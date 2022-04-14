Что бы Вы исключили из своей ТС? Как торговать НЕЛЬЗЯ? - страница 5
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Идею понял.
Как оцените работу этого робота, и перспективы получения им прибыли постоянно?
Постоянно - едва ли какая-то идея будет работать. Но пока 3 года успешно торгует.
3 года? Это хороший результат! Кривую баланса/эквити бы ещё посмотреть. Ну или расскажите про неё, если не сложно. Есть ли просадки, какие?
3 года? Это хороший результат! Кривую баланса/эквити бы ещё посмотреть. Ну или расскажите про неё, если не сложно. Есть ли просадки, какие?
Вот собрал в табличку (на символе торгует несколько роботов, это один из них). Торговля одним контрактом фьюча на RTS.
Единственое, что надо понимать - это не в рублях. Коэффициент для пересчёта в рубли - от 1.24 для RTS-12.19 до 1.58 для RTS-3.20
ГО за контракт тоже плавает, грубо от 20000 до 50000.
Хорошо видно, почему я больше не хочу торговать этим и подобными роботами сентябрьские фьючи.
Вот собрал в табличку (на символе торгует несколько роботов, это один из них). Торговля одним контрактом фьюча на RTS.
Единственое, что надо понимать - это не в рублях. Коэффициент для пересчёта в рубли - от 1.24 для RTS-12.19 до 1.58 для RTS-3.20
ГО за контракт тоже плавает, грубо от 20000 до 50000.
Хорошо видно, почему я больше не хочу торговать этим и подобными роботами сентябрьские фьючи.
Можете подробно рассказать о своей стратегии?
Кто ж рыбные места выдаёт? Что мог, я уже в личке рассказал.
А в целом - трендовый, 3-4 стандартных индикатора, ТФ - H4 и H12, нет ТП, хитрый нелинейный виртуальный стоп, немножко инфы, которой нет на графике и в истории.
Честно говоря, меня самого удивляет, что оно ещё работает.
Вот собрал в табличку
Прикольно! Смотрю, на бирже есть результат.