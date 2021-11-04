Как правильно настроить терминал МТ5 по часовому поясу.
А у меня совпадает с текушим.
Потому что у нас в Калининграде сейчас 11:48 (11 часов 48 минут), и это совпадает со временем Метатрейдера по серверу MetaQuotes-Demо.
То есть - GMT+2
Проблема в том что терминал МТ5 показывает время на графике, минус 1 час от текущего. Сервер - MetaQuotes-Demo. Также на вкладке календарь, время событий обозначено как -1 час от реального. Например сегодня, решение банка Англии по процентной ставке, в календаре терминале обозначено 14:00. А в календаре на сайте MQL5 написано 15:00. Получается полный бардак.
Вопрос. Как настроить терминал по текущему времени?
Никак, к сожалению.
Я давно писал, что в терминале необходимо сделать сдвиг по времени, чтобы каждый его смог настроить под свои нужды. Это важный параметр
Докричаться пока не удалось.
Мы же торгуем не по текущему времени (по этому времени мы живем).
А торгуем и смотрим на графики - по времени сервера брокера (а он с нашим текущим редко совпадает).
Поэтому, как я вижу - у MetaQuotes-Demо сейчас GMT+2, и новость эта (решение банка Англии по процентной ставке) - на 14 часов (потому что время этого сервера GMT+2).
А эта новость (решение банка Англии по процентной ставке) будет в 12 часов если по GMT+0.
И на вебстранице MQL5 календаря можно настроить как в 12, или текущее:
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Текущее время редко используется, так как оно может быть разным в зависимости от нашего месторасположения, и по нему мы живем.
А торгуем по времени сервера брокера (в данном случае - не брокера, а сервера MetaQuotes-Demo), и на вкладке Календарь в Метатрейдере там тоже время сервера.
У меня это совпадает с моим текущим, но это просто повезло.
А еще есть время выхода новостей, и если без Метатрейдера, то многие используют GMT+0 (но вебстраницу MQL5 календаря тут можно настроить на любое).
А в Метатрейдере - время сервера, и новости тоже по этому времени на вкладке, так как они приаттачиваются на график чтобы слелить.
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Я обычно использую этот индикатор (чтобы не высчитывать время сервера от моего текущего например):
Clock - индикатор для MetaTrader 5
- www.mql5.com
Вот, у одного брокера время выхода этой новости в 12 как и по GMT+0, а мое текущее - на два часа вперед:
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Проблема в том что терминал МТ5 показывает время на графике, минус 1 час от текущего. Сервер - MetaQuotes-Demo. Также на вкладке календарь, время событий обозначено как -1 час от реального. Например сегодня, решение банка Англии по процентной ставке, в календаре терминале обозначено 14:00. А в календаре на сайте MQL5 написано 15:00. Получается полный бардак.
Вопрос. Как настроить терминал по текущему времени?