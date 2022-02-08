Какой сет лучше? - страница 2

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Всем любителям Суши ) и иже им поддакивающим агентам 007 и всяким неудачникам проецирующих свое сливаторское отношение и угонщикам в эту ветку вход Запрещен )))
 
Salavat Yulamanov #:
Всем любителям Суши ) и иже им поддакивающим агентам 007 и всяким неудачникам проецирующих свое сливаторское отношение и угонщикам в эту ветку вход Запрещен )))

Автору вход запрещен   

 
Salavat Yulamanov #:
Всем любителям Суши ) и иже им поддакивающим агентам 007 и всяким неудачникам проецирующих свое сливаторское отношение и угонщикам в эту ветку вход Запрещен )))

а то что ?

 
Vitaly Muzichenko #:

Полагаю, ответ здесь


Да, как-то так 

 
Ну открывайте свои ветки и флудите скок угодно  в своих !!! Виталий ну торговля АЖ целой недели это конечно явный показатель грааля ))) открывай свою ветку и хвались им там 
 
Salavat Yulamanov #:
Ну открывайте свои ветки и флудите скок угодно  в своих !!! Виталий ну торговля АЖ целой недели это конечно явный показатель грааля ))) открывай свою ветку и хвались им там 

Мы за неделю возвращаем депозит, а не мнём цици за 100% целый год, при этом гоняя сутками тестер на истории за 10 лет.

Отчёт увидели - удаляю.

 

Прошёл по ленте новостей и увидел ...

Грандиозную презентацию

Тест за 4 года, аж 1281 трейд!!! 

Прибыльность вообще супер - 100%, и стоит заметить, что это всего за 4 года ... в тестере!

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Интересно, сколько по времени издевались над тестером?

 

Привет!

Надо выбрать сет с "большим количеством сделок" и с "большой прибылью".

Рынок меняется быстро, поэтому надо взять прибыль "сейчас".

"Просадка" и "Прибыльность" могут измениться мгновенно при изменении рынка.

 
Виталий выкладывай свой Грааль и в своей ветке !!! У каждого свой путь и подход к торговле и неважно количество сделок а важен результат !!! зачем чужие поделки хаить просто так)
 
я вот наоптил ))) 
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