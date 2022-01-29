Помагите нужен звуковой индикатор для bid ask - страница 2

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[Удален]  
muratkok:
Помагите нужен простой тиковой индикатор для bid ask Должен две звуки если цена выше звучит и наоборот

к этому индикатору https://www.mql5.com/ru/code/87 добавил алерт(звучит) 

Снимок экрана 2022-01-29 082543

Файлы:
K_iUpDown.mq5  6 kb
 
В коем веке решил помочь с просьбой, сидел звуки искал подбирал, встроил как ресурс для удобства, а модеры взяли и удалили ex5.
Спрашивается а нафига тогда вообще кому то помогать, если удаляют ex5 файлы.
Которые разрешены к загрузке в "Прикрепить файл".
 
Roman #:
В коем веке решил помочь с просьбой, сидел звуки искал подбирал, встроил как ресурс для удобства, а модеры взяли и удалили ex5.
Спрашивается а нафига тогда вообще кому то помогать, если удаляют ex5 файлы.
Которые разрешены к загрузке в "Прикрепить файл".
Раньше ещё и банили. Так что легко всё прошло. Кто мешал исходник выложить? И сейчас никто не мешает.
 
Artyom Trishkin #:
Раньше ещё и банили. Так что легко всё прошло. Кто мешал исходник выложить? И сейчас никто не мешает.

Ну бан, это уже верх несогласованности, возможностей форума и желаний модератора.

sc


Встраивание звукового ресурса не предполагает исходник.
Хотелось удобней сделать для пользователя, только и всего.
Но интерес уже пропал к ветке, с таким подходом.

 
SanAlex #:

к этому индикатору https://www.mql5.com/ru/code/87 добавил алерт(звучит) 


Спасиба большой очень блогадарен 
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