использую.
Если тестировать робота с переменным лотом (то есть лот меняется пропорционально размеру депозита), то важно анализировать просадку в %.
Далее, я выбираю тот сет (вариант настроек), при которых достигается оптимальное значение по соотношению прибыль / просадка.
Дополнительно необходимо анализироват кол-во сделок и период тестирования. Статистически значимым является кол-во сделок более 200 штук. Период, хотя бы несколько лет.
Обычно сет работает в лучшем случае полгода. Затем надо пере оптимизировать советник.
Благодарим Сергея !!! Просветил !!! Просто всегда выбирал просадку в баксах))))))))) всегда использовал постоянный лот вот и завис ))) а для того чтоб показать в маркете бешаную прибыль нуно автолот !!!
ВСЕ ясно для постоянного лота выбирать меньшую в баксах для автолота в % !!!
Благодарим Сергея !!! Просветил !!! Просто всегда выбирал просадку в баксах))))))))) всегда использовал постоянный лот вот и завис ))) а для того чтоб показать в маркете бешаную прибыль нуно автолот !!!
ВСЕ ясно для постоянного лота выбирать меньшую в баксах для автолота в % !!!
на самом деле есть много нюансов. Важный показатель, например, профит фактор. И на практике заметил, что сеты, у которых профит фактор выше, намного стабильней на реале отрабатывают. А те, у которых профит фактор низкий, но низкая просадка и более высокая прибыль, бывает хуже отрабатывают.
Короче, это как музыкальный инструмент настроить - нужен очень тонкий баланс набора показателей
1. С такой просадкой ни один сет не подходит лично для меня.
2. Судя по именам переменных у вас какй-то гридер или усреднитель. При оптимизации подбираются такие сеты, чтоб пройти неудачный участок рынка. Задача оптимизатора подойти к этому участку на минимальных лотах. В реальности в лучшем случае к такому участку советник подойдет уже на средних лотах и сольет вам депозит. Вообще подобные стратегии плохо оптимизируются.ввиду озвученных условий выше. Поэтому сет из роллов - лучшее во что можно вложить ваш депозит.
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