WebRequest индикаторы - страница 2
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Рабочая альтернатива есть?
https://www.mql5.com/ru/forum/288985
wininet в индикаторах так же плохо как и webrequest, т.к. тормозит выполнение не одного индикатора а всех инидикаторов запущенных на инструменте.
а падает потому что или вы брали примеры не для x64 или где-то накосячили.
вот такой способ - придумал. работает!
...
Ну как-бы... да, рабочий вариант но костыль...
Ну как-бы... да, рабочий вариант но костыль...
если-бы найти способ нажатие клавиш от мкл. - было бы намного проще, без всяких .VBS
если-бы найти способ нажатие клавиш от мкл. - было бы намного проще, без всяких .VBS
Лучше бы MQL добавили функцию запуска скриптов по аналогии с iCustom.
Не знаю специфики задачи. В общих чертах решение было в статье - https://www.mql5.com/ru/articles/5337
Упрощенный вариант - в обсуждении (https://www.mql5.com/ru/forum/288985/page3#comment_9362458),но все равно требуется чтение статьи.
если-бы найти способ нажатие клавиш от мкл. - было бы намного проще, без всяких .VBS
вот нашёл https://www.mql5.com/ru/code/8567 - немного переделал на мт5
Andrei Khlebnikov #:
Жаль что про VPS придется забыть. ни dll ни exe нельзя.
а вот с таким вложением проходит код ???
правда в старом терминале который 32 а не 64 - работает только когда вот так
тут слепил пример для мт4 и мт5 ----------- Это имитация клавишсаму функцию взял отсюда https://www.mql5.com/ru/code/8567
Тут ещё одну функцию добавил для примера - нажать на кнопку по координатам (нашёл в этой теме https://www.mql5.com/ru/forum/171949#comment_4162387)
получилось открыть скриптом позицию -- пишет установлен вручную