MQL 5 Мультивалютник. Разнонапрвленные сделки. Проблема.
Привет всем.
Пишу мультивалютного эксперта. Он пересчитывает кореляции пар и разбивает все имеющиеся инструменты на группки (синтетики), по которым в последствии открываются сделки. Но, есть один момент, иногда бывает так, что один инструмент может быть в нескольких группах, допустим (EURUSD/GBPUSD) и (EURUSD/USDCHF), ну и как вы догадались, в ряде случаев есть необходимость открытия позиций в разных направлениях по одному инструменту, как в примере выше, это EURUSD, что приведет к изменению позиции раннее установленной по этому инструменту. Ну и собственно вопрос:
Есть идеи как это обойти ?? Как открыть по одному инструменту разнонаправленные позиции? Это впринцепе возможно сделать на одном терминале??
(Мои варианты решения: 1 не создавать новые групки если инструмент уже используется. 2. Использовать групки только те, где торговать по данному инструменту необходимо в одном напрвлении.3. Торговля на двух терминалах)
Собирать совокупную позицию виртуально (1BUY +1BUY + 3SELL = 1SELL) и открывать уже результирующую (1SELL) позицию.
Спасибо большое за ответ, но к сожалению вариант не приемлем, т.к. на выходе так и останется одна открытая позиция по EURUSD при условии, что их должно быть несколько.
Есть возможность вспомнить название продукта с маркета ?? Ну а вариант с видео к сожалению применим лишь в условиях торговли с данным брокром.
Скинул в личку
Если религия позволяет, нужно юзать МТ4 для такой совы.
Если позволите, выскажу своё мнение. - Сам написал десятки сов на синтетиках, сканирующих рынок (как в Вашей идее). Теоретически всё правильно. На практике же оказалось, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ расхождение очень быстро схлопывается. Существует только несколько секунд (или даже менее секунды). При хороших движениях на рынке. Фонды, банки видимо имеют бОльшую техническую возможность схлопнуть это расхождение раньше частного трейдера. Как только не изголялся. Где только не коннектился. Нет. Не наше это поле деятельности.
это сканы обычного арбитража, где-то есть сканы на Синтетиках (три инструмента в сделке), лень искать...
Отлично !! Большое спасибо !!! Но, к сожалению, этот инструмент опять же таки расчитан на торговлю у конкретного(ных) брокеров, предоставляющих доп.инструмент с префиксом. Данный вариант можно рассматривать. Но все же, хотелось бы найти решение не обязывающее зависимостью к какому либо брокеру, т.е. решение на стороне терминала, не далее.
Отлично !! Большое спасибо !!! Но, к сожалению, этот инструмент опять же таки расчитан на торговлю у конкретного(ных) брокеров, предоставляющих доп.инструмент с префиксом. Данный вариант можно рассматривать. Но все же, хотелось бы найти решение не обязывающее зависимостью к какому либо брокеру, т.е. решение на стороне терминала, не далее.
Читайте внимательно:
Независимость от дублирующих инструментов с постфиксом _m...
Это означает Вашу полную независимость от брокера и конкретного рынка. Неважно, есть у него дублирующие инструменты или нет. Неважно, торгуете ли вы на Forex или FORTS, неважно используете ли Вы синтетики в своей работе или или торгуете пулом торговых роботов с частичным перекрытием позиций.
Эти свойства возможны только при виртуализации на стороне клиента, т.е. внутри вашего терминала, т.е. именно то что Вам и требуется.
Если появятся вопросы - пишите мне в личку. Впрочем можно и здесь их задать. Главное без имен, паролей явок:)))
