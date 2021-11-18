Исправить ошибку сбежавшего программиста - страница 4
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Видел такой советник. Там строился массив уровней, хотя я ему писал формулу в одну строку использовать вместо массива.
Потом он ищет цену в массиве. И когда цена выходит за границы уровней в массивах, происходит выход за пределы массива.
Тогда мужик исправил но когда выходит за пределы - робот прекращает открывать ордера. Вот график тестирования ему показывал
Спасибо за совет который не пригодился. Я давно всё решил, как и было сказано «Утром со свежей головой…». Там было всё просто, размер массива изменился, а индекс найденного значения остался прежним.