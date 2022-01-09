Как убрать отклик на клавиши BackSpace и Пробел?

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Посоветуйте что сделать? 

Хочу написать текстовый редактор. Но при нажатии клавиши Пробел начинает меняться поле ввода инструмента, а по нажатию клавиши BackSpace удаляются объекты с графика. Как это можно обойти? Кто как думает?

 
ROMAN KIVERIN:

Посоветуйте что сделать? 

Хочу написать текстовый редактор.

И что это даст?
 
ROMAN KIVERIN:

Посоветуйте что сделать? 

Хочу написать текстовый редактор. Но при нажатии клавиши Пробел начинает меняться поле ввода инструмента, а по нажатию клавиши BackSpace удаляются объекты с графика. Как это можно обойти? Кто как думает?

Чего мелочиться - мути сначала операционку :)

 
zvezdocheet #:
И что это даст?

Это нужно для того чтобы писать длинные текстовые поля. Сейчас у меня идея сделать большие текстовые поля. Сейчас Текст на 64 символа. Это несколько маловато. Если нужно написать несколько строк, уже нужно несколько раз повторять одну и ту же операцию. Хотелось бы иметь одно поле где уже работать с текстом в несколько строк. Но терминал очень странно реагирует на пробел и бэкспейс. Вот хотелось бы обойти эти проблемы. Как это сделать пока не знаю. Это как раз и есть вопрос.

 
Walerij75 #:

Чего мелочиться - мути сначала операционку :)

Хорошее предложение. Хотя бы начать с малого. Уже есть такая возможность считывать коды клавиш. Это можно положить в основу редактирования текстового поля. Но вот потом, хотя и приходят коды от пробела и бэкспейса, выполняются лишние команды. Хотелось бы их блокировать.

 
ROMAN KIVERIN #:

Хорошее предложение. Хотя бы начать с малого. Уже есть такая возможность считывать коды клавиш. Это можно положить в основу редактирования текстового поля. Но вот потом, хотя и приходят коды от пробела и бэкспейса, выполняются лишние команды. Хотелось бы их блокировать.

Вот интересна статистика, сколько процентов народу использует клавишу backspace ?

оффтоп
 
ROMAN KIVERIN #:

Хорошее предложение. Хотя бы начать с малого. Уже есть такая возможность считывать коды клавиш. Это можно положить в основу редактирования текстового поля. Но вот потом, хотя и приходят коды от пробела и бэкспейса, выполняются лишние команды. Хотелось бы их блокировать.

Если сканкоды есть - делай свой клавиатурный драйвер, перехватывай и обрабатывай как хошь.

 
Walerij75 #:

Если сканкоды есть - делай свой клавиатурный драйвер, перехватывай и обрабатывай как хошь.

Отлично! Подробней можете?

 
Vitaly Muzichenko #:

Вот интересна статистика, сколько процентов народу использует клавишу backspace ?

оффтоп

Не знаю как статистика, но про это самое чудо с Back Space узнал только вчера. Буду учиться применять в работе. Но что касается моего редактора, то мне эту функцию нужно убрать.

 
ROMAN KIVERIN #:

Отлично! Подробней можете?

Под ДОС в свое время делал на ASM. Принцип простой - вешается резидент на INT 09, далее при активации смотрим: если наша клавиша - обрабатываем, если нет - сразу передаем управление на оригинальный обработчик. Под виндой не делал, но принцип тот же - вешается hook на какое-либо событие типа keyup/keydown и вперед.

 
Найти доки по этому вопросу, думаю, труда не составит.
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