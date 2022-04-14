Что бы Вы исключили из своей ТС? Как торговать НЕЛЬЗЯ? - страница 5

Новый комментарий
 
Aleksei Stepanenko #:

Идею понял.

Как оцените работу этого робота, и перспективы получения им прибыли постоянно?

Постоянно - едва ли какая-то идея будет работать. Но пока 3 года успешно торгует.

[Удален]  
3 года? Это хороший результат! Кривую баланса/эквити бы ещё посмотреть. Ну или расскажите про неё, если не сложно. Есть ли просадки, какие?
 
Aleksei Stepanenko #:
3 года? Это хороший результат! Кривую баланса/эквити бы ещё посмотреть. Ну или расскажите про неё, если не сложно. Есть ли просадки, какие?
3 года - это немало, согласен
 
Для того, чтобы отсечь всё лишнее и оставить главное, нужно быть Микеланджело. 
 
Aleksei Stepanenko #:
3 года? Это хороший результат! Кривую баланса/эквити бы ещё посмотреть. Ну или расскажите про неё, если не сложно. Есть ли просадки, какие?

Вот собрал в табличку (на символе торгует несколько роботов, это один из них). Торговля одним контрактом фьюча на RTS.

Единственое, что надо понимать - это не в рублях. Коэффициент для пересчёта в рубли - от 1.24 для RTS-12.19 до 1.58 для RTS-3.20

ГО за контракт тоже плавает, грубо от 20000 до 50000.


Хорошо видно, почему я больше не хочу торговать этим и подобными роботами сентябрьские фьючи.

 
JRandomTrader #:

Вот собрал в табличку (на символе торгует несколько роботов, это один из них). Торговля одним контрактом фьюча на RTS.

Единственое, что надо понимать - это не в рублях. Коэффициент для пересчёта в рубли - от 1.24 для RTS-12.19 до 1.58 для RTS-3.20

ГО за контракт тоже плавает, грубо от 20000 до 50000.


Хорошо видно, почему я больше не хочу торговать этим и подобными роботами сентябрьские фьючи.

Можете подробно рассказать о своей стратегии?
 
osmo1709 #:
Можете подробно рассказать о своей стратегии?

Кто ж рыбные места выдаёт? Что мог, я уже в личке рассказал.

А в целом - трендовый, 3-4 стандартных индикатора, ТФ - H4 и H12, нет ТП, хитрый нелинейный виртуальный стоп, немножко инфы, которой нет на графике и в истории.

Честно говоря, меня самого удивляет, что оно ещё работает.

[Удален]  
JRandomTrader #:

Вот собрал в табличку

Прикольно! Смотрю, на бирже есть результат.

 
Себя). Ну нельзя так торговать) Нервов не хватит. За сутки (рубасы)- 
 
Человеческий фактор.
123456
Новый комментарий