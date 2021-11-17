Зачем искать тренд? - страница 3
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Трендов не существует. Есть только импульсы и флеты
При чем легко характеризуется по времени
А та затянутая штука, что сейчас творится на евро с 3 сентября? Импульс в общем понимании характеризуется как мгновенное событие, одной или несколькими часовыми свечами. А в бОльших масштабах, когда игроки успели поменяться, а цена продолжает идти в одну сторону, это больше похоже всё-таки на тренд (в его общем понимании).
А та затянутая штука, что сейчас творится на евро с 3 сентября? Импульс в общем понимании характеризуется как мгновенное событие, одной или несколькими часовыми свечами. А в бОльших масштабах, когда игроки успели поменяться, а цена продолжает идти в одну сторону, это больше похоже всё-таки на тренд (в его общем понимании).
всего лишь совпадение и возврат в больший диапозон
всего лишь совпадение и возврат в больший диапозон
Возврат куда, к 0?
Никогда не думал,что тренд - это всего лишь волна большего флета?
Никогда не думал,что тренд - это всего лишь волна большего флета?
Не в моей привычке думать
тогда тебе точно в русский проп)
всего лишь совпадение и возврат в больший диапозон
10 лет роста - это самый настоящий тренд по его определению
А импульс - это резкое движение.
По вашей логике есть третий термин - возврат. Импульс-возврат-флет. Или импульс-флет-возврат.
В такой конструкции заложена логическая ошибка, поскольку всё, что отличается от флета - это есть направленное движение в одну сторону. А это импульс. Тогда вы называете одно понятие двумя терминами: импульс=возврат.
Более того, чисто по признакам, вы просто переименовали тренд в импульс, хотя суть осталась. Но, при этом, отрицаете тренд.
Это некорректно.
10 лет роста - это самый настоящий тренд по его определению
А импульс - это резкое движение.
По вашей логике есть третий термин - возврат. Импульс-возврат-флет. Или импульс-флет-возврат.
В такой конструкции заложена логическая ошибка, поскольку всё, что отличается от флета - это есть направленное движение в одну сторону. А это импульс. Тогда вы называете одно понятие двумя терминами: импульс=возврат.
Более того, чисто по признакам, вы просто переименовали тренд в импульс, хотя суть осталась. Но, при этом, отрицаете тренд.
Это некорректно.
У меня противоречий нет) просто все характеризуют тренд - как наклонку с обновлениями хай и лоу, но по факту единственный тренд - импульсы
а еще есть импульс - сдвиг диапозона)найдешь закономерность когда импульс сдвинет диапозон,а когда не сдвинет = груууль
10 лет роста - это самый настоящий тренд по его определению
А импульс - это резкое движение.
По вашей логике есть третий термин - возврат. Импульс-возврат-флет. Или импульс-флет-возврат.
В такой конструкции заложена логическая ошибка, поскольку всё, что отличается от флета - это есть направленное движение в одну сторону. А это импульс. Тогда вы называете одно понятие двумя терминами: импульс=возврат.
Более того, чисто по признакам, вы просто переименовали тренд в импульс, хотя суть осталась. Но, при этом, отрицаете тренд.
Это некорректно.