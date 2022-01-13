Как правильно распознать начало тренда?
Как можно понять, когда закончится флэт и начнётся тренд?
на малых таймфреймах - по часам, на больших по фундаменту. С фундаментом поголовно увы и ах, поэтому анализируются косвенные признаки и весьма сильно пост-фактум.
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Как правильно распознать начало тренда?
osmo1709, 2022.01.06 20:12Как можно понять, когда закончится флэт и начнётся тренд?
Каким должно быть начало тренда? Это изображение показывает тренд или его начало?
Если за такой короткий промежуток времени невозможно увидеть, начался тренд или нет? Тогда вы увидите его только тогда, когда он закончится.
Начало тренда распознавать - неблагодарное занятие. Лучше распознавать его окончание. Флэта тоже касается.
Работаем ведь с прошлым, а не с будущим )
Как можно понять, когда закончится флэт и начнётся тренд?
Задача сложная..., но сама идея - простая...
Необходимо найти ( купить, разработать самостоятельно ) КАЧЕСТВЕННЫЙ трендовый индикатор, который определяет разворот тренда с минимальной задержкой.
Причем, он должен быть достаточно плавным, чтобы не реагировать на не большие откаты...
На первый взгляд, задача не имеет решения при таких исходных данных..., но "кто не рискует, тот не пьет шампанского!..."
Задача сложная..., но сама идея - простая...
Необходимо найти ( купить, разработать самостоятельно ) КАЧЕСТВЕННЫЙ трендовый индикатор, который определяет разворот тренда с минимальной задержкой.
Причем, он должен быть достаточно плавным, чтобы не реагировать на не большие откаты...
На первый взгляд, задача не имеет решения при таких исходных данных..., но "кто не рискует, тот не пьет шампанского!..."
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