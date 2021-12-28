Спам через MetaQuotesID - страница 2
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Не пробовали выбрать нормального брокера?
Как было сказано выше, достаточно даже демку у них открыть, как начинается рассылка спама, которою невозможно отключить.
А техподдержка брокера отвечает, что спам отключить никак не могут =)
Переустановка приложения вроде бы меняет MetaQuotesID. Как возможное временнное решение...
У этого брокера нет функции отписки чтоли? мдяя.
Замена MQ ID же должна решить.
Всегда не понимал режиссёров навязчивой рекламы чего угодно. Им даже в голову не приходит, что навязчивость рекламы фактически работает как антиреклама.
Они это называют буллингом :) (смешное слово)
Так вот побулял немного, и попал быстренько на отписку или в спам
Потом нужно что-то важное послать, а читателей то уже нет. Получается что единственный читатель - сам.
---
Не умеют некоторые рекламу использовать.
Они это называют буллингом :) (смешное слово)
Так вот побулял немного, и попал быстренько на отписку или в спам
Потом нужно что-то важное послать, а читателей то уже нет. Получается что единственный читатель - сам.
---
Не умеют некоторые рекламу использовать.
Буллинг — это травля, агрессивное преследование одного человека другим (другими). Он может выражаться по-разному: от непристойных шуток и оскорблений до избиения.
Трактовок много, но суть одна
Это также выдержка: