не могу побороть ошибки
'}' - unexpected end of program global trend lines.mq4
'{' - unbalanced parentheses global trend lines.mq4
Где-то парные скобки пропускаете
'}' - unexpected end of program global trend lines.mq4
'{' - unbalanced parentheses global trend lines.mq4
Включена подсветка парных скобок в MetaEditor? Помогает частенько
Не обязательно именно фигурные скобки.
Это может быть и пропущенная или лишняя обычная скобка, пропущенная точка с запятой.
Включена подсветка парных скобок в MetaEditor? Помогает частенько
не , не подсветка, я пишу индюк и что бы выложить его в маркет просит прописать #property strict , но как только я прописал это то появились две ошибки эти
#property strict
Уже более десяти лет как обязателен, пишите всегда с его использованием.
P.S. в маркет нельзя с DLL даже от Windows
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'}' - unexpected end of program global trend lines.mq4
'{' - unbalanced parentheses global trend lines.mq4