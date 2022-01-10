не могу побороть ошибки - страница 2

Новый комментарий
 

Вам показали запрет общий, касается DLL и показали общие правивила.

 
Volodymyr Zubov #:

Вам показали запрет общий, касается DLL и показали общие правивила.

как удалить из кода  DLL

 
Верхнее и нижнее предупреждение со скрина побороли ?
 
Volodymyr Zubov #:
Верхнее и нижнее предупреждение со скрина побороли ?

не

12
Новый комментарий