Какой сет лучше? - страница 2
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Всем любителям Суши ) и иже им поддакивающим агентам 007 и всяким неудачникам проецирующих свое сливаторское отношение и угонщикам в эту ветку вход Запрещен )))
Автору вход запрещен
Всем любителям Суши ) и иже им поддакивающим агентам 007 и всяким неудачникам проецирующих свое сливаторское отношение и угонщикам в эту ветку вход Запрещен )))
а то что ?
Полагаю, ответ здесь
Да, как-то так
Ну открывайте свои ветки и флудите скок угодно в своих !!! Виталий ну торговля АЖ целой недели это конечно явный показатель грааля ))) открывай свою ветку и хвались им там
Мы за неделю возвращаем депозит, а не мнём цици за 100% целый год, при этом гоняя сутками тестер на истории за 10 лет.
Отчёт увидели - удаляю.
Прошёл по ленте новостей и увидел ...
Грандиозную презентацию
Тест за 4 года, аж 1281 трейд!!!
Прибыльность вообще супер - 100%, и стоит заметить, что это всего за 4 года ... в тестере!
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Интересно, сколько по времени издевались над тестером?
Привет!
Надо выбрать сет с "большим количеством сделок" и с "большой прибылью".
Рынок меняется быстро, поэтому надо взять прибыль "сейчас".
"Просадка" и "Прибыльность" могут измениться мгновенно при изменении рынка.