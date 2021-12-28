Спам через MetaQuotesID

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Накипело.

С некоторых пор стали регулярно прилетать в мобильные терминалы всякая чушь от брокера, подробности на скрине ниже:


Понятное дело, что сам  MetaQuotesID никто никому никогда не давал и не просил присылать весь этот хлам.

Мобильные терминалы не подключены к серверам этого брокера.

Нет возможности заблокировать получение этого мусора.

Нет даже элементарной возможности отключить звук в настройках этой папки "Прочее".

Нет возможности сменить эти MetaQuotesID.

Всё что доступно - это снести мобильные терминалы.


У меня в связи с этим много вопросов, но можно всё обобщить в один: доколе?!

З.Ы.: просьба отписаться здесь всех, кто получает аналогичный шлак, быстрее заметят.

 

Скорее всего когда-то открывали на этом брокере демку и ваш MetaQuotes ID сохранился на демо счете.

Мы подумаем над настройками блокировки нежелательных отправителей в мобильных терминалах.

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Renat Fatkhullin #:

Скорее всего когда-то открывали на этом брокере демку и ваш MetaQuotes ID сохранился на демо счете.

У меня на двух мобильных девайсах по мобильной версии МТ4 и МТ5 установленно, и этот хлам прилетает по всем четырем MetaQuotes ID

Сегодня вот аж дважды прислали - видать тоже форум читают и спешат сообщить мне всю "важную" информацию, пока не перекрыли им такую возможность..


Мы подумаем над настройками блокировки нежелательных отправителей в мобильных терминалах.

Если не трудно - сделайте пока на мобильной МТ4, как уже сделано на мобильной МТ5, возможность хотя бы звук оповещения сообщений выключать в настройках этой папки, куда сыпется весь тот хлам.

 
О, я как раз хотел создать такую же тему )
Спам от RoboMarkets надоел до жути!
Причем ещё на немецком языке прилетает.
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Я не мог один получать во все мобильные терминалы этот хлам )

 
Блин я думал у меня одного такое)
 

:-) 

а я то думал....

 

Решил снова поднять тему, хотел узнать - вопрос со спамом еще решается ?

Сообщения от RoboMarkets жутко надоедают.


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Да, шлют - неугомонные..
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Aleksandr Volotko #:
Да, шлют - неугомонные..
Не пробовали выбрать нормального брокера?
 
Vladimir Baskakov #:
Не пробовали выбрать нормального брокера?

Как было сказано выше, достаточно даже демку у них открыть, как начинается рассылка спама, которою невозможно отключить.

А техподдержка брокера отвечает, что спам отключить никак не могут =)

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