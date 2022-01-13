Как правильно распознать начало тренда?

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Как можно понять, когда закончится флэт и начнётся тренд?
 
Заведите уже себе одну общую тему для дилетантских вопросов)
 
osmo1709:
Как можно понять, когда закончится флэт и начнётся тренд?
Всего то нужна просто машина времени 
[Удален]  
Тренд начинает в 00:00 и заканчивается в 23:59
 

на малых таймфреймах - по часам, на больших по фундаменту. С фундаментом поголовно увы и ах, поэтому анализируются косвенные признаки и весьма сильно пост-фактум.

 

Каким должно быть начало тренда? Это изображение показывает тренд или его начало? 

multi chart


Если за такой короткий промежуток времени невозможно увидеть, начался тренд или нет? Тогда вы увидите его только тогда, когда он закончится.

 

Начало тренда распознавать - неблагодарное занятие. Лучше распознавать его окончание. Флэта тоже касается. 

Работаем ведь с прошлым, а не с будущим ) 

 
osmo1709:
Как можно понять, когда закончится флэт и начнётся тренд?

Задача сложная..., но сама идея - простая...

Необходимо найти ( купить, разработать самостоятельно ) КАЧЕСТВЕННЫЙ трендовый индикатор, который определяет разворот тренда с минимальной задержкой.

Причем, он должен быть достаточно плавным, чтобы не реагировать на не большие откаты...

На первый взгляд, задача не имеет решения при таких исходных данных..., но   "кто не рискует, тот не пьет шампанского!..."

[Удален]  
Serqey Nikitin #:

Задача сложная..., но сама идея - простая...

Необходимо найти ( купить, разработать самостоятельно ) КАЧЕСТВЕННЫЙ трендовый индикатор, который определяет разворот тренда с минимальной задержкой.

Причем, он должен быть достаточно плавным, чтобы не реагировать на не большие откаты...

На первый взгляд, задача не имеет решения при таких исходных данных..., но   "кто не рискует, тот не пьет шампанского!..."

Да, тут бы не помешал Наставник
 
Почём Наставники для народа?)
 
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