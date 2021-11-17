Зачем искать тренд? - страница 2

Новый комментарий
 
Vladimir Baskakov #:
Ты в списке

А себя занес в список,ибо умного от тебя не дождешься

[Удален]  
CHINGIZ MUSTAFAEV #:

А себя занес в список,ибо умного от тебя не дождешься

Как я себя туда занесу, там самые умные.
Кстати, ты тоже достоин, с революционными идеями, которых никто не видел
 
Vladimir Baskakov #:
Как я себя туда занесу, там самые умные.
Кстати, ты тоже достоин, с революционными идеями, которых никто не видел

Зачем показывать то?)

 
CHINGIZ MUSTAFAEV #:

Зачем показывать то?)

а как иначе будить Герцена ?

[Удален]  
CHINGIZ MUSTAFAEV #:

Зачем показывать то?)

Уже не обязательно, ты в списке, поздравляю
 
Vladimir Baskakov #:
Уже не обязательно, ты в списке, поздравляю

Иди скальпери в русский проп)

[Удален]  

Володя зажигает

Почётный список "D":

1) Жора лига

2) Тарабанов прапор

3) Таболин дочка

4) Витя Музыка

5) Криушин дед

6) хорош криптодед

7) Murlenko binarnic

8) SanAlex robodel

9) Юся пнб

10) Чумаков

11) Никитин наставник

12) Автомат Трактор

13) Shoker фантазёр

14) Чингис революционер

так от форума ничего не останется.
 
Vladimir Baskakov:
Множество инструментов трейдеров направлены на поиск тренда. А так ли это помогает в торговле. Ведь вероятность его разворота или продолжения, после обнаружения 50/50.
(Просьба не писать в ветку товарищей из списка, ибо слишком умные)

Трендов не существует. Есть только импульсы и флеты

При чем легко характеризуется по времени

 
Не соглашусь, коллега. 
 
Vladimir Baskakov #:
Ты в списке

Польщён великодушно.

1234
Новый комментарий