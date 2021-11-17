Зачем искать тренд? - страница 2
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Ты в списке
А себя занес в список,ибо умного от тебя не дождешься
А себя занес в список,ибо умного от тебя не дождешься
Как я себя туда занесу, там самые умные.
Зачем показывать то?)
Зачем показывать то?)
а как иначе будить Герцена ?
Зачем показывать то?)
Уже не обязательно, ты в списке, поздравляю
Иди скальпери в русский проп)
Володя зажигает
Почётный список "D":
1) Жора лига
2) Тарабанов прапор
3) Таболин дочка
4) Витя Музыка
5) Криушин дед
6) хорош криптодед
7) Murlenko binarnic
8) SanAlex robodel
9) Юся пнб
10) Чумаков
11) Никитин наставник
12) Автомат Трактор
13) Shoker фантазёр
14) Чингис революционер
Множество инструментов трейдеров направлены на поиск тренда. А так ли это помогает в торговле. Ведь вероятность его разворота или продолжения, после обнаружения 50/50.
Трендов не существует. Есть только импульсы и флеты
При чем легко характеризуется по времени
Ты в списке
Польщён великодушно.