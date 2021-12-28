Спам через MetaQuotesID - страница 2

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Vladimir Baskakov #:
Не пробовали выбрать нормального брокера?

   

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Aleksandr Volotko #:

   

А кого именно вы спрашивали?
 
Mikhail Zhitnev #:

Как было сказано выше, достаточно даже демку у них открыть, как начинается рассылка спама, которою невозможно отключить.

А техподдержка брокера отвечает, что спам отключить никак не могут =)

Переустановка приложения вроде бы меняет MetaQuotesID. Как возможное временнное решение...

 
Всегда не понимал режиссёров навязчивой рекламы чего угодно. Им даже в голову не приходит, что навязчивость рекламы фактически работает как антиреклама.
 

У этого брокера нет функции отписки чтоли? мдяя.

Замена MQ ID же должна решить.

 
Vladimir Gulakov #:
Всегда не понимал режиссёров навязчивой рекламы чего угодно. Им даже в голову не приходит, что навязчивость рекламы фактически работает как антиреклама.

Они это называют буллингом :) (смешное слово)

Так вот побулял немного, и попал быстренько на отписку или в спам

Потом нужно что-то важное послать, а читателей то уже нет. Получается что единственный читатель - сам.

---

Не умеют некоторые рекламу использовать.

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

Они это называют буллингом :) (смешное слово)

Так вот побулял немного, и попал быстренько на отписку или в спам

Потом нужно что-то важное послать, а читателей то уже нет. Получается что единственный читатель - сам.

---

Не умеют некоторые рекламу использовать.

Буллинг — это травля, агрессивное преследование одного человека другим (другими). Он может выражаться по-разному: от непристойных шуток и оскорблений до избиения.
 
Vladimir Baskakov #:
Буллинг — это травля, агрессивное преследование одного человека другим (другими). Он может выражаться по-разному: от непристойных шуток и оскорблений до избиения.

Трактовок много, но суть одна

Это также выдержка:

В последнее время возникла и интернет-травля (кибербуллинг) — травля через Интернет, электронную почту, SMS и т. д.
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