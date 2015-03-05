Индивидуальный инвестиционный счет
А что, с форекса стали отслеживать операции? Меня пока биржа не интересует, плечо мизерное или нет совсем.
А с этими ИИС меня уже брокеры с биржи задолбали, звонят постоянно, где я засветился, насчет этих вычетов. Насчет того, где хранят...могу предположить, что не в банке конечно. Ведь торговый приказ должен исполниться за десятки миллисекунд. Вероятно, есть какое-то внутреннее хранилище на самой бирже. Но это мои предположения.
Мизерное плечо или его отсутствие ни о чём не говорит.
Я в своё время тоже прошёл через эту ошибку.
Если вы внимательно посмотрите т плечо как правило обратно пропорционально волатильности.
На форе волатильность исчисляется в 4-м 5-м знаке, плечо трёхзначное.
На бирже волатильность исчисляется центами десятками центов, те это 0,1,2 знак. Отсюда и мизерные плечи.
О пришелец из параллельной Вселенной. У нас на форексе волатильность совсем другая, нежели у вас, см. картинку за сегодня. Если серьезно, плечо надо рассматривать, как бесплатный кредит, с условием, что отдаешь его (закрываешь ордер) до 23:59.
Поэтому вопрос защиты и принципиален, для надёжного вложения взгляды на приемлемую доходность совсем другие.
У меня много знакомых, которые держат на форе до сотен тысяч $. Проблема с биржей в том, что в России сосредоточено менее 2% мировых финансов, внутренний рынок узкий. Зайдите на тот же смартлаб, там все стонут от низкой волатильности. Кстати, а есть ли сейчас препятствия открыться по крупному в Саксе или других иностранных банках?
Хотя есть знакомый с такой же точкой зрения, как у Вас, торгует только на ММВБ. А почему бы не задать вопрос о том, где хранятся деньги, представляющему брокеру? Тут вряд ли ответят.
Кстати, а есть ли сейчас препятствия открыться по крупному в Саксе или других иностранных банках?
С нового года вроде возникает такая тема для физлиц, в связи с налоговым вычетом. По идее это должно сильно поднять интерес этих самых физлиц к биржам. Мой, во всяком случае, кажется поднимает. Если я правильно понимаю, этот счёт нужно открывать у какого-нибудь брокера. Естественно возникает вопрос, а насколько будут защищены такие вложения, ведь это не банковский вклад будет?
Кто разбирается, объясните пожалуйста, где реально хранятся деньги открытых у биржевых брокеров счетов и как они защищены (если защищены)?
Наше правительство всеми силами хочет остановить отток капитала из России. Торговать на форекс - это тоже отток )) Но скорее всего полностью поменять картину и заставить форекс-брокеров играть "в белую" не получится, хотя с октября 2015 и тут наступают изменения, при чем не хилые.. Детали по закону http://publication.pravo.gov.ru/
А про ИИС - это тоже мера стимулирующая внутреннего инвестора, многим трейдерам все это кажется фигней.. Но инвесторы будут через некоторое время приятно удивлены, так как опыт многих фондовых рынков показал, что граждане преумножают свои деньги стабильно и благополучно, почитать про эти счета можно на iis24.ru
Доброго дня! Насколько я знаю, но не претендую на истину...деньги хранятся на расчетном счету Брокера. Единственной защитой Ваших денег является рейтинг надежности Брокера. Выбирайте Компанию с рейтингом не ниже АА+ и смотрите на год основания, и на отзывы клиентов!
