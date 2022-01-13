Как правильно распознать начало тренда? - страница 2

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А вообще я тебе скажу так - узнать начало тренда легко, куда сложнее понять как долго будет этот тренда длится - пипс, два, десять, пятьдесят, сто, тысячу пипсов или более?

Соответственно, точка выхода куда важнее и сложнее её найти.

 
webgopnik #:

А вообще я тебе скажу так - узнать начало тренда легко, куда сложнее понять как долго будет этот тренда длится - пипс, два, десять, пятьдесят, сто, тысячу пипсов или более?

Соответственно, точка выхода куда важнее и сложнее её найти.

Судя по теме , которая тобой создана, ты даже не можешь примерно правильно нарисовать линию поддержки или сопротивления.

Я уже не говорю про " узнать начало тренда легко" )))

Смешно)))

 
Aleksandr Yakovlev #:

Судя по теме , которая тобой создана, ты даже не можешь примерно правильно нарисовать линию поддержки или сопротивления.

Я уже не говорю про " узнать начало тренда легко" )))

Смешно)))

C чего ты взял, что я не могу нарисовать линию поддержки или сопротивления?
 
webgopnik #:
C чего ты взял, что я не могу нарисовать линию поддержки или сопротивления?

Там ещё было про "примерно правильно" :)

 
webgopnik #:
C чего ты взял, что я не могу нарисовать линию поддержки или сопротивления?

Наверное с того, что ещё ни разу не видели правильных. 

 
Vitaly Muzichenko #:

Наверное с того, что ещё ни разу не видели правильных. 

отнюдь

 
osmo1709:
Как можно понять, когда закончится флэт и начнётся тренд?

если на форуме слышны стоны, значит тренд

;)

 
Вопрос из ряда - если ли жизнь после смерти))) 
Начало тренда по-всякому. 
Вот несколько из них (или признаки того события) :
Окончание дивергенции или конвергенции;
Пробой (не)(***/криво/drawly) любимых индикаторов с выходом диких объемов при их использовании;
Свечи определенной длины, определенного формата и вида;
Смена угла наклона;
Перейти на младший ТФ на неск порядков и увидеть там движ, подумать, напрячься, решить) ;
Зайти на угад (обычно это заход на хаях/лоях не в свою пользу, подумать над этим вариантом, допереть...);
Прибегнуть к магии и ясновидению;
Довериться интуиции;
Найди что-то из наработанного, зайти системно направленно в точке А, выйти в точке Б если то возможно;
Бухнуть и вмазать, заснуть, предварительно поставив стоп лось), проснуться, глядишь улетела ракета)))) ;
Попросить зайти другого сливатора, если самому слабо;
Не торговать вообще. В данной ситуации следует признать свою крайне низкую компетентность и полную никчемность, пойти учиться у любого инфоцыгана, заплатив ему сполна. Или в специализированный вуз. 
Спереть готовую стратегию с этого сайтушника или любого другого, где будет все разобрано и понятно. Или - забить на все, нажраться в свинину, в щи, в карпа и прийти на рынок другим человеком. Если не пьешь - займись изучением фундаментального анализа, изучай технические науки, ШО, трейдинг настолько ограничен?!) 
Отжать бабла или взять кредит, вжарить и не отдать долг, перезанять и зайти профитно, вернуть долг без процентов, заснешь счастливым. 
Перестать гадать;
Не торговать на рынке;
......... 
Дальше вдохновение кончилось! 




[Удален]  

Для начала нужно на этом графике понять, где тут тренд ? кто может мне пояснить?

EURUSDM30

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Как я думаю!? Думаю если Индикатор подал сигнал и отрисовал точку входа - то это и есть, начало тренда.

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а флет  как я думаю, происходит от трендов - вход игроков в этих точках. Но искусственный интеллект не дремлет и превращает эти входы во флет собирая бабло с двух сторон.

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Вот на истории - так красиво идёт. А вот в ареальной жизни, не хочет.

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Снимок экрана 2022-01-13 060919

 
osmo1709:
Как можно понять, когда закончится флэт и начнётся тренд?

Если ты о гарантиях - то никак. 

Если ты о вероятностях - то любая техника годится. Пересечение цены и скользящей, пересечение двух скользящих, трендлинии, паттерны разворота и продолжения - все они с некоторой долей вероятности говорят о начале тренда.  

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