Индикаторы: MA Speed - страница 2

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Begemotik #:
Ну вот. И без меня разобрались. Отличный получился индикатор. Будем тестить ;)

Спасибо. Очень рад. Честно сказать мне тоже понравился.

Можно еще внести изменение цвета линии при пересечении зоны, но это уже по желанию.
 
ROMAN KIVERIN #:

Тиковый объем разделить на сигму, к примеру. Получится зависимость мощности от приращения скорости, так сказать. <- Нужно формулу. 


Ой, да какая там формула.

Sigma[i]  = iVolume[i]/ Sigma[i] ;

И все дела. А потом посмотреть что плучилось. Интересно-же.

 
kimo161 #:

Ой, да какая там формула.

Sigma[i]  = iVolume[i]/ Sigma[i] ;

И все дела. А потом посмотреть что плучилось. Интересно-же.

Получится что-то не очень. У нас Сигма находится около нуля. Данная функция будет улетать при стремлении аргумента к нулю. Нужно что-то другое.

 

Вот, смотрите. Для сравнения RSI, Stochastic,  MA Speed Normalaized, MA Speed. Очевидно, что в таком виде, как сейчас,  MA Speed Normalaized не годится :(

Файлы:
1.png  208 kb
 

В общем чего скажу .

Автору отдельное спасибо что заново изобрёл Force index!

Остальным -Завязываем дурковать!

Всё базар закончен! Расходимся!!!

 
koziabrrr #:

В общем чего скажу .

Автору отдельное спасибо что заново изобрёл Force index!

Остальным -Завязываем дурковать!

Всё базар закончен! Расходимся!!!

Вообще-то изобретен не Force index а Momentum.

А дураковать - неотъемлемое право любого трейдера.

Возвращаемся назад!!!

 

...мне этот индикатор стался похож на ROC ). Ну ладно. Ждем и новой недели, и тестируем ;)


з.ы. без дуркования никакой трейдинг невозможен!


з.з.ы. дело в том, что в MT показания индикатора привязаны к масштабу графика. Отсюда каждый видит, то что видит (.

 
koziabrrr #:

В общем чего скажу .

Автору отдельное спасибо что заново изобрёл Force index!

Остальным -Завязываем дурковать!

Всё базар закончен! Расходимся!!!

Всё базар закончен! Расходимся!!! <-Мы вроде и не собирались.

Остальным -Завязываем дурковать! <- По моему все адекватно общаются. :)

Автору отдельное спасибо что заново изобрёл Force index! <- Пожалуйста, но это два совершенно разных индикатора, отображают совсем разное.

В общем чего скажу . <- Спасибо за комментарий.

 
Begemotik #:

Вот, смотрите. Для сравнения RSI, Stochastic,  MA Speed Normalaized, MA Speed. Очевидно, что в таком виде, как сейчас,  MA Speed Normalaized не годится :(

MA Speed Normalaized не годится :( <- Почему не годится не понятно? Индикатор писался для определения скорости мувинга. Со своими целями справляется на ура. Задача была вылавливать флетовые участки мувинга. Работает на 10 с плюсом.

 
kimo161 #:

Вообще-то изобретен не Force index а Momentum.

А дураковать - неотъемлемое право любого трейдера.

Возвращаемся назад!!!

Кстати, у нас очень нормальный индикатор получился. Как дополнительный фильтр очень хорошо работает. :) Ещё раз Вам спасибо за ваши лайвхаки.

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