Существует ли библиотека Графических объектов для МТ4. - страница 2
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Я делал ещё в 2007 году и выкладывал на этом форуме. К посту приложены три скрипта. Один создаёт на графике 2 горизонтальные линии, второй их удаляет. НО! прежде чем удалять, можно поперемещать линии по графику и третьим скриптом посмотреть расстояние в пунктах между ними.
Вот цитата из кода третьего скрипта:
Эти скрипты не загружаются на график может коды за столько времени устарели. Ну да и ладно. Судя по описанию, они не очень удобны для моих целей. В МТ4 и МТ5 больше всего подходит стандартный равноудаленный канал. Когда их растягиваешь они даже и показывают в контексте количество пунктов мелким шрифтом. Эти каналы можно перетягивать по графику.
Но для полного счастья нужно- Чтобы пункты постоянно были видны и не мелким шрифтом на теле канала, это главное.
-Чтобы ширина канала, в пунктах разумеется, регулировалась в настройках, а не только графически.
- Чтобы канал можно было перетаскивать не только за точку цепляясь, а за любую часть его линии.
-Чтобы канал можно было копировать и вставлять в другие места в пределах текущего профиля или хотя бы в пределах текущего графика.
- Можно еще добавить возможность вставки дополнительных линий канала на расстоянии регулируемого количества пунктов от его линий.
Это все нужно для наглядной, а не слепой как в тестере, оптимизации точек входов Советников и оптимизации их Тейк Профита и СтопЛосса.
Велосипед не изобрел. Эти возможности имеются, кроме крайней указанной мной в пожелании, в каналах из скриншота к этой теме. Но к великому сожалению это не МТ.
Эти скрипты не загружаются на график может коды за столько времени устарели. Ну да и ладно. Судя по описанию, они не очень удобны для моих целей. В МТ4 и МТ5 больше всего подходит стандартный равноудаленный канал.
Пожалуй, я пересмотрел свою точку зрения. Удобней равноудаленного канала стандартный прямоугольник. Он в отличии от канала не растягивается от горизонтали. На прямоугольнике нужно цифровое изображение количества пунктов между его горизонталями. Желательна возможность перетаскивания по графику, цепляясь не за одну точку в центре, а за любую точку в теле прямоугольника. Количество пунктов между линиями желательно должно быть настройках, то есть в свойствах объекта, так как на графике его под нужную величину растягивать не всегда удобно.
Ну примерно вот так...
Тут люди добрые посоветовали частичное решение проблемы.
Для подсчета пунктов подходит к примеру пользовательский индикатор MA Levels.mq5 https://www.mql5.com/ru/code/36703
Все нужные настройки есть. Удобно пользоваться, можно подстроить под себя. Уровни в пунктах. Проверено.
Также, как вариант, подходит Стандартный Индикатор МА, который есть в МТ4 и в МТ5. В его настройках есть окно УРОВНИ. Они также настраиваются в пунктах. Проверено.
Если нужно на одном, нескольких графиках решить определенные задачи, то Стандартная МА, мне кажется будет удобней. Если же на десятках графиков, то мне, видится, удобнее MA Levels , так как его за любую линию можно цеплять, чтоб свойства вызвать..., особенно если надо быстро что то менять.. Ну это так, на вскидку, так как сейчас другие задачи решаю... этими позже займусь.
Частично же проблема решена, как по мне, потому что всё таки канал с пунктами заданный в теме вопроса нужен для расчета еще одной древней стратегии....