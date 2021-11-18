Исправить ошибку сбежавшего программиста - страница 2
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Я ДАЖЕ НЕ ЗНАЛ ЧТО КОД ВЫЛОЖИТЬ МОЖНО)
вот строчка
if(MathFloor(atrs[i].level/atrs[j].level)>=MaxAtrRaznica){
В первом приближении, так:
if( ( atrs[j].level == 0.0 && atrs[i].level > 0.0 ) || MathFloor(atrs[i].level/atrs[j].level) >= MaxAtrRaznica ){
Если же вдруг arts[].level - целые, то не 0.0, а 0
Ну вот и дописать проверку на ноль
А если ноль? По логике, скорее, условие должно быть истинным, если числитель положительный. Если только появление нуля в этом месте не результат какой-то другой ошибки.
В первом приближении, так:
if( ( atrs[j].level == 0.0 && atrs[i].level > 0.0 ) || MathFloor(atrs[i].level/atrs[j].level) >= MaxAtrRaznica ){
Если же вдруг arts[].level - целые, то не 0.0, а 0
Ну тогда вот что получится
если (res1 = 0 и res2 = 1) или res3 = 4
то получается что выполнить условие можно и с 1 и с 4 и т.д.
А если ноль?
По логике, скорее, условие должно быть истинным, если числитель положительный.
Если только появление нуля в этом месте не результат какой-то другой ошибки.
Не известно почему ноль, надо код видеть, может это первый расчёт или после какого-то события обнулили
Ну тогда вот что получится
если (res1 = 0 и res2 = 1) или res3 = 4
то получается что выполнить условие можно и с 1 и с 4 и т.д.
Если числитель не ноль, а знаменатель стремится к нулю, то дробь стремится к бесконечности и всяко больше конечного числа MaxAtrRaznica
Ноль на ноль будет ноль. Чувствую, нет тем интересных на форуме. Все прогеры скучают
Ноль на ноль будет ноль. Чувствую, нет тем интересных на форуме. Все прогеры скучают
Ноль на ноль будет ноль — это если умножать. А если делить, то хоть что делите, НА НОЛЬ ДЕЛИТЬ НЕЛЬЗЯ…
Плюс ещё Алексей, итого уже четыре.
Плюс ещё Алексей, итого уже четыре.
Это вы меня куда посчитали?)))
да ребят) я в этом не шарю. кто бы за баксов 5 сделал?
Так, а что тут шарить, выкладывайте здесь свой код Вам поправят бесплатно. Или напишите кому-нибудь из писавших в личку, если здесь стесняетесь.
Только не мне;)