MQL 5 Мультивалютник. Разнонапрвленные сделки. Проблема.

Новый комментарий
 

Привет всем.

Пишу мультивалютного эксперта. Он пересчитывает кореляции пар и разбивает все имеющиеся инструменты на группки (синтетики), по которым в последствии открываются сделки. Но, есть один момент, иногда бывает так, что один инструмент может быть в нескольких группах, допустим (EURUSD/GBPUSD) и (EURUSD/USDCHF), ну и как вы догадались, в ряде случаев есть необходимость открытия позиций в разных направлениях по одному инструменту, как в примере выше, это EURUSD, что приведет к изменению позиции раннее установленной по этому инструменту. Ну и собственно вопрос:

Есть идеи как  это обойти ?? Как открыть по одному инструменту разнонаправленные позиции? Это впринцепе возможно сделать на одном терминале??

(Мои варианты решения: 1 не создавать новые групки если инструмент уже используется. 2. Использовать групки только те, где торговать по данному инструменту необходимо в одном напрвлении.3. Торговля на двух терминалах) 

 
Nomit2:

Привет всем.

Пишу мультивалютного эксперта. Он пересчитывает кореляции пар и разбивает все имеющиеся инструменты на группки (синтетики), по которым в последствии открываются сделки. Но, есть один момент, иногда бывает так, что один инструмент может быть в нескольких группах, допустим (EURUSD/GBPUSD) и (EURUSD/USDCHF), ну и как вы догадались, в ряде случаев есть необходимость открытия позиций в разных направлениях по одному инструменту, как в примере выше, это EURUSD, что приведет к изменению позиции раннее установленной по этому инструменту. Ну и собственно вопрос:

Есть идеи как  это обойти ?? Как открыть по одному инструменту разнонаправленные позиции? Это впринцепе возможно сделать на одном терминале??

(Мои варианты решения: 1 не создавать новые групки если инструмент уже используется. 2. Использовать групки только те, где торговать по данному инструменту необходимо в одном напрвлении.3. Торговля на двух терминалах) 

Собирать совокупную позицию виртуально (1BUY +1BUY + 3SELL = 1SELL) и открывать уже результирующую (1SELL) позицию.
 
Nomit2:

Привет всем.

Пишу мультивалютного эксперта. Он пересчитывает кореляции пар и разбивает все имеющиеся инструменты на группки (синтетики), по которым в последствии открываются сделки. Но, есть один момент, иногда бывает так, что один инструмент может быть в нескольких группах, допустим (EURUSD/GBPUSD) и (EURUSD/USDCHF), ну и как вы догадались, в ряде случаев есть необходимость открытия позиций в разных направлениях по одному инструменту, как в примере выше, это EURUSD, что приведет к изменению позиции раннее установленной по этому инструменту. Ну и собственно вопрос:

Есть идеи как  это обойти ?? Как открыть по одному инструменту разнонаправленные позиции? Это впринцепе возможно сделать на одном терминале??

(Мои варианты решения: 1 не создавать новые групки если инструмент уже используется. 2. Использовать групки только те, где торговать по данному инструменту необходимо в одном напрвлении.3. Торговля на двух терминалах) 

Есть в маркете продукт - который позволяет открывать такие сделки,и другой вариант смотрите видео

 

 
barabashkakvn:
Собирать совокупную позицию виртуально (1BUY +1BUY + 3SELL = 1SELL) и открывать уже результирующую (1SELL) позицию.
Спасибо большое за ответ, но к сожалению вариант не приемлем, т.к. на выходе так и останется одна открытая позиция по EURUSD при условии, что их должно быть несколько.
 
server:
Есть в маркете продукт - который позволяет открывать такие сделки,и другой вариант смотрите видео

 

Есть возможность вспомнить название продукта с маркета ?? Ну а вариант с  видео к сожалению применим лишь в условиях торговли с данным брокром.
 
Nomit2:
Спасибо большое за ответ, но к сожалению вариант не приемлем, т.к. на выходе так и останется одна открытая позиция по EURUSD при условии, что их должно быть несколько.
Наличие нескольких позиций по одному инструменту противоречит архитектуре MetaTrader 5. EURUSD - это один инструмент, EURUSDm (или подобный изыск торговой организации) - это уже совершенно другой инструмент.
 
Nomit2:
Есть возможность вспомнить название продукта с маркета ?? Ну а вариант с  видео к сожалению применим лишь в условиях торговли с данным брокром.
Скинул в личку
 
server:
Скинул в личку
Отлично !! Большое спасибо !!! Но, к сожалению, этот инструмент опять же таки расчитан на торговлю у конкретного(ных) брокеров, предоставляющих доп.инструмент с префиксом. Данный вариант можно рассматривать. Но все же, хотелось бы найти решение не обязывающее зависимостью к какому либо брокеру, т.е. решение на стороне терминала, не далее.
 

Если религия позволяет, нужно юзать МТ4 для такой совы.

Если позволите, выскажу своё мнение. - Сам написал десятки сов на синтетиках, сканирующих рынок (как в Вашей идее). Теоретически всё правильно. На практике же оказалось, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ расхождение очень быстро схлопывается. Существует только несколько секунд (или даже менее секунды). При хороших движениях на рынке. Фонды, банки видимо имеют бОльшую техническую возможность схлопнуть это расхождение раньше частного трейдера. Как только не изголялся. Где только не коннектился. Нет. Не наше это поле деятельности. 

это сканы обычного арбитража, где-то есть сканы на Синтетиках (три инструмента в сделке), лень искать...

 
Nomit2:
Отлично !! Большое спасибо !!! Но, к сожалению, этот инструмент опять же таки расчитан на торговлю у конкретного(ных) брокеров, предоставляющих доп.инструмент с префиксом. Данный вариант можно рассматривать. Но все же, хотелось бы найти решение не обязывающее зависимостью к какому либо брокеру, т.е. решение на стороне терминала, не далее.
Мне кажется вы не внимательно прочитали описание продукта)))) Решения в чистом виде в терминале нет.
Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет
Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет
  • 2012.04.17
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Публикуйте свои интересные разработки в сервисе Маркет, и ваши программы станут доступными сразу всем трейдерам на MetaTrader 5 по всему миру. Маркет - это отличная возможность заработка с моментальным зачислением на счет и удобной статистикой для анализа покупок и скачиваний демо-версий Продуктов. Все MQL5-программы на Маркете при продаже автоматически шифруются под покупателя, допускают до трех активаций и не требуют дополнительной защиты с вашей стороны.
 
Nomit2:
Отлично !! Большое спасибо !!! Но, к сожалению, этот инструмент опять же таки расчитан на торговлю у конкретного(ных) брокеров, предоставляющих доп.инструмент с префиксом. Данный вариант можно рассматривать. Но все же, хотелось бы найти решение не обязывающее зависимостью к какому либо брокеру, т.е. решение на стороне терминала, не далее.

Читайте внимательно:

Независимость от дублирующих инструментов с постфиксом _m...

Это означает Вашу полную независимость от брокера и конкретного рынка. Неважно, есть у него дублирующие инструменты или нет. Неважно, торгуете ли вы на Forex или FORTS, неважно используете ли Вы синтетики в своей работе или или торгуете пулом торговых роботов с частичным перекрытием позиций.  

Эти свойства возможны только при виртуализации на стороне клиента, т.е. внутри вашего терминала, т.е. именно то что Вам и требуется.

Если появятся вопросы - пишите мне в личку. Впрочем можно и здесь их задать. Главное без имен, паролей явок:)))

1234
Новый комментарий