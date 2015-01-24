Как Вы думаете, какой инструмент будет перспективным для торговли через 10-15 лет? - страница 3

Новый комментарий
 
 что?izzatilla:
По статистике (как по количеству ордеров так и по объемам) могу сказать, что пара EUR/USD и фьючерс Евро больше торгуются, и новые трейдеры также идут по этому направлению.
,больше торгуется чем что? Чем индексы? или чем акции? Или больше чем металлы? Я бы сказал наоборот, биржевые рынки, среди людей владеющих большими деньгами, намного более популярны. И на данный момент я считаю, что для получения большого дохода они более перспективны, на форексе врят-ли можно 100К$ в месяц зарабатывать без проблем, а вот на биржевых инструментах вполне реально. А вот до 10000к$ EURUSD ниче так, вполне перспективен. ИМХО.
[Удален]  
TheXpert:
Солиум, спичкиум и водкиум забыл.
Майне воображариум тормознутиум.
 
223231:
,больше торгуется чем что? Чем индексы? или чем акции? Или больше чем металлы? Я бы сказал наоборот, биржевые рынки, среди людей владеющих большими деньгами, намного более популярны. И на данный момент я считаю, что для получения большого дохода они более перспективны, на форексе врят-ли можно 100К$ в месяц зарабатывать без проблем, а вот на биржевых инструментах вполне реально. А вот до 10000к$ EURUSD ниче так, вполне перспективен. ИМХО.

Да, пара EUR/USD и Фьчерсы Евро торгуются больше чем индексы и акции и металлы. Почему: для этого сначала встречный вопрос - у кого много денег, ответ у людей из США и Европы. Это нам кажется, что все рынки доступно для депозита $100-10000, это для наших стран все это сделано, что бы могли торговать тем, что осилим. А на самом деле для торговли на биржевых рынках гражданам  США и Европы очень трудно - для рынка форекс цена одного пункта 10 центов, а для рынка акций/индексов цена пункта (тика) 10 долларов. И при этом, очень маленькое плечо. 

 

 
223231:
,больше торгуется чем что? Чем индексы? или чем акции? Или больше чем металлы? Я бы сказал наоборот, биржевые рынки, среди людей владеющих большими деньгами, намного более популярны. И на данный момент я считаю, что для получения большого дохода они более перспективны, на форексе врят-ли можно 100К$ в месяц зарабатывать без проблем, а вот на биржевых инструментах вполне реально. А вот до 10000к$ EURUSD ниче так, вполне перспективен. ИМХО.
Учащийся средней школы заработал на фондовом рынке $72 млн.:
Учащийся средней школы заработал на фондовом рынке $72 млн.
Учащийся средней школы заработал на фондовом рынке $72 млн.
  • www.fxteam.ru
Он начинающий волк с Уолл-Стрит. Парень из Куинса заработал десятки миллионов долларов на торговле акциями во время обеденных перерывов в Stuyvesant High School, штат Нью-Йорк.  Мохаммеду Исламу всего 17 лет, и ему предстоит еще несколько месяцев учебы, и по слухам, он заработал 72 миллиона долларов. "Речь о восьмизначных цифрах", - заявляет...
 
server:
Выбрал все пункты - любой инструмент перспективен 
Аналогично :))
 

Подведу итоги голосования. На сегодняшний день в русскоязычном форму лидируют драгоценные металлы: золото, серебро и др., за которых проголосовало большинство, то есть 20%, а для пары EUR/USD 19% участвовавших в голосовании. А в англоязычном форуме 27% (большинство) за пару EUR/USD, и 24% за драгоценные металлы: золото, серебро и др.

 

Судя по результатам опроса можно предположить, что текущая актуальность у пары EUR/USD и драгоценных металлов будет сохранено на ближайшие 10-15 лет. Также можно предположить, что из за того, что большинство торгует эти инструменты, цены этих инструментов не упадут ниже  "плинтуса" и не поднимутся выше выше "крыши". 

 
Через 10-15 лет евры не будет. Появится новая валюта - Евраз.
 
MIG32:
Через 10-15 лет евры не будет. Появится новая валюта - Евраз.
Не сомневаюсь, тогда люди будут делать деньги продавая и покупая и эту валюту. 
123
Новый комментарий