показать график другого таймфрема
Доброе время суток !
как программно наложить рисунок графика с индикаторами другого таймфрейма на текущий период ?
https://www.mql5.com/ru/code/32267
- www.mql5.com
https://www.mql5.com/ru/code/32267
Этот код показывает красиво ТОЛЬКО на истории. Вот правильная версия: MA Other TimeFrame Correct
Рис. 1. MA Other TimeFrame Correct
- www.mql5.com
Этот код показывает красиво ТОЛЬКО на истории. Вот правильная версия: MA Other TimeFrame Correct
Рис. 1. MA Other TimeFrame Correct
Спасибо! буду знать как правильно реализовать тайм-фрейм.
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Вроде у меня получилось MACD в Ваш код добавить.
Спасибо !
а для МТ4 есть версия ?
Спасибо !
а для МТ4 есть версия ?
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Доброе время суток !
как программно наложить рисунок графика с индикаторами другого таймфрейма на текущий период ?