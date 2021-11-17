Зачем искать тренд?

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Множество инструментов трейдеров направлены на поиск тренда. А так ли это помогает в торговле. Ведь вероятность его разворота или продолжения, после обнаружения 50/50.
(Просьба не писать в ветку товарищей из списка, ибо слишком умные)
 
Vladimir Baskakov:
Множество инструментов трейдеров направлены на поиск тренда. А так ли это помогает в торговле. Ведь вероятность его разворота или продолжения, после обнаружения 50/50

Ты еще скажи,что наклонные линии существуют) 

 
Vladimir Baskakov:
Множество инструментов трейдеров направлены на поиск тренда. А так ли это помогает в торговле. Ведь вероятность его разворота или продолжения, после обнаружения 50/50

Это как в том анекдоте про блондинку (где вероятность встречи динозавра в лесу тоже равна 50/50...) ?

 
Чтобы зарабатать. Нужно найти именно начало тренда, чтобы выгодно войти в рынок
 
osmo1709 #:
Чтобы зарабатать. Нужно найти именно начало тренда, чтобы выгодно войти в рынок

" куда уехал тренд, он был ещё вчера..."


 
Vladimir Baskakov:
Множество инструментов трейдеров направлены на поиск тренда. А так ли это помогает в торговле. Ведь вероятность его разворота или продолжения, после обнаружения 50/50.
(Просьба не писать в ветку товарищей из списка, ибо слишком умные)
Действительно искать тренд незачем, если понимать смысл. Достаточно знать трендовый рынок или флетовый на масштабе, который торгуешь и все. Если трендовый, то открываешься на продолжение тенденции и сидишь до разворота. Если флетовый, то открываешься на разворот тенденции. Остальное не так важно. Матожидание сделает свое дело одинаково, что ты ищешь тренд, что не ищешь.
 

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osmo1709 #:
Чтобы зарабатать. Нужно найти именно начало тренда, чтобы выгодно войти в рынок

Так вы же вроде флэтомен? 

 
Vladimir Baskakov:
(Просьба не писать в ветку товарищей из списка, ибо слишком умные)

Огласите, пожалуйста, весь список ©

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Shoker #:

Огласите, пожалуйста, весь список ©

Ты в списке
 
Vladimir Baskakov #:
Ты в списке

Майн Гот, он взял книжечка. ))

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