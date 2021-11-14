Код Индикатора "Fx10" - Создать свой индикатор.
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Здесь можно добавлять Индикаторы или менять другие индикаторы.
//---- получение хендла индикатора MA5 MA5_Handle=iMA(NULL,0,MovingPeriodLw,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE); if(MA5_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Не удалось получить хендл индикатора iMA5"); //---- получение хендла индикатора MA10 MA10_Handle=iMA(NULL,0,MovingPeriodS1,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW); if(MA10_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Не удалось получить хендл индикатора iMA10"); //---- получение хендла индикатора MA15 MA15_Handle=iMA(NULL,0,MovingPeriodS2,0,MODE_LWMA,PRICE_LOW); if(MA15_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Не удалось получить хендл индикатора iMA15"); //---- получение хендла индикатора RSI RSI_Handle=iRSI(NULL,0,int(ParmMult*9),PRICE_CLOSE); if(RSI_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Не удалось получить хендл индикатора iRSI"); //---- получение хендла индикатора Stochastic STO_Handle=iStochastic(NULL,0,int(5*ParmMult),int(3*ParmMult),int(3*ParmMult),MODE_SMA,STO_LOWHIGH); if(STO_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Не удалось получить хендл индикатора iStochastic"); //---- получение хендла индикатора MACD MACD_Handle=iMACD(NULL,0,InpFastEMA,InpSlowEMA,InpSignalSMA,PRICE_CLOSE); if(MACD_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Не удалось получить хендл индикатора iMACD"); //---- получение хендла индикатора ATR ATR_Handle=iATR(NULL,0,15); if(ATR_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Не удалось получить хендл индикатора ATR"); //---- получение хендлов индикаторов RVI_Handle=iRVI(NULL,0,RVI_Period); if(RVI_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Не удалось получить хендл индикатора RVI");
в этом месте, будем получать сигнал от выбранных индикаторов
//---- основной цикл расчета индикатора for(bar=limit; bar>=0 && !IsStopped(); bar--) { BuyBuffer[bar]=0.0; SellBuffer[bar]=0.0; //---- if(MA5[bar]>MA10[bar] && MA5[bar]>MA15[bar]) { RsiUp=RSI[bar]>=55.0; StochUp=STO[bar]>STOS[bar]; MacdUp=MACD[bar]>0; RVIUp=RVI[bar]>RVIS[bar]; if(MacdUp && RVIUp) { if(OldTrend<0) BuyBuffer[bar]=low[bar]-ATR[bar]*3/8; if(bar!=0) OldTrend=+1; } } if(MA5[bar]<MA10[bar] && MA5[bar]<MA15[bar]) { RsiDn=RSI[bar]<=45.0; StochDn=STO[bar]<STOS[bar]; MacdDn=MACD[bar]<0; RVIDn=RVI[bar]<RVIS[bar]; if(MacdDn && RVIDn) { if(OldTrend>0) SellBuffer[bar]=high[bar]+ATR[bar]*3/8; if(bar!=0) OldTrend=-1; } } } //----
Давайте теперь выберем Индикаторы и создадим сигнальный Индикатор.
Предлагайте индикаторы - будем создавать!
Давайте теперь выберем Индикаторы и создадим сигнальный Индикатор.
Предлагайте индикаторы - будем создавать!
Возьмём к примеру MACD - можно несколько способов получить сигнал - вот один из них.(где жёлтым - там как раз и создаётся сигнал)
//+------------------------------------------------------------------+ //| Fx10.mq5 | //| Copyright © 2000-2007, palanka | //| http://www.metaquotes.ru | //+------------------------------------------------------------------+ //---- авторство индикатора #property copyright "Copyright © 2000-2007, palanka" //---- ссылка на сайт автора #property link "" //---- номер версии индикатора #property version "1.02" //---- отрисовка индикатора в главном окне #property indicator_chart_window //---- для расчета и отрисовки индикатора использовано два буфера #property indicator_buffers 2 //---- использовано всего два графических построения #property indicator_plots 2 //+----------------------------------------------+ //| Объявление констант | //+----------------------------------------------+ #define RESET 0 // константа для возврата терминалу команды на пересчет индикатора //+----------------------------------------------+ //| Параметры отрисовки медвежьего индикатора | //+----------------------------------------------+ //---- отрисовка индикатора 1 в виде символа #property indicator_type1 DRAW_ARROW //---- в качестве цвета индикатора использован цвет Magenta #property indicator_color1 Red //---- толщина линии индикатора 1 равна 4 #property indicator_width1 4 //---- отображение метки индикатора #property indicator_label1 "Fx10 Sell" //+----------------------------------------------+ //| Параметры отрисовки бычьего индикатора | //+----------------------------------------------+ //---- отрисовка индикатора 2 в виде символа #property indicator_type2 DRAW_ARROW //---- в качестве цвета индикатора использован цвет Lime #property indicator_color2 Blue //---- толщина линии индикатора 2 равна 4 #property indicator_width2 4 //---- отображение метки индикатора #property indicator_label2 "Fx10 Buy" //+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string s2 = "Индикатор MACD"; // 2 input int InpFastEMA = 12; // Fast EMA Period input int InpSlowEMA = 26; // Slow EMA Period input int InpSignalSMA = 9; // Signal SMA Period //+----------------------------------------------+ //---- объявление динамических массивов, которые в дальнейшем //---- будут использованы в качестве индикаторных буферов double SellBuffer[]; double BuyBuffer[]; //---- объявление целочисленных переменных начала отсчета данных int min_rates_total; //---- объявление целочисленных переменных для хендлов индикаторов int MACD_Handle; int OldTrend; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { //---- инициализация глобальных переменных min_rates_total=int(InpSlowEMA+1); //---- получение хендла индикатора MACD MACD_Handle=iMACD(NULL,0,InpFastEMA,InpSlowEMA,InpSignalSMA,PRICE_CLOSE); if(MACD_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Не удалось получить хендл индикатора iMACD"); //---- превращение динамического массива SellBuffer[] в индикаторный буфер SetIndexBuffer(0,SellBuffer,INDICATOR_DATA); //---- осуществление сдвига начала отсчета отрисовки индикатора 1 PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,min_rates_total); //---- символ для индикатора PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,234); //---- установка значений индикатора, которые не будут видимы на графике PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0); //---- индексация элементов в буфере, как в таймсерии ArraySetAsSeries(SellBuffer,true); //---- превращение динамического массива BuyBuffer[] в индикаторный буфер SetIndexBuffer(1,BuyBuffer,INDICATOR_DATA); //---- осуществление сдвига начала отсчета отрисовки индикатора 2 PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,min_rates_total); //---- символ для индикатора PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,233); //---- установка значений индикатора, которые не будут видимы на графике PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0); //---- индексация элементов в буфере, как в таймсерии ArraySetAsSeries(BuyBuffer,true); //---- установка формата точности отображения индикатора IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits); //---- имя для окон данных и метка для подокон string short_name="Fx10"; IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name); //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //---- проверка количества баров на достаточность для расчета if(BarsCalculated(MACD_Handle)<rates_total || rates_total<min_rates_total) return(RESET); //---- объявления локальных переменных int to_copy,limit,bar; double MACD[],MACDS[]; bool MacdUp,MacdDn; //---- расчеты необходимого количества копируемых данных и //---- и стартового номера limit для цикла пересчета баров if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<=0)// проверка на первый старт расчета индикатора limit=rates_total-min_rates_total; // стартовый номер для расчета всех баров else limit=rates_total-prev_calculated; // стартовый номер для расчета новых баров to_copy=limit+1; //---- копируем вновь появившиеся данные в массивы if(CopyBuffer(MACD_Handle,0,0,to_copy,MACD)<=0) return(RESET); if(CopyBuffer(MACD_Handle,1,0,to_copy,MACDS)<=0) return(RESET); //---- индексация элементов в массивах, как в таймсериях ArraySetAsSeries(MACD,true); ArraySetAsSeries(MACDS,true); ArraySetAsSeries(high,true); ArraySetAsSeries(low,true); //---- основной цикл расчета индикатора for(bar=limit; bar>=0 && !IsStopped(); bar--) { BuyBuffer[bar]=0.0; SellBuffer[bar]=0.0; //---- MacdUp=MACD[bar]>0; if(MacdUp) { if(OldTrend<0) BuyBuffer[bar]=low[bar]; if(bar!=0) OldTrend=+1; } MacdDn=MACD[bar]<0; if(MacdDn) { if(OldTrend>0) SellBuffer[bar]=high[bar]; if(bar!=0) OldTrend=-1; } } //---- return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Возьмём к примеру MACD - можно несколько способов получить сигнал - вот один из них.(где жёлтым - там как раз и создаётся сигнал)
А теперь давайте добавим ещё фильтр и добавим ещё один Индикатор Stochastic ( жёлтым - где я добавлял его)
//+------------------------------------------------------------------+ //| Fx10.mq5 | //| Copyright © 2000-2007, palanka | //| http://www.metaquotes.ru | //+------------------------------------------------------------------+ //---- авторство индикатора #property copyright "Copyright © 2000-2007, palanka" //---- ссылка на сайт автора #property link "" //---- номер версии индикатора #property version "1.02" //---- отрисовка индикатора в главном окне #property indicator_chart_window //---- для расчета и отрисовки индикатора использовано два буфера #property indicator_buffers 2 //---- использовано всего два графических построения #property indicator_plots 2 //+----------------------------------------------+ //| Объявление констант | //+----------------------------------------------+ #define RESET 0 // константа для возврата терминалу команды на пересчет индикатора //+----------------------------------------------+ //| Параметры отрисовки медвежьего индикатора | //+----------------------------------------------+ //---- отрисовка индикатора 1 в виде символа #property indicator_type1 DRAW_ARROW //---- в качестве цвета индикатора использован цвет Magenta #property indicator_color1 Red //---- толщина линии индикатора 1 равна 4 #property indicator_width1 4 //---- отображение метки индикатора #property indicator_label1 "Fx10 Sell" //+----------------------------------------------+ //| Параметры отрисовки бычьего индикатора | //+----------------------------------------------+ //---- отрисовка индикатора 2 в виде символа #property indicator_type2 DRAW_ARROW //---- в качестве цвета индикатора использован цвет Lime #property indicator_color2 Blue //---- толщина линии индикатора 2 равна 4 #property indicator_width2 4 //---- отображение метки индикатора #property indicator_label2 "Fx10 Buy" //+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string s2 = "Индикатор MACD"; // MACD input int InpFastEMA = 12; // Fast EMA Period input int InpSlowEMA = 26; // Slow EMA Period input int InpSignalSMA = 9; // Signal SMA Period input string s3 = "Индикатор Stochastic"; // Stochastic input int InpKPeriod = 5; // K period input int InpDPeriod = 3; // D period input int InpSlowing = 3; // Slowing //+----------------------------------------------+ //---- объявление динамических массивов, которые в дальнейшем //---- будут использованы в качестве индикаторных буферов double SellBuffer[]; double BuyBuffer[]; //---- объявление целочисленных переменных начала отсчета данных int min_rates_total; //---- объявление целочисленных переменных для хендлов индикаторов int MACD_Handle,STO_Handle; int OldTrend; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { //---- инициализация глобальных переменных min_rates_total=int(InpSlowEMA+1); //---- получение хендла индикатора MACD MACD_Handle=iMACD(NULL,0,InpFastEMA,InpSlowEMA,InpSignalSMA,PRICE_CLOSE); if(MACD_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Не удалось получить хендл индикатора iMACD"); //---- получение хендла индикатора Stochastic STO_Handle=iStochastic(NULL,0,InpKPeriod,InpDPeriod,InpSlowing,MODE_SMA,STO_LOWHIGH); if(STO_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Не удалось получить хендл индикатора iStochastic"); //---- превращение динамического массива SellBuffer[] в индикаторный буфер SetIndexBuffer(0,SellBuffer,INDICATOR_DATA); //---- осуществление сдвига начала отсчета отрисовки индикатора 1 PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,min_rates_total); //---- символ для индикатора PlotIndexSetInteger(0,PLOT_ARROW,234); //---- установка значений индикатора, которые не будут видимы на графике PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0); //---- индексация элементов в буфере, как в таймсерии ArraySetAsSeries(SellBuffer,true); //---- превращение динамического массива BuyBuffer[] в индикаторный буфер SetIndexBuffer(1,BuyBuffer,INDICATOR_DATA); //---- осуществление сдвига начала отсчета отрисовки индикатора 2 PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_BEGIN,min_rates_total); //---- символ для индикатора PlotIndexSetInteger(1,PLOT_ARROW,233); //---- установка значений индикатора, которые не будут видимы на графике PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0); //---- индексация элементов в буфере, как в таймсерии ArraySetAsSeries(BuyBuffer,true); //---- установка формата точности отображения индикатора IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,_Digits); //---- имя для окон данных и метка для подокон string short_name="Fx10"; IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name); //---- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //---- проверка количества баров на достаточность для расчета if(BarsCalculated(MACD_Handle)<rates_total || BarsCalculated(STO_Handle)<rates_total || rates_total<min_rates_total) return(RESET); //---- объявления локальных переменных int to_copy,limit,bar; double MACD[],MACDS[],STO[],STOS[]; bool MacdUp,MacdDn,StochUp,StochDn; //---- расчеты необходимого количества копируемых данных и //---- и стартового номера limit для цикла пересчета баров if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<=0)// проверка на первый старт расчета индикатора limit=rates_total-min_rates_total; // стартовый номер для расчета всех баров else limit=rates_total-prev_calculated; // стартовый номер для расчета новых баров to_copy=limit+1; //---- копируем вновь появившиеся данные в массивы if(CopyBuffer(MACD_Handle,0,0,to_copy,MACD)<=0) return(RESET); if(CopyBuffer(MACD_Handle,1,0,to_copy,MACDS)<=0) return(RESET); if(CopyBuffer(STO_Handle,0,0,to_copy,STO)<=0) return(RESET); if(CopyBuffer(STO_Handle,1,0,to_copy,STOS)<=0) return(RESET); //---- индексация элементов в массивах, как в таймсериях ArraySetAsSeries(MACD,true); ArraySetAsSeries(MACDS,true); ArraySetAsSeries(STO,true); ArraySetAsSeries(STOS,true); ArraySetAsSeries(high,true); ArraySetAsSeries(low,true); //---- основной цикл расчета индикатора for(bar=limit; bar>=0 && !IsStopped(); bar--) { BuyBuffer[bar]=0.0; SellBuffer[bar]=0.0; //---- MacdUp=MACD[bar]>0; StochUp=STO[bar]>STOS[bar]; if(MacdUp && StochUp) { if(OldTrend<0) BuyBuffer[bar]=low[bar]; if(bar!=0) OldTrend=+1; } MacdDn=MACD[bar]<0; StochDn=STO[bar]<STOS[bar]; if(MacdDn && StochDn) { if(OldTrend>0) SellBuffer[bar]=high[bar]; if(bar!=0) OldTrend=-1; } } //---- return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
А теперь давайте добавим ещё фильтр и добавим ещё один Индикатор Stochastic ( жёлтым - где я добавлял его)
есть несколько способов получения сигнала от этих двух индикаторов - вот маленькое изменение и мы получаем другие сигналы.( вместо нуля заменил на MACDS[bar] )
//---- основной цикл расчета индикатора for(bar=limit; bar>=0 && !IsStopped(); bar--) { BuyBuffer[bar]=0.0; SellBuffer[bar]=0.0; //---- MacdUp=MACD[bar]>MACDS[bar]; StochUp=STO[bar]>STOS[bar]; if(MacdUp && StochUp) { if(OldTrend<0) BuyBuffer[bar]=low[bar]; if(bar!=0) OldTrend=+1; } MacdDn=MACD[bar]<MACDS[bar]; StochDn=STO[bar]<STOS[bar]; if(MacdDn && StochDn) { if(OldTrend>0) SellBuffer[bar]=high[bar]; if(bar!=0) OldTrend=-1; } } //---- return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Вот ещё один вариант от MACD - взял я его от эксперта из терминала
в одно месте в индикаторе нужно ещё, вместо 1 поставить 2 (жёлтая метка)
//---- расчеты необходимого количества копируемых данных и //---- и стартового номера limit для цикла пересчета баров if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<=0)// проверка на первый старт расчета индикатора limit=rates_total-min_rates_total; // стартовый номер для расчета всех баров else limit=rates_total-prev_calculated; // стартовый номер для расчета новых баров to_copy=limit+2; //---- копируем вновь появившиеся данные в массивы if(CopyBuffer(MACD_Handle,0,0,to_copy,MACD)<=0) return(RESET); if(CopyBuffer(MACD_Handle,1,0,to_copy,MACDS)<=0) return(RESET); //---- индексация элементов в массивах, как в таймсериях
а также создать логику сигнала
//---- основной цикл расчета индикатора for(bar=limit; bar>=0 && !IsStopped(); bar--) { BuyBuffer[bar]=0.0; SellBuffer[bar]=0.0; //---- MacdUp=MACD[bar]<0 && MACD[bar]>MACDS[bar] && MACD[bar+1]<MACDS[bar+1]; if(MacdUp) { if(OldTrend<0) BuyBuffer[bar]=low[bar]; if(bar!=0) OldTrend=+1; } MacdDn=MACD[bar]>0 && MACD[bar]<MACDS[bar] && MACD[bar+1]>MACDS[bar+1]; if(MacdDn) { if(OldTrend>0) SellBuffer[bar]=high[bar]; if(bar!=0) OldTrend=-1; } } //----
вот сигнал какой получается
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