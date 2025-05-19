Индикаторы: MA Speed - страница 2
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Ну вот. И без меня разобрались. Отличный получился индикатор. Будем тестить ;)
Спасибо. Очень рад. Честно сказать мне тоже понравился.Можно еще внести изменение цвета линии при пересечении зоны, но это уже по желанию.
Тиковый объем разделить на сигму, к примеру. Получится зависимость мощности от приращения скорости, так сказать. <- Нужно формулу.
Ой, да какая там формула.
Sigma[i] = iVolume[i]/ Sigma[i] ;
И все дела. А потом посмотреть что плучилось. Интересно-же.
Ой, да какая там формула.
Sigma[i] = iVolume[i]/ Sigma[i] ;
И все дела. А потом посмотреть что плучилось. Интересно-же.
Получится что-то не очень. У нас Сигма находится около нуля. Данная функция будет улетать при стремлении аргумента к нулю. Нужно что-то другое.
Вот, смотрите. Для сравнения RSI, Stochastic, MA Speed Normalaized, MA Speed. Очевидно, что в таком виде, как сейчас, MA Speed Normalaized не годится :(
В общем чего скажу .
Автору отдельное спасибо что заново изобрёл Force index!
Остальным -Завязываем дурковать!
Всё базар закончен! Расходимся!!!
В общем чего скажу .
Автору отдельное спасибо что заново изобрёл Force index!
Остальным -Завязываем дурковать!
Всё базар закончен! Расходимся!!!
Вообще-то изобретен не Force index а Momentum.
А дураковать - неотъемлемое право любого трейдера.
Возвращаемся назад!!!
...мне этот индикатор стался похож на ROC ). Ну ладно. Ждем и новой недели, и тестируем ;)
з.ы. без дуркования никакой трейдинг невозможен!
з.з.ы. дело в том, что в MT показания индикатора привязаны к масштабу графика. Отсюда каждый видит, то что видит (.
В общем чего скажу .
Автору отдельное спасибо что заново изобрёл Force index!
Остальным -Завязываем дурковать!
Всё базар закончен! Расходимся!!!
Всё базар закончен! Расходимся!!! <-Мы вроде и не собирались.
Остальным -Завязываем дурковать! <- По моему все адекватно общаются. :)
Автору отдельное спасибо что заново изобрёл Force index! <- Пожалуйста, но это два совершенно разных индикатора, отображают совсем разное.
В общем чего скажу . <- Спасибо за комментарий.
Вот, смотрите. Для сравнения RSI, Stochastic, MA Speed Normalaized, MA Speed. Очевидно, что в таком виде, как сейчас, MA Speed Normalaized не годится :(
MA Speed Normalaized не годится :( <- Почему не годится не понятно? Индикатор писался для определения скорости мувинга. Со своими целями справляется на ура. Задача была вылавливать флетовые участки мувинга. Работает на 10 с плюсом.
Вообще-то изобретен не Force index а Momentum.
А дураковать - неотъемлемое право любого трейдера.
Возвращаемся назад!!!
Кстати, у нас очень нормальный индикатор получился. Как дополнительный фильтр очень хорошо работает. :) Ещё раз Вам спасибо за ваши лайвхаки.