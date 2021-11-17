Зачем искать тренд?
Множество инструментов трейдеров направлены на поиск тренда. А так ли это помогает в торговле. Ведь вероятность его разворота или продолжения, после обнаружения 50/50.
(Просьба не писать в ветку товарищей из списка, ибо слишком умные)
- Trend is your friend
- Системы стратегического прогнозирования
- Почему формула Бернулли не работает?
Vladimir Baskakov:
Множество инструментов трейдеров направлены на поиск тренда. А так ли это помогает в торговле. Ведь вероятность его разворота или продолжения, после обнаружения 50/50
Множество инструментов трейдеров направлены на поиск тренда. А так ли это помогает в торговле. Ведь вероятность его разворота или продолжения, после обнаружения 50/50
Ты еще скажи,что наклонные линии существуют)
Vladimir Baskakov:
Множество инструментов трейдеров направлены на поиск тренда. А так ли это помогает в торговле. Ведь вероятность его разворота или продолжения, после обнаружения 50/50
Множество инструментов трейдеров направлены на поиск тренда. А так ли это помогает в торговле. Ведь вероятность его разворота или продолжения, после обнаружения 50/50
Это как в том анекдоте про блондинку (где вероятность встречи динозавра в лесу тоже равна 50/50...) ?
Чтобы зарабатать. Нужно найти именно начало тренда, чтобы выгодно войти в рынок
Vladimir Baskakov:Действительно искать тренд незачем, если понимать смысл. Достаточно знать трендовый рынок или флетовый на масштабе, который торгуешь и все. Если трендовый, то открываешься на продолжение тенденции и сидишь до разворота. Если флетовый, то открываешься на разворот тенденции. Остальное не так важно. Матожидание сделает свое дело одинаково, что ты ищешь тренд, что не ищешь.
Множество инструментов трейдеров направлены на поиск тренда. А так ли это помогает в торговле. Ведь вероятность его разворота или продолжения, после обнаружения 50/50.
Множество инструментов трейдеров направлены на поиск тренда. А так ли это помогает в торговле. Ведь вероятность его разворота или продолжения, после обнаружения 50/50.
(Просьба не писать в ветку товарищей из списка, ибо слишком умные)
Vladimir Baskakov:
(Просьба не писать в ветку товарищей из списка, ибо слишком умные)
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