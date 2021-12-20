показать график другого таймфрема

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Доброе время суток !

как программно наложить рисунок графика с индикаторами другого таймфрейма на текущий  период ? 

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Yerkin Sagandykov:

Доброе время суток !

как программно наложить рисунок графика с индикаторами другого таймфрейма на текущий  период ? 

https://www.mql5.com/ru/code/32267

2020-12-03_08h05_48

MA Other TimeFrame
MA Other TimeFrame
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Отображение индикатора iMA (Moving Average, MA) со старшего таймфрейма.
 
SanAlex #:

https://www.mql5.com/ru/code/32267


Этот код показывает красиво ТОЛЬКО на истории. Вот правильная версия: MA Other TimeFrame Correct

MA Other TimeFrame Correct

Рис. 1. MA Other TimeFrame Correct

MA Other TimeFrame Correct
MA Other TimeFrame Correct
  • www.mql5.com
Отрисовка индикатора iMA (Moving Average, MA) с чужого таймфрейма
[Удален]  
Vladimir Karputov #:

Этот код показывает красиво ТОЛЬКО на истории. Вот правильная версия: MA Other TimeFrame Correct


Рис. 1. MA Other TimeFrame Correct

Спасибо! буду знать как правильно реализовать  тайм-фрейм.

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Вроде у меня получилось MACD в Ваш код добавить.

AUDNZDM30

Файлы:
MACD_Other_TimeFrame_Correct.mq5  16 kb
 

Спасибо !

а для МТ4 есть версия ?

 
и еще вопрос - вообще вставить картинку на график возможно ?
 
Yerkin Sagandykov #:

Спасибо !

а для МТ4 есть версия ?

Для вопросов о старом терминале есть один специально выделенный раздел: MQL4 и MetaTrader 4

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