Как Вы думаете, какой инструмент будет перспективным для торговли через 10-15 лет? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По статистике (как по количеству ордеров так и по объемам) могу сказать, что пара EUR/USD и фьючерс Евро больше торгуются, и новые трейдеры также идут по этому направлению.
Солиум, спичкиум и водкиум забыл.
,больше торгуется чем что? Чем индексы? или чем акции? Или больше чем металлы? Я бы сказал наоборот, биржевые рынки, среди людей владеющих большими деньгами, намного более популярны. И на данный момент я считаю, что для получения большого дохода они более перспективны, на форексе врят-ли можно 100К$ в месяц зарабатывать без проблем, а вот на биржевых инструментах вполне реально. А вот до 10000к$ EURUSD ниче так, вполне перспективен. ИМХО.
Да, пара EUR/USD и Фьчерсы Евро торгуются больше чем индексы и акции и металлы. Почему: для этого сначала встречный вопрос - у кого много денег, ответ у людей из США и Европы. Это нам кажется, что все рынки доступно для депозита $100-10000, это для наших стран все это сделано, что бы могли торговать тем, что осилим. А на самом деле для торговли на биржевых рынках гражданам США и Европы очень трудно - для рынка форекс цена одного пункта 10 центов, а для рынка акций/индексов цена пункта (тика) 10 долларов. И при этом, очень маленькое плечо.
,больше торгуется чем что? Чем индексы? или чем акции? Или больше чем металлы? Я бы сказал наоборот, биржевые рынки, среди людей владеющих большими деньгами, намного более популярны. И на данный момент я считаю, что для получения большого дохода они более перспективны, на форексе врят-ли можно 100К$ в месяц зарабатывать без проблем, а вот на биржевых инструментах вполне реально. А вот до 10000к$ EURUSD ниче так, вполне перспективен. ИМХО.
Выбрал все пункты - любой инструмент перспективен
Подведу итоги голосования. На сегодняшний день в русскоязычном форму лидируют драгоценные металлы: золото, серебро и др., за которых проголосовало большинство, то есть 20%, а для пары EUR/USD 19% участвовавших в голосовании. А в англоязычном форуме 27% (большинство) за пару EUR/USD, и 24% за драгоценные металлы: золото, серебро и др.
Судя по результатам опроса можно предположить, что текущая актуальность у пары EUR/USD и драгоценных металлов будет сохранено на ближайшие 10-15 лет. Также можно предположить, что из за того, что большинство торгует эти инструменты, цены этих инструментов не упадут ниже "плинтуса" и не поднимутся выше выше "крыши".
Через 10-15 лет евры не будет. Появится новая валюта - Евраз.