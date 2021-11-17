Зачем искать тренд? - страница 3

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CHINGIZ MUSTAFAEV #:

Трендов не существует. Есть только импульсы и флеты

При чем легко характеризуется по времени

А та затянутая штука, что сейчас творится на евро с 3 сентября? Импульс в общем понимании характеризуется как мгновенное событие, одной или несколькими часовыми свечами. А в бОльших масштабах, когда игроки успели поменяться, а цена продолжает идти в одну сторону, это больше похоже всё-таки на тренд (в его общем понимании).

 
Ivan Butko #:

А та затянутая штука, что сейчас творится на евро с 3 сентября? Импульс в общем понимании характеризуется как мгновенное событие, одной или несколькими часовыми свечами. А в бОльших масштабах, когда игроки успели поменяться, а цена продолжает идти в одну сторону, это больше похоже всё-таки на тренд (в его общем понимании).

всего лишь совпадение и возврат в больший диапозон

[Удален]  
CHINGIZ MUSTAFAEV #:

всего лишь совпадение и возврат в больший диапозон

Возврат куда, к 0?
 
Vladimir Baskakov #:
Возврат куда, к 0?
1
 

Никогда не думал,что тренд - это всего лишь волна большего флета?

[Удален]  
CHINGIZ MUSTAFAEV #:

Никогда не думал,что тренд - это всего лишь волна большего флета?

Не в моей привычке думать
 
Vladimir Baskakov #:
Не в моей привычке думать

тогда тебе точно в русский проп)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV #:

всего лишь совпадение и возврат в больший диапозон

10 лет роста - это самый настоящий тренд по его определению



А импульс - это резкое движение.

По вашей логике есть третий термин - возврат. Импульс-возврат-флет. Или импульс-флет-возврат. 

В такой конструкции заложена логическая ошибка, поскольку всё, что отличается от флета - это есть направленное движение в одну сторону. А это импульс. Тогда вы называете одно понятие двумя терминами: импульс=возврат. 

Более того, чисто по признакам, вы просто переименовали тренд в импульс, хотя суть осталась. Но, при этом, отрицаете тренд. 

Это некорректно. 



 
Ivan Butko #:

10 лет роста - это самый настоящий тренд по его определению



А импульс - это резкое движение.

По вашей логике есть третий термин - возврат. Импульс-возврат-флет. Или импульс-флет-возврат. 

В такой конструкции заложена логическая ошибка, поскольку всё, что отличается от флета - это есть направленное движение в одну сторону. А это импульс. Тогда вы называете одно понятие двумя терминами: импульс=возврат. 

Более того, чисто по признакам, вы просто переименовали тренд в импульс, хотя суть осталась. Но, при этом, отрицаете тренд. 

Это некорректно. 



У меня противоречий нет) просто все характеризуют тренд - как наклонку с обновлениями хай и лоу, но по факту единственный тренд - импульсы

а еще есть импульс - сдвиг диапозона) 

найдешь закономерность когда импульс сдвинет диапозон,а когда не сдвинет = груууль
 
Ivan Butko #:

10 лет роста - это самый настоящий тренд по его определению



А импульс - это резкое движение.

По вашей логике есть третий термин - возврат. Импульс-возврат-флет. Или импульс-флет-возврат. 

В такой конструкции заложена логическая ошибка, поскольку всё, что отличается от флета - это есть направленное движение в одну сторону. А это импульс. Тогда вы называете одно понятие двумя терминами: импульс=возврат. 

Более того, чисто по признакам, вы просто переименовали тренд в импульс, хотя суть осталась. Но, при этом, отрицаете тренд. 

Это некорректно. 



Тренда не будет, если на монитор смотреть лежа на одном из боков ;) Флет короче говоря всегда. Переворот на другой бок - импульс
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