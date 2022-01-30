отложенный лимитный ордер и отложенный стоп-ордер
Приветствую! Я как начинающий, спрошу у опытных или у тех, кто знает - объясните на примере "что такое отложенные лимитный ордер и отложенный стоп-ордер", прошу не зубрить, а просто доступно объяснить!!!
например как я понимаю - Устанавливаю Горизонтальную линию и вот, что я хочу от неё купить(BUY) или продать(SELL). Отложенный Лимитный выше цены продать( SELL ) а Отложенный Стоп купить( BUY ) тоже самое если ниже текущей цены - только Лимитный купить( BUY ) а Отложенный Стоп продать( SELL )
Стоп-ордер - торговля вдогон, когда цена пробила уровень.
Лимитный ордер - торговля по прогнозу. Как только упадём до этого уровня - покупаю. Ну, и наоборот.
На самом деле - отражение двух противоположных тенденций в торговле.
1. Куда цена, туда и я.
2. Я знаю, куда она придёт.
Обе имеют право на жизнь.
Я сторонник первой.
Добавлю
При LIMIT ордере, исполнение должно быть без проскальзывания.
При STOP ордере не фак что исполнится по желаемой цене, допустим по MSFT выставили buy stop на 300 , но рывок цены на новостях был дикий и могут исполнить покупку по 330 usd
при BUY LIMIT такой проблемы не бывает.
Добавлю
При LIMIT ордере, исполнение должно быть без проскальзывания.
При STOP ордере не фак что исполнится по желаемой цене, допустим по MSFT выставили buy stop на 300 , но рывок цены на новостях был дикий и могут исполнить покупку по 330 usd
при BUY LIMIT такой проблемы не бывает.
Проскальзывания то быть не должно, но и не факт, что ордер вообще исполнится.
Ну, нет цены, которую заказывали (((
Ну или вот так еще понятней тут описаны все типы ордеров.
Красная точка на графики показывает как бы текущее реальное время точка, синяя точка как бы описывает в будущем момент исполнения ордера, который заранее был выставлен.
В зависимости от того какой был выставлен ордер, произойдет либо покупка либо продажа.
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Приветствую! Я как начинающий, спрошу у опытных или у тех, кто знает - объясните на примере "что такое отложенные лимитный ордер и отложенный стоп-ордер", прошу не зубрить, а просто доступно объяснить!!!