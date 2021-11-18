Исправить ошибку сбежавшего программиста - страница 3

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Alexey Viktorov #:

Это вы меня куда посчитали?)))

Ну к скучающим без нормальной интересной темы. Ну, чтобы весело было, интересно:)

А то, нолик убрать, алерт добавить...

 
Aleksei Stepanenko #:

Ну к скучающим без нормальной интересной темы. Ну, чтобы весело было, интересно:)

А то, нолик убрать, алерт добавить...

Да не получается скучать. Вот бьюсь над проблемой… Советник работает, работает… Насчитал 2250 открытых и закрытых ордеров и вдруг БАХ! на 2251-м ордере выскакивает за пределы массива… Ведь эта строка выполнялась много раз на протяжении этого времени… Ничего не понимаю… Самое интересное дважды на одном и том-же месте… мистика какая-то…

Пойду спать. Завтра со свежей головой распринтую и найду таракана…

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Alexey Viktorov #:

Завтра со свежей головой распринтую и найду таракана…

Упёртость приведёт к успеху, однозначно

 

чтото выложить не могу

 
воо
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Вроде подправил что-то, посмотрите
Файлы:
prog_ass.mq4  61 kb
 
завтра проверю.
 
проверил, ошибка та же выходит 
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Напишите здесь лог, чтобы видеть в каком месте.
 
Alexey Viktorov #:

Да не получается скучать. Вот бьюсь над проблемой… Советник работает, работает… Насчитал 2250 открытых и закрытых ордеров и вдруг БАХ! на 2251-м ордере выскакивает за пределы массива… Ведь эта строка выполнялась много раз на протяжении этого времени… Ничего не понимаю… Самое интересное дважды на одном и том-же месте… мистика какая-то…

Пойду спать. Завтра со свежей головой распринтую и найду таракана…

Видел такой советник. Там строился массив уровней, хотя я ему писал формулу в одну строку использовать вместо массива.

Потом он ищет цену в массиве. И когда цена выходит за границы уровней в массивах, происходит выход за пределы массива.

Тогда мужик исправил но когда выходит за пределы - робот прекращает открывать ордера. Вот график тестирования ему показывал


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