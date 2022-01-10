не могу побороть ошибки

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'}' - unexpected end of program global trend lines.mq4

'{' - unbalanced parentheses global trend lines.mq4




 
Maksim Azimov:

'}' - unexpected end of program global trend lines.mq4

'{' - unbalanced parentheses global trend lines.mq4




Где-то парные скобки пропускаете

 
Maksim Azimov:

'}' - unexpected end of program global trend lines.mq4

'{' - unbalanced parentheses global trend lines.mq4




Включена подсветка парных скобок в MetaEditor? Помогает частенько


 

Не обязательно именно фигурные скобки.

Это может быть и пропущенная или лишняя обычная скобка, пропущенная точка с запятой.

 
Sergey Zhilinskiy #:

Включена подсветка парных скобок в MetaEditor? Помогает частенько


не , не подсветка, я пишу индюк и что бы выложить его в маркет просит  прописать #property strict , но как только я прописал это то появились две ошибки эти

 
   E-mail : azimov.maksm@yandex.ru
*/
#property strict
#property version  "1.00"
void OnStart()
  {
   double a=7;
   float b=a;
   int c=b;
   string str=c;
   Print(c);

#include <WinUser32.mqh>
#import "user32.dll"
   int RegisterWindowMessageA(string a0);
#import
   extern bool Auto_Refresh = TRUE;
 
 if(Auto_Refresh == TRUE && IndicatorCounted() == 0)
        {
         ObjectSet("calctl", OBJPROP_PRICE1, -1);
         li_248 = WindowHandle(Symbol(), Period());
         li_252 = RegisterWindowMessageA("MetaTrader4_Internal_Message");
         PostMessageA(li_248, li_252, 2, 1);
        }
      return (0);
     }
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
   
  
#property strict

Уже более десяти лет как обязателен, пишите всегда с его использованием.


P.S. в маркет нельзя с DLL даже от Windows

 
Volodymyr Zubov #:

Уже более десяти лет как обязателен, пишите всегда с его использованием.

P.S. в маркет нельзя с DLL даже от Windows

так я написал и все равно ошибки!!!

 
так я написал и все равно ошибки!!!
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eeindb1zl7.png  67 kb
 
Maksim Azimov #:

так я написал и все равно ошибки!!!

 E-mail : azimov.maksm@yandex.ru
*/
#property strict
#property version  "1.00"
void OnStart()
  {
   double a=7;
   float b=a;
   int c=b;
   string str=c;
12
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