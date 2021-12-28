Спам через MetaQuotesID
Скорее всего когда-то открывали на этом брокере демку и ваш MetaQuotes ID сохранился на демо счете.
Мы подумаем над настройками блокировки нежелательных отправителей в мобильных терминалах.
Скорее всего когда-то открывали на этом брокере демку и ваш MetaQuotes ID сохранился на демо счете.
У меня на двух мобильных девайсах по мобильной версии МТ4 и МТ5 установленно, и этот хлам прилетает по всем четырем MetaQuotes ID
Сегодня вот аж дважды прислали - видать тоже форум читают и спешат сообщить мне всю "важную" информацию, пока не перекрыли им такую возможность..
Мы подумаем над настройками блокировки нежелательных отправителей в мобильных терминалах.
Если не трудно - сделайте пока на мобильной МТ4, как уже сделано на мобильной МТ5, возможность хотя бы звук оповещения сообщений выключать в настройках этой папки, куда сыпется весь тот хлам.
Я не мог один получать во все мобильные терминалы этот хлам )
:-)
а я то думал....
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Накипело.
С некоторых пор стали регулярно прилетать в мобильные терминалы всякая чушь от брокера, подробности на скрине ниже:
Понятное дело, что сам MetaQuotesID никто никому никогда не давал и не просил присылать весь этот хлам.
Мобильные терминалы не подключены к серверам этого брокера.
Нет возможности заблокировать получение этого мусора.
Нет даже элементарной возможности отключить звук в настройках этой папки "Прочее".
Нет возможности сменить эти MetaQuotesID.
Всё что доступно - это снести мобильные терминалы.
У меня в связи с этим много вопросов, но можно всё обобщить в один: доколе?!
З.Ы.: просьба отписаться здесь всех, кто получает аналогичный шлак, быстрее заметят.