Как убрать отклик на клавиши BackSpace и Пробел? - страница 3
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пишет что библиотеки нет :-)
Не верю! Она есть. Не может быть что её нет.
Заумно всё таки целую DLL прикручивать. Нужно несколько строк с открытым вызовом функций Win API. Тем более буду выставлять в открытом доступе.
Заумно всё таки целую DLL прикручивать. Нужно несколько строк с открытым вызовом функций Win API. Тем более буду выставлять в открытом доступе.
"Несколько строк" WinAPI это в итоге будет несколько тысяч строк (апетит приходит во время еды, захочется разного) и как итог "ну его нафик" и переход как минимум на gui-тулкиты. Сырой WinAPI это жестокая вещь
делал разные пробы, эксперименты, gtk (тот который https://www.gtk.org/) вполне работает c MT. Можете его смотреть/пробовать. Там кстати и визуальный конструктор есть
Здравствуйте Игорь. С Новым Годом.
Можно про это подробней?
CDialog из MFC, который запущен в собственном CWinThread. В итоге окно получается запущено в независимом от терминала потоке. Передача данных от MQL к DLL - вызов extern функций DLL, от DLL к MQL - OnChartEvent(). Хотя Вы пишете:
Специальную DLL в которой будет вызываться это окно не очень хочется делать. На сколько я понимаю стандартными функциями Win API можно создавать окно и элементы управления. Это хотелось бы сделать. Задача простая, это маленькое окно с названием и текстовое поле. Всё больше ничего не надо. В идеале ещё кнопку закрытия.
Тогда мой вариант не пригодится.
"Несколько строк" WinAPI это в итоге будет несколько тысяч строк (апетит приходит во время еды, захочется разного) и как итог "ну его нафик" и переход как минимум на gui-тулкиты. Сырой WinAPI это жестокая вещь
делал разные пробы, эксперименты, gtk (тот который https://www.gtk.org/) вполне работает c MT. Можете его смотреть/пробовать. Там кстати и визуальный конструктор есть
Спасибо. Как говориться с мира по нитке. Очень благодарен. Правда мне лет на пять на десять разбираться. Тут одного только английского изучать и изучать чтобы понять что к чему. Хотя может всё бросить изучать английский и валить куда-нибудь в другую страну? :) Шутка :)
Думаю понял где теперь счастье искать:
Надо написать вот такую функцию чтобы появилось окно. Уже будет от чего дольше оттолкнуться. Но без помощи опять не как. Может у кого-то давно написано и лежит без дела пропадает. А тут как раз есть возможность извлечь пользу.
Если написать и отладить счастье уже не за горами. Помогайте. Не дайте пропасть. :)
кстати про Gtk :-)
код на скорую руку :
просто демонстрирует что подход работоспособен
но чтобы реально работало в "боевом режиме", надо довольно много дописывать. Надо вспомнить как gtk взаимодействует с отдельными нитями и ресурсами приложения.
Пробовал искать никак ничего интересного не смог найти. Помогайте. :)
Ну если в гугле забанили - вот пара ссылок
https://www.cyberforum.ru/win-api/thread1793767.html
https://www.rsdn.org/article/baseserv/winhooks.xml
https://habr.com/ru/company/icl_services/blog/324718/