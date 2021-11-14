Код Индикатора "Fx10" - Создать свой индикатор. - страница 2
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Теперь можно создать Эксперта и использовать его со всеми созданными вами " Сигнальными Индикаторами "
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Сейчас из этого Эксперта сделаем
Вот Эксперт - которому нужно в настройках вписывать имя, Сигнального Индикатора . (желтым мечено где я колдовал)