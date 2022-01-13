Как правильно распознать начало тренда? - страница 2
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А вообще я тебе скажу так - узнать начало тренда легко, куда сложнее понять как долго будет этот тренда длится - пипс, два, десять, пятьдесят, сто, тысячу пипсов или более?
Соответственно, точка выхода куда важнее и сложнее её найти.
А вообще я тебе скажу так - узнать начало тренда легко, куда сложнее понять как долго будет этот тренда длится - пипс, два, десять, пятьдесят, сто, тысячу пипсов или более?
Соответственно, точка выхода куда важнее и сложнее её найти.
Судя по теме , которая тобой создана, ты даже не можешь примерно правильно нарисовать линию поддержки или сопротивления.
Я уже не говорю про " узнать начало тренда легко" )))
Смешно)))
Судя по теме , которая тобой создана, ты даже не можешь примерно правильно нарисовать линию поддержки или сопротивления.
Я уже не говорю про " узнать начало тренда легко" )))
Смешно)))
C чего ты взял, что я не могу нарисовать линию поддержки или сопротивления?
Там ещё было про "примерно правильно" :)
C чего ты взял, что я не могу нарисовать линию поддержки или сопротивления?
Наверное с того, что ещё ни разу не видели правильных.
Наверное с того, что ещё ни разу не видели правильных.
отнюдь
Как можно понять, когда закончится флэт и начнётся тренд?
если на форуме слышны стоны, значит тренд
;)
Для начала нужно на этом графике понять, где тут тренд ? кто может мне пояснить?
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Как я думаю!? Думаю если Индикатор подал сигнал и отрисовал точку входа - то это и есть, начало тренда.
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а флет как я думаю, происходит от трендов - вход игроков в этих точках. Но искусственный интеллект не дремлет и превращает эти входы во флет собирая бабло с двух сторон.
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Вот на истории - так красиво идёт. А вот в ареальной жизни, не хочет.
Как можно понять, когда закончится флэт и начнётся тренд?
Если ты о гарантиях - то никак.
Если ты о вероятностях - то любая техника годится. Пересечение цены и скользящей, пересечение двух скользящих, трендлинии, паттерны разворота и продолжения - все они с некоторой долей вероятности говорят о начале тренда.