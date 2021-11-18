Исправить ошибку сбежавшего программиста - страница 2

Новый комментарий
 
prog_ass #:

Я ДАЖЕ НЕ ЗНАЛ ЧТО КОД ВЫЛОЖИТЬ МОЖНО)

вот строчка


if(MathFloor(atrs[i].level/atrs[j].level)>=MaxAtrRaznica){

В первом приближении, так:

if( ( atrs[j].level == 0.0 &&  atrs[i].level > 0.0 ) ||  MathFloor(atrs[i].level/atrs[j].level) >= MaxAtrRaznica ){

Если же вдруг arts[].level  - целые, то не 0.0, а 0

 
FXwin #:

Ну вот и дописать проверку на ноль

А если ноль? По логике, скорее, условие должно быть истинным, если числитель положительный. Если только появление нуля в этом месте не результат какой-то другой ошибки.

 
JRandomTrader #:

В первом приближении, так:

if( ( atrs[j].level == 0.0 &&  atrs[i].level > 0.0 ) ||  MathFloor(atrs[i].level/atrs[j].level) >= MaxAtrRaznica ){

Если же вдруг arts[].level  - целые, то не 0.0, а 0

Ну тогда вот что получится

если (res1 = 0 и res2 = 1) или res3 = 4
то получается что выполнить условие можно и с 1 и с 4 и т.д.

JRandomTrader #:

А если ноль?
По логике, скорее, условие должно быть истинным, если числитель положительный.
Если только появление нуля в этом месте не результат какой-то другой ошибки.

Не известно почему ноль, надо код видеть, может это первый расчёт или после какого-то события обнулили

 
FXwin #:

Ну тогда вот что получится

если (res1 = 0 и res2 = 1) или res3 = 4
то получается что выполнить условие можно и с 1 и с 4 и т.д.

Если числитель не ноль, а знаменатель стремится к нулю, то дробь стремится к бесконечности и всяко больше конечного числа MaxAtrRaznica

[Удален]  
FXwin #:
JRandomTrader #:

Ноль на ноль будет ноль. Чувствую, нет тем интересных на форуме. Все прогеры скучают

 
Aleksei Stepanenko #:

Ноль на ноль будет ноль. Чувствую, нет тем интересных на форуме. Все прогеры скучают

Ноль на ноль будет ноль — это если умножать. А если делить, то хоть что делите, НА НОЛЬ ДЕЛИТЬ НЕЛЬЗЯ…

 
да ребят) я в этом не шарю. кто бы за баксов 5 сделал? 
[Удален]  
Alexey Viktorov #:

Плюс ещё Алексей, итого уже четыре.

 
Aleksei Stepanenko #:

Плюс ещё Алексей, итого уже четыре.

Это вы меня куда посчитали?)))

[Удален]  
prog_ass #:
да ребят) я в этом не шарю. кто бы за баксов 5 сделал? 

Так, а что тут шарить, выкладывайте здесь свой код Вам поправят бесплатно. Или напишите кому-нибудь из писавших в личку, если здесь стесняетесь.

Только не мне;)

1234
Новый комментарий