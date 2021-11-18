Исправить ошибку сбежавшего программиста - страница 3
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Это вы меня куда посчитали?)))
Ну к скучающим без нормальной интересной темы. Ну, чтобы весело было, интересно:)
А то, нолик убрать, алерт добавить...
Ну к скучающим без нормальной интересной темы. Ну, чтобы весело было, интересно:)
А то, нолик убрать, алерт добавить...
Да не получается скучать. Вот бьюсь над проблемой… Советник работает, работает… Насчитал 2250 открытых и закрытых ордеров и вдруг БАХ! на 2251-м ордере выскакивает за пределы массива… Ведь эта строка выполнялась много раз на протяжении этого времени… Ничего не понимаю… Самое интересное дважды на одном и том-же месте… мистика какая-то…
Пойду спать. Завтра со свежей головой распринтую и найду таракана…
Alexey Viktorov #:
Завтра со свежей головой распринтую и найду таракана…
Упёртость приведёт к успеху, однозначно
чтото выложить не могу
Да не получается скучать. Вот бьюсь над проблемой… Советник работает, работает… Насчитал 2250 открытых и закрытых ордеров и вдруг БАХ! на 2251-м ордере выскакивает за пределы массива… Ведь эта строка выполнялась много раз на протяжении этого времени… Ничего не понимаю… Самое интересное дважды на одном и том-же месте… мистика какая-то…
Пойду спать. Завтра со свежей головой распринтую и найду таракана…
Видел такой советник. Там строился массив уровней, хотя я ему писал формулу в одну строку использовать вместо массива.
Потом он ищет цену в массиве. И когда цена выходит за границы уровней в массивах, происходит выход за пределы массива.
Тогда мужик исправил но когда выходит за пределы - робот прекращает открывать ордера. Вот график тестирования ему показывал