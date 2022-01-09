Как убрать отклик на клавиши BackSpace и Пробел? - страница 2
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Пока что-то такое получается. Размещаем объекты на графике. Если нажимаем на объект можно прочитать его содержимое. Что-то такое как закладки. Но вот через текстовое поле работать с вводом получается не удобно. Если можно было бы организовать ввод текста в одну графическую картинку. Теперь немного проясняется.
Кому нужен код напишите. Работа будет выставлена в открытом доступе.
Как вариант думал сделать ввод в сплывающие окно. Но если удастся перехватывать клавиши и тормозить выполнение команды пробела и бэкспейс сразу решало бы все вопросы.
Теперь всё сводится к тому можно ли средствами Win API перехватывать команды клавиатуры и не давать выполнять терминалу. Кто-нибудь пробовал это делать? Смотрел в инете, но ничего интересного не нашёл.
Всем спасибо.
Найти доки по этому вопросу, думаю, труда не составит.
Пробовал искать никак ничего интересного не смог найти. Помогайте. :)
Пока что-то такое получается. Размещаем объекты на графике. Если нажимаем на объект можно прочитать его содержимое. Что-то такое как закладки. Но вот через текстовое поле работать с вводом получается не удобно. Если можно было бы организовать ввод текста в одну графическую картинку. Теперь немного проясняется.
Кому нужен код напишите. Работа будет выставлена в открытом доступе.
Как вариант думал сделать ввод в сплывающие окно. Но если удастся перехватывать клавиши и тормозить выполнение команды пробела и бэкспейс сразу решало бы все вопросы.
Теперь всё сводится к тому можно ли средствами Win API перехватывать команды клавиатуры и не давать выполнять терминалу. Кто-нибудь пробовал это делать? Смотрел в инете, но ничего интересного не нашёл.
Всем спасибо.
Если уж WinAPI - то просто любым (почти любым) тулкитом делайте собственные окна и диалоги.
Если уж WinAPI - то просто любым (почти любым) тулкитом делайте собственные окна и диалоги.
Да, хорошее предложение. Возможно сделать маленькое окно, похожее на это. Потом по таймеру смотреть что с ним происходит.
Вопрос за малым как только это сделать. Помогайте. Опять моя слабая голова никак не тянет. Одна вода в инете или я просто не догоняю.
Кто-нибудь занет как сделать окно на MQL? Может кто-то делал?
С помощью окна ввода получится интересное решение!
Всем спасибо.
Да, хорошее предложение. Возможно сделать маленькое окно, похожее на это. Потом по таймеру смотреть что с ним происходит.
Если с использованием DLL, то таймер не нужен. Все события будут доступны в самой DLL. А она уже будет слать события эксперту (индикатору) через OnChartEvent.
Вопрос за малым как только это сделать. Помогайте. Опять моя слабая голова никак не тянет. Одна вода в инете или я просто не догоняю.
Кто-нибудь занет как сделать окно на MQL? Может кто-то делал?
Если на MQL, то в Indicators\Examples есть пример - SimplePanel.
Здравствуйте Игорь. С Новым Годом.
Если с использованием DLL, то таймер не нужен. Все события будут доступны в самой DLL. А она уже будет слать события эксперту (индикатору) через OnChartEvent.
Можно про это подробней?
Если на MQL, то в Indicators\Examples есть пример - SimplePanel.
Посмотрел пример этот, но это больше какая-то вольная композиция неизвестно зачем и для чего. В подокне явно не нужно так как будет загромождать график и подокно убирается только при закрытии индикатора. Хотелось бы чтобы ввод был в отдельное окно, либо в какой-то более адекватный элемент чем просто стандартный текстовый элемент.
Специальную DLL в которой будет вызываться это окно не очень хочется делать. На сколько я понимаю стандартными функциями Win API можно создавать окно и элементы управления. Это хотелось бы сделать. Задача простая, это маленькое окно с названием и текстовое поле. Всё больше ничего не надо. В идеале ещё кнопку закрытия.
Нашёл пример в скриптах из стандартных примеров. Но почему-то так и не смог запустить. Целый час провозился. Как я понял в этом примере простой вызов DLL функций.
Тупо сделать создание средствами Win API окна с кнопкой закрытия и полем для ввода текста. Опрашивать через таймер самого индикатора. Без DLL. Будет прекрасно.
Вопрос опять же остаётся как через Win API на mql сделать это окно с кнопкой и текстовым полем? Да, ну и чтобы оно на переднем плане плавало.
А, кстати, только сейчас пришла мысль чтобы элементарный адекватный элемент для ввода текста вставлять на график. Тоже вариант. Вставлять средствами WinAPI и потом редактировать. Можно даже окно не создавать. Но с модальным окошком будет, конечно, интересней.
А, кстати, только сейчас пришла мысль чтобы элементарный адекватный элемент для ввода текста вставлять на график. Тоже вариант. Вставлять средствами WinAPI и потом редактировать. Можно даже окно не создавать. Но с модальным окошком будет, конечно, интересней.
С праздником !
С праздником !
С Новым Годом!
Что-то он прям сильно-сильно напугал. Сразу нужно спрашивать с чего это он так?
С Новым Годом!
Что-то он прям сильно-сильно напугал. Сразу нужно спрашивать с чего это он так?
пишет что библиотеки нет :-)