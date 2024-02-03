Прозрачный текст
forex2030:Цвет clrNONE
Подскажите как сделать прозрачный текст на графике
Подскажите как сделать прозрачный текст на графике
В поиске нет ответов
forex2030:
Подскажите как сделать прозрачный текст на графике
Подскажите как сделать прозрачный текст на графике
В поиске нет ответов
ищите "canvas"
Нашёл то что требуется, но по канвасу я ноль
Как в CreateLabel переделать? Чтобы текст был.
#property indicator_chart_window #define protected public #include <Canvas\Canvas.mqh> #undef protected CCanvas C; //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { if(!C.CreateBitmapLabel(0,0,"_Canvas",100,100,600,400,COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE)) Print("Error creating canvas: ",GetLastError()); DrawCanvas(600,400); return(INIT_SUCCEEDED);} //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { C.Destroy();} //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate (const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double& price[]) { return prev_calculated;} //+------------------------------------------------------------------+ void DrawCanvas(int x, int y) { static bool first=true; ObjectSetInteger(C.m_chart_id,C.m_objname,OBJPROP_XDISTANCE,x/5); ObjectSetInteger(C.m_chart_id,C.m_objname,OBJPROP_YDISTANCE,y/5); ObjectSetInteger(C.m_chart_id,C.m_objname,OBJPROP_XSIZE,x); ObjectSetInteger(C.m_chart_id,C.m_objname,OBJPROP_YSIZE,y); if(first) { C.Erase(); C.FillCircle(300, //Сдвиг горизонталь 200, //Сдвиг вертикаль 100, //Размер ColorToARGB(clrGold,35)); //Прозрачность C.Update(); first=false; } ChartRedraw();} //+------------------------------------------------------------------+
forex2030 #:
Нашёл то что требуется, но по конвасу я ноль
Нашёл то что требуется, но по конвасу я ноль
Как в CreateLabel переделать? Чтобы текст был.
Вот тут информации вагон и маленька тележка…
Canvas - это круто!
- 2018.02.16
- www.mql5.com
Поставил себе задачу: коротким кодом эффектно продемонстрировать возможности пользовательской графики через класс CCanvas...
Renat Akhtyamov #:
В дебри полезли. Я же написал как.
В дебри полезли. Я же написал как.
Пробовал так, получается на заднем плане, но прозрачности нет.
void ObjectText(string txt, int size, int corn, int xd, int yd) { string name="Текст"; ObjectCreate(name,OBJ_LABEL, 0, 0, 0); ObjectSet(name,OBJPROP_CORNER, corn); ObjectSet(name,OBJPROP_XDISTANCE,xd); ObjectSet(name,OBJPROP_YDISTANCE,yd); ObjectSet(name,OBJPROP_BACK,true); ObjectSetText(name,txt,size,"Arial",clrNONE); ChartRedraw(0);}
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Подскажите как сделать прозрачный текст на графике
В поиске нет ответов