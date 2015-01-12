MQL 5 Мультивалютник. Разнонапрвленные сделки. Проблема. - страница 2
Если религия позволяет, нужно юзать МТ4 для такой совы.
Если позволите, выскажу своё мнение. - Сам написал десятки сов на синтетиках, сканирующих рынок (как в Вашей идее). Теоретически всё правильно. На практике же оказалось, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ расхождение очень быстро схлопывается. Существует только несколько секунд (или даже менее секунды). При хороших движениях на рынке. Фонды, банки видимо имеют бОльшую техническую возможность схлопнуть это расхождение раньше частного трейдера. Как только не изголялся. Где только не коннектился. Нет. Не наше это поле деятельности.
Читайте внимательно:
Это означает Вашу полную независимость от брокера и конкретного рынка. Неважно, есть у него дублирующие инструменты или нет. Неважно, торгуете ли вы на Forex или FORTS, неважно используете ли Вы синтетики в своей работе или или торгуете пулом торговых роботов с частичным перекрытием позиций.
Эти свойства возможны только при виртуализации на стороне клиента, т.е. внутри вашего терминала, т.е. именно то что Вам и требуется.
Если появятся вопросы - пишите мне в личку. Впрочем можно и здесь их задать. Главное без имен, паролей явок:)))
Да, и еще забыл упомянуть о причинах приведших к поиску решения именно из под мт5.. Это возможность тестирования советника работающего по аналогичной стратегии. мт4 к сожалению не способен на такие фокусы ))))
те, кто реализовываои такое, вроде бы делали это в МТ5 с помощью ОСО ордеров, хотя это только предположение и самому было бы интересна реализация, но они выставляют свои творения в маркете, а потому надеяться на то, что это появится за бесплатно не сильно стоит, тут коммерческий интерес ...
Спасибо за ответ. Если я правильно понял, то получается, что имеется возможность в мт5 сделать свой инструмент, некий EURUSD_i ?? Если это так, и информация не секретна, то не могли бы Вы намекнуть в каком направлении рыть по данному вопросу, какой вопрос задать гуглу, а то на запросы мультивалютник, синтетик, хэдж и т.д. высвечивается очень много плевел.
Неправильно поняли. Такой возможности в МТ5 нет и она не нужна. Все проще, Вы через виртуализацию, представленной специальной оболочкой (библиотекой) торгуете так, как привыкли в MetaTrader 4, при этом фактически находясь в торговом окружении MetaTrader 5. Например, у Вас есть 5-10-100 роботов, которые торгуют на EURUSD. Все потенциально могут открывать позиции в разные стороны. Вот типичный код на MetaTrader 4 для перебора всех ордеров каждым из экспертов:
Здесь каждый эксперт перебирает открытые ордера, выбирает только свой ордер по маджику и начинает с ним работать. Кажется все просто, однако в МТ5 это не покатит, потому что позиция в MetaTrader 5 только одна. Но через библиотеку виртуализации можно работать с разнонаправленными позициями экспертов почти также как с ордерами в MetaTrader 4. Вот аналогичный код:
За кулисами, библиотека все ваши торговые действия и позиции конвертирует в нетто-представление, а нетто-представление в разнонаправленные позиции. Т.е. Ваш эксперт "думает" что работает со своей позицией, а на самом деле он работает с частью общей нетто-позиции.
Так как конвертация (виртуализация) происходит на уровне пользователя, то поддержка брокера не нужна. Следовательно она будет одинаково работать хоть на биржах вроде MOEX, хоть на FOREX.
Ждите. Подробные и открытые спецификации будут опубликованы после Нового года.
OCO-ордеров в MetaTrader 5 нет и не предвидится. Но даже если бы они появились, они были бы неэффективными.
В общем все после Нового года!
Забудьте про гугл :) Это находится только на этом ресурсе - эксклюзив
Кхе-хе...:)) Так и хочется добавить, "...только сегодня и только сейчас!..." Ну а если серьезно, то да, Вы по адресу зашли. И гугл Вам не поможет. Здесь самый что ни на есть передний край разработки, а я тот самый разработчик виртуализации и всего "переднего края" связанного с ней:)))
С Наступающим!
C-4:
...OCO-ордеров в MetaTrader 5 нет и не предвидится. Но даже если бы они появились, они были бы неэффективными...
AndreiFAN:
...это сканы обычного арбитража, где-то есть сканы на Синтетиках...